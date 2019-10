News: UVI Falcon 2 – massives Update für den Sample/Synthesizer-Hybriden

Noch mehr Features im kostenlosen Update

Es geht in die nächste Runde: UVI Falcon 2 erhielt eine Vielzahl an neuen Features, die dem in der Öffentlichkeit weniger präsenten Hybrid-Synthesizer zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen könnten. Besonders erfreulich für Falcon-Besitzer: Das Update ist kostenlos.

Falcon 2 kombiniert Synthese-Funktionen und Samples zu einem leistungsstarken Instrument, das eine großes Auswahl an verschiedenen Oszillatormodellen, Effekten, Modulatoren und Event-Prozessoren besitzt. Die erste Version hatten wir auf AMAZONA.de im Jahre 2017 getestet, den Bericht findet ihr unter diesem Link.

In der neuen Version wurden vor allem die Synthese-Funktionen erweitert. Bei den Oszillatoren, die bereits Modelle wie Analog, Drum, Analog-Stack, FM, Noise, Organ, Wavetable und Pluck beinhalten, kommt ein neuer Additive-OSC hinzu. Der Wavetable-OSC ist nun FM-fähig und hat zusätzliche Wavetables erhalten. Die Modelle Pluck und FM wurde verbessert, ebenso der IRCAM-Stretch-Algorithmus für das Sample-Playback, das mit Sample, Slice, Stretch, IRCAM Granular, IRCAM Multi Granular, IRCAM Stretch und IRCAM Scrub sieben verschiedene Algorithmen bietet.

Bei den Modulationsquellen gibt es einen neuen Parametric-LFO. Der Muli-Envelope-Generator unterstützt nun MIDI- und Audio-Sample-Drag&Drop.

Die Effektsektion bekommt großen Zuwachs: Tape Echo, Sallen Key Filter, Formant Crusher, Track Delay, Digital Filter, Digital EQ, Frequency Shifter, Rotary, Phasor, Phasor, Phasor Filter, Diode Clipper, Thorus, Fuzz4 und MaxMS. Außerdem wurden die Effekte Redux, 3-Band-Kompressor, Dual Delay, Xpander Filter, UVI Wide und Tilt verbessert.

Die über 90 Effekte, die in zwölf Kategorien unterteilt sind, lassen sich als Send-Effekt in Effektbussen verschalten und auf Program-, Layer- oder Notenebene nutzen.

Parallel dazu gibt es neue Event-Module, die mit dem Skriptprozessor erzeugt wurden: Step-Sequencer, Euklidische-Drum- und Euklidische-Tonal-Sequencer, Chord Bank, Range Limiting, MIDI Delay und Velocity Remapper. Auch das AnaMark Tuning wird nun unterstützt.

Weiterhin gibt es Verbesserungen und Optimierungen im Workflow. So gibt es nun unter anderem Favoriten-Tagging bei den Presets, Skalierung des GUI, ein neues Suchfeld und eine Unterstützung für MPE-Geräte. Ferner wurde die Library um „Hunderte“ von Presets erweitert.

Für registrierte Falcon-Besitzer ist das Update kostenlos. Für Neukunden gibt es bis zum 27. Oktober 2019 für den UVI Falcon 2 einen Einstiegspreis von 244,- Euro, wobei man sich noch zwei Sounderweiterungen dazu auswählen kann. Der reguläre Preis beträgt dann 349,- Euro.