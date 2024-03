Line6 Catalyst CX - Mehr Amps, mehr Effekte, mehr Spaß!

Die Catalyst-Serie ist seit etwa einem Jahr auf dem Markt und erfreut sich einer gewissen Beliebtheit, vor allem, weil die Bedienbarkeit der eines normalen Amps ähnelt und die Amps trotzdem die Vorteile des Amp Modelings bieten. Nun gibt es ein Update der Serie. Die Line6 Catalyst CX Combos ähneln ihren Vorgängern zwar auf den ersten Blick, allerdings stecken deutlich mehr Features hinter der Fassade.

Line6 Catalyst CX – Neue Modelle der Catalyst-Serie

Drei Modelle stehen in der Line6 Catalyst CS-Serie zur Verfügung, einen 60- und einen 100-Watt-Combo mit jeweils 1×12″ Bestückung, sowie ein 200 Watt Modell mit 2×12″ Speakern. Die technische Ausstattung ist ansonsten allen drei Modellen gemein.

Jeder Amp verfügt über zwei Kanäle, die Knopfdruck oder per optionalem Fußschalter umgeschaltet werden können. Jeden der beiden Kanäle kann jeweils eins von insgesamt zwölf Amp Models und drei Cabs zugeordnet werden. Zusätzlich ist jedem Amp eine abgestimmte Boost-Funktion mit regelbarer Lautstärke zugeordnet. Die Amp und Cab Models selbst stammen aus dem Helix und decken so ziemlich alles ab, was man an Sounds so benötigen könnte.

Die Anzahl der Effekte hat sich gegenüber den Vorgängermodellen ebenfalls erhöht, hier stehen jetzt 24 Effekte zur Auswahl. Wer den Amp zum Üben benutzt, auf der Bühne aber gern das Helix oder ähnliche Modeler einsetzen möchte, kann am Catalyst CX auch direkt die Endstufe ansteuern und hat somit eine aktive FRFR Box.

Die Line6 Catalyst CX 100 und 200 Amps sind voll MIDI-fähig, alle drei Modelle verfügen über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie zum Beispiel einen XLR-Ausgang zum Ansteuern des Mischpultes oder eines Audio Interfaces. Ein Aux-Anschluss ist ebenso vorhanden wie ein Effektweg, ein Kopfhörer Ausgang und ein USB-B-Anschluss, mit dem der Catalyst an den Rechner angeschlossen werden kann und dann auch als Audio Interface für Recordings dient. Eine Leistungsabsenkung für die Endstufe ist ebenfalls an Bord.

Eigene Sounds können in sechs Bänken gespeichert werden. Multipliziert mit den zwei Kanälen ergibt das dann zwölf Speicherplätze. Die Amps kosten zwischen 299 € (Catalyst CX 60) und 529 € (Catalyst CX 200). Lieferbar sind die neuen Modelle etwa Anfang April.