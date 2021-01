NAMM 2021: PRS präsentiert neue Modelle

Neue PRS-Modelle für die NAMM 2021 vorgestellt

Die NAMM 2021 steht in den Startlöchern und alle Hersteller putzen sich schon mal raus. Und natürlich wird wie immer auch die Produktpalette der großen Namen der Gitarren Branche erweitert und um neue Modelle ergänzt. Knapp eine Woche vor dem offiziellen Start der NAMM reiht sich auch Paul Reed Smith in die Reihe derer ein, die bewusst ein paar Tage vorher die News „leaken“, damit die Spannung uns nicht auffrisst. Auf geht`s, die NAMM 2021: PRS proudly presents

NAMM 2021: PRS SE 24-08

Beginnen wir im Low-Budget-Bereich. Die SE-Serie genießt einen hervorragenden Ruf in der Gitarristen-Szene. Und das nicht nur wegen der moderaten Preise, sondern auch wegen der hohen Fertigungsqualität und der tonalen Eigenschaften der Gitarren Die PRS SE 24-08 kommt im Rahmen einer generellen Überholung der SE-Produktlinie mit neu designten Humbuckern, die über den klassischen Toggle verwaltet werden, aber zusätzlich noch über jeweils einen Mini-Switch in den Coil-Split-Modus geschaltet werden können. Das verspricht Vielseitigkeit.

Das Shaping der Bodies wurde ebenfalls einer Runderneuerung unterworfen, so auch bei der SE-Variante der Custom 24, die es in drei Farben geben wird. Auffälligste Vertreterin der PRS SE Custom 24 dürfte das Modell in „Bonnie Pink“ sein:

Aber auch weniger polarisierende Lackierungen werden angeboten, diese nennen sich Black Gold Burst“ und Faded Blue Burst.

Überarbeitetes Signature Modell: PRS SE Zach Myers

Auch das Signature Modell von und für Zach Myers hat ein optisches Lifting erhalten. Die Semi-Hollow Body Gitarre, die schon in der alten Version viele Freunde gefunden hat, kommt jetzt in einer atemberaubenden, blauen Lackierung namens Myers Blue und verfügt über ein ebenfalls lackiertes Furnier auf der Kopfplatte.

Wie so oft, kommt das Beste zum Schluß, und das ist für mich eine kleine Sensation: PRS goes Snarky Puppy!

NAMM 2021: PRS – Die Mark Lettieri Signature Gitarre

Snarky Puppy Gitarrist Mark Lettieri dürfte vielen von uns als virtuoser, groovefester und kreativer Gitarrist bekannt sein. Und da er Italiener ist, nennt das Modell sich lautmalerisch „Fiore“, dem italienischen Begriff für „Blume“. Genau deshalb findet sich auf dem Trussrod-Cover auch eine Blume, die von Marks Mutter entworfen wurde.

Offensichtlich stand hier eine Powerstrat Pate, die Pickups wurden von PRS in Kooperation mit dem Namensträger entwickelt und präsentieren sich in HSS-Konfiguration, die beiden Ton-Potis verfügen über eine Push-Pull-Funktion für zusätzliche Vielfalt im Sound. Der eingeschraubte Hals aus Ahorn ist vermählt mit einem ebenfalls aus Ahorn gearbeiteten Griffbrett, der Korpus besteht aus Sumpfesche. Die 22 Bünde und die Mensur von PRS-untypischen 25,5″ lassen den Neck-Singlecoil den Ton dort abnehmen, wo er am besten klingt. Im Video zeigt sich eine wunderbare, glockenklare, moderne Strat, von höchster Tonkultur.

Auch dieses Modell wird es in drei Farben geben, zur Auswahl stehen Amaryllis, Black Iris und Sugar Moon.