Meraki Delay Pedal von Walrus Audio

Wow, da hat Walrus Audio mal wieder eine echte Perle an den Start gebracht. Das Meraki Delay ist ein analoges, extrem vielseitiges Delay Pedal mit einer Fülle an Features. Meine Damen und Herren, hier werden die Eimer noch per Hand von der Quelle zur Flamme getragen. Wer das nötige Kleingeld auf Tasche hat, könnte hier unter den zahlreichen Eimern den heiligen Gral finden.

Schlappe 669 Euronen soll es kosten, das Meraki Delay Pedal. Das entspricht etwa 0,55 € pro Millisekunde Verzögerung, wenn wir die maximale Delayzeit von 1200 Millisekunden zugrunde legen. Aber der Reihe nach.

Der analoge Aufbau des Meraki Delay Pedals baut auf 8 MN3005 Chips auf, die einen warmen, fetten Sound versprechen. Die Verzögerungszeiten sind von 80 ms bis 1200 ms einstellbar, das Pedal ist Mono oder True Stereo nutzbar.

Drei verschiedene Modi sind nutzbar, Parallel, Ping-Pong oder Seriell, wobei im Stereobetrieb die Verzögerungen für den rechten und den linken Kanal unabhängig voneinander regelbar sind. Die Notenwerte sind ebenfalls je Kanal individuell nutzbar, hier können Viertel, Achtel oder punktierte Achtel eingestellt werden. Synkopierte Rhythmen sind ebenso realisierbar. (Fragt der Drummer: „Was ist eigentlich ’ne Synkope?“ Sagt der Gitarrist „Deine Eins!“)

Der EQ ist als „Tilt-EQ“ ausgelegt und reicht von Bass-boost/Hi-Cut zu High-boost/Bass-Cut. Modulationen kann das Meraki Delay auch, hier gibt’s Sinus- und Rechteckwelle und eine Random-Funktion. Sogar die Modulationsphasen für den rechten Kanal sind wählbar zwischen 0°, 90° und 180°. Spätestens hier wird der hochprofessionelle Anspruch des Meraki Delays offensichtlich.

Trails und No-Trails kann das Pedal auch, das bedeutet, dass das Delaysignal beim Treten des Bypass-Schalters entweder abrupt stoppt, oder in Ruhe ausklingen darf. Volle MIDI-Power ist selbstredend inkludiert, hierzu stehen zwei klassische MIDI-Buchsen zur Verfügung. ein externes Expression-Pedal kann angeschlossen werden, alternativ dient der Anschluss als Möglichkiet, ein externes Tap-Pedal zu verwenden.

Alles in allem scheint sich hier ein neuer, heiliger Gral für die Fans analoger Delays anzukündigen. Der Preis ist natürlich echt ’ne Ansage, aber das Besondere hatte eben schon immer seinen Preis. Für knapp 700 Schleifen bekommt man schon einen recht hochwertigen Multieffektprozessor, der dann aber auch wirklich ALLES kann, von Compressor, über Drive zu Modulation und Delay/Reverb. Allerdings klingt das Meraki Delay im Demovideo geradezu extraterrestrisch und alles andere als beliebig.