Modal Electronics Cobalt5S, VA-Synthesizer

@ Henrik: Das ist mir auch als erstes in’s Auge gestochen. Modal lässt sich dbzgl. nicht lumpen, sogar ihre Minisynthis mit MIDI-Duo, Aftertouch und USB auszustatten. Was mich mehr wundert ist die Tatsache, warum er nicht schon längst als Plug-in erschienen ist. Müsste bei einem digitalen Vertreter meiner Ansicht nach fast einfacher zu bewerkstelligen sein als umgekehrt. Aber Software ist halt Software. Schön auch dieses Touchpad. Gefällt! Was die Bedienung angeht muss man abwarten, sprich, Menüdiving etc. Aber in anbetracht des Preises bekommt man einen vollwertigen Synthesizer und MIDI-Key mit allem was man für eine moderne Studioumgebung benötigt. Aber auch neben Modularsystemen etc. macht er bestimmt eine gute Figur.