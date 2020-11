Neues digitales Mischpult von Behringer: Flow8

Kompaktes Digitalpult für Studio und Bühne

Nachdem Behringer heute bereits einen Klon des Korg SQ-10 geteasert hat, präsentiert das Unternehmen mit Flow8 ein bereits fertiges Produkt, das zeitnah (passend zum Weihnachtsgeschäft) erhältlich sein wird.

Behringers Flow8 ist ein kompakter Digitalmixer mit acht Eingängen, internen Effekten, Bluetooth-Streaming und mehr. Während die ersten vier Eingangskanäle mono ausgelegt sind und jeweils zwei davon als reine XLR-Buchsen, die anderen beiden als Kombo-Buchsen (XLR/TRS) ausgelegt sind, können die Kanäle 5-8 wahlweise als Mono- oder Stereoeingangskanäle genutzt werden. Entsprechend sind diese mit Klinkenbuchsen ausgestattet.

Ausgangsseitig wartet das Behringer Flow8 mit einem XLR-Pärchen (als Main-Out) sowie zwei Monitor-Sends (als TRS-Buchsen) und einem Kopfhörerausgang auf. Ebenfalls vorhanden ist ein Footswitch.

Wie es sich für ein digitales Pult aus dem Jahr 2020 gehört, bietet das Flow8 die Möglichkeit, Audiosignale via Bluetooth ins Pult zu streamen. Über einen USB-Port (1o x 2 Interface, 24 Bit, 48 kHz) lässt sich der komplette Mix an die DAW auf dem Computer übertragen und so ohne große Umstände aufzeichnen.

Für den Mac-Computer sowie Tablets (Android/iOS) bietet Behringer einen Editor bzw. eine App an, über die sich eine Vielzahl von Funktionen und Parameter steuern lassen. Das klingt nach einer sehr guten Remote-Möglichkeit.

Die größeren Digitalpulte von Behringer bieten eine Vielzahl von internen Effekten und Bearbeitungsmöglichkeiten und auch das Flow8 ist u. a. mit einem 4-fachen Equalizer pro Kanal, einem Master-EQ sowie einem zusätzlichen Equalizer für die Sends ausgestattet. Darüber hinaus bieten zwei FX-Blöcke Effekte wie Hall, Delay und diverse Modulationseffekte.

Noch vor Weihnachten soll das Flow8 im Handel erhältlich sein. Der Preis wird voraussichtlich 199,- Euro betragen. Bei dieser Ausstattung sicherlich ein attraktives Angebot.