Behringer teasert einen SQ-10-ähnlichen Sequencer

Platinenentwurf als Meinungsforschung

Behringer wird nicht müde, Ideen im Frühstadium zu publizieren und die Reaktionen dazu einzusammeln. Nichts konkretes sagt man nicht, aber das Layout dieser Platine hat frappierende Ähnlichkeit mit dem alten Analog-Sequencer Korg SQ-10. Soll es die passende Ergänzung zum K-2 Synthesizer werden?

Speziell am linken Kontrollfeld sieht man eindeutig, das der SQ-10 das Vorbild für diesen Entwurf ist. Die beiden Tasten für Start/Stop und Step sowie die daneben liegenden Regler für Tempo Laufrichtung samt der darunter liegenden Anschlüsse sind identisch angeordnet.

Allerdings fällt auch sofort etwas auf. Die drei Reihen für die Sequenzen haben nur acht statt zwölf Regler, wofür der SQ-10 schließlich bekannt ist. Neben den Reihen 2 und 3 sind zwar weitere Regler platziert, die jedoch anscheinend für andere Funktionen gedacht sind.

Auch die einzelnen Eingangsbuchsen pro Step hören bei acht auf. Die Buchsen der Sektionen „Control“ und „Analog Mixer“ sind offenbar an andere Stellen versetzt worden, um das übliche Behringer-Format einhalten zu können. Die Platine ist passend für 3 HE-Gehäuse gestaltet und kann sicherlich, wie andere Behringer-Synthesizer auch, in Eurorack-Rahmen eingesetzt werden – wenn es denn mal ein reales Produkt werden sollte.

Es stellt sich die Frage, ob ein SQ-10-Klon sinnvoll ist. Seinerzeit hatte Korg damit im Rahmen der MS-20/MS-10-Familie einen vergleichsweise günstigen Sequencer auf den Markt gebracht, der preislich so gut wie keine Konkurrenz hatte. Heutzutage sieht die Situation anders aus. Es gibt eine deutliche Auswahl an Geräten, auch im unteren Preisbereich. Korg selbst hat bereits den kleinen SQ-1 sehr erfolgreich etabliert. Der neue Korg SQ-64 wird dann Feature-mäßig weit mehr leisten und in Konkurrenz zum Arturia Keystep Pro stehen.

Das 12-Step-Konzept, das schon seinerzeit auf Kritik stieß, scheint man beim Behringer-Projekt jedoch abgelegt zu haben, allerdings sind 8-Step-Sequenzen auch nicht das Optimum, selbst wenn man zwei Reihen hintereinander schalten kann. Außerdem hat Behringer bereits den 960 Sequential Controller als Eurorack-Modul im Programm.

Er gilt also, die Entwicklung weiter zu beobachten. Wie schätzt ihr dieses Projekt ein?

Hier noch der Hinweis auf unseren BEHRINGER STATUS-Report zu allen Synth- und Vintage-Klon-Projekten der Marke. HIER KLICKEN.