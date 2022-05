Meris LVX – modulares Delaypedal

Meris LVX Delay Pedal

Kaum eine Firma hat für mich persönlich die Welt der Gitarrenpedale so schön überrascht wie Meris. Auch wenn sich nach wie vor viele am Enzo stören – für mich ist und bleibt es das spannendste Synthie-Pedal für E-Gitarre. Ebenso der Ottobit Jr. – ein völlig einzigartiger und extrem vielseitiger Bitcrusher, Stutter und Sequencer. Mit dem Mercury7 verhält es sich ähnlich: ein meisterhaftes Reverb-Pedal. Gibt sich hier jemand als hemmungsloser Meris-Fanboy zu erkennen? Nicht ganz. Das Polymoon ist zwar nach wie vor auf meinem Board, aber es gibt zweifelsfrei bessere Delay-Pedale und das Sehr Gut für das Hedra würde ich heute nicht wieder vergeben – in der Praxis erwies sich das Pedal als seltsam sperrig und eigenwillig.

ANZEIGE

Nichtsdestotrotz blieb man sehr interessiert daran, was die Jungs und Mädchen bei Meris als nächstes austüfteln würden. Was rausgekommen ist: eine Antwort für den Hologram Electronics Microcosm. Nun, nicht ganz. Aber ein bisschen.

Meris LVX – Multidelay Pedal für E-Gitarre

Was ist das Meris LVX also? Ein modulares Delay-Effektpedal, das digital mit einem ARM-Prozessor arbeitet. Kein One-Trick-Pony – bei weitem nicht. Sondern eine Tüftlermaschine, die sich gewaschen hat. Wahrscheinlich hat Meris gesehen, dass der Polymoon, trotz Kultcharakters, gegen die Behemoths der Delay-Welt nicht ganz ankommt. Also beschloss man, hier ein Delay-System abzuliefern, das per JFET Eingang eine 24 Bit Analog-Digital-Wandlung abfertigt, sowie einer 32 Bit Berechnung und zu den ganz Großen der Delay-Welt zählen soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Gleich vorweg: für jemanden, der drei oder vier Meris Pedale besitzt, ist der LVX vielleicht eine etwas redundante Angelegenheit. Das Pedal besitzt Sounds, die man aus diesen Pedalen kennt: Die Poly-Pitch-Sounds des Hedra gibt es hier genauso wie die Granular-Effekte aus dem Polymoon. Nichtsdestotrotz ist der LVX sein eigenes Biest – und bietet Delayzeiten von bis zu 2540 Millisekunden. Vier Fußschalter – Bypass, Looper (60 Sekunden) sowie Tap Tempo: dazu 4 Regler für die typischen Delay-Parameter Time, Feedback, Mid, Mix und drei Endlos-Regler, die jeweils individuelle Presets und Parameter ändern. Platz gibt es auf dem Pedal für 99 Presets auf 33 Bänken. Und arbeiten kann das Pedal selbstredend in Stereo, besitzt Expression-Anschlüsse, MIDI In und Out. Also – Vorfreude en masse. Meris stehen für edle Klangkunst, die ihren Preis hat. Bis das Gerät im Handel landet (wahrscheinlich Herbst), kann man es für 599 USD auf der Homepage des Herstellers direkt bestellen. Der Rest muss sich ein bisschen gedulden. Wie die aktuellen Klangbeispiele aber zeigen, dürfte sich das definitiv lohnen.