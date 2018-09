Test: Spectrasonics Omnisphere 2.5, Software Synthesizer

Der neue alte Synthesizer-Champion!

Hättet ihr es gedacht? Vor 10 Jahren erschien erstmals das Synthesizer-Plugin „Omnisphere“! Kein Witz – und wer in unserem Archiv stöbert, wird sogar den ersten Spectrasonic Omnisphere-Test von 2008 dort finden können.

Nun also wirft Spectrasonics die Version 2.5 ins Rennen. Ich kenne übrigens kaum einen Plugin-Hersteller, der seine Software so aufwendig gepflegt und verbessert hat, wie Spectrasonics das mit Omnisphere getan hat. Aus gutem Grund hat daher Spectrasonic mit diesem Synthesizer Plug-in über die gesamte Laufzeit durchgehend einen der Top-Ranking-Plätze in unseren Software-Synthzesizer-Charts besetzt – und darf sich aktuell rühmen, dort auch wieder auf Platz 1 zu stehen.

Spectrasonic Omnisphere 2.5 war für mich der Hidden-Champion der letzten Superbooth. Ich war mit Cuckoo unterwegs und einer der ersten Stände zu denen er mich schleppte, war der von Spectrasonics (hier ein Video von unserem kurzen Superbooth-Trip). Schon auf dem Weg dorthin schwärmte er mir von der neuen Omnisphere Version 2.5 vor. „Er wäre begeistert gewesen“. Ich war ein wenig skeptisch, doch dann durfte ich einer Demo beiwohnen, die auch mich in ihren Bann gezogen hat. Von der Superbooth Demo gibt es leider kein Video, aber von einer ähnlichen Eric Persing Show entstand kurze Zeit später ein Video in Los Angeles. (Mal ganz nebenbei, erinnert er euch in der Show nicht auch an Steve Jobs und seine legendären Key Notes? ;-).

Die Neuheiten von Spectrasonics Omnisphere 2.5

Also umreißen wir mal die Verbesserungen, bevor wir zu meinem persönlichen Highlight kommen. Das neue Interface ist nun zeitgemäß, deutlich größer und hochauflösend. Die Granular-Page ist grafisch nun nicht nur viel ansprechender, weil sie auch die zu Grunde liegende Wellenform zeigt, sondern erlaubt einen visualisierten Echtzeitzugriff. Das sieht nicht nur gut aus, sondern hört sich auch fantastisch an.

Spectrasonics Omnisphere 2.5 erlaubt nun pro Sound einen Vierfach-Layer, anstatt wie zuvor nur einen Zweifach-Layer. Wie sich so ein Vielfach-Layer anhört, demonstriert Eric Persing ebenfalls im oben verlinkten Video. Der dort angespielte Sound Phoenix Rising ist im Soundtest auf Platz 1, entsprechend enthusiastisch wurde er von mir soeben angespielt und live verändert. Ich muss auch sagen, das Ding kommt im Studio noch viel monströser und lebendiger rüber als auf der Show. Beim tweaken gab es übrigens überhaupt keine digitalen Artefakte, die bei solchen Sounds gerne mal ausgegeben werden, wenn der Rechner an seine Grenzen stösst.

Eric war ganz stolz darauf in seiner Show zu erwähnen, dass mit diesem neuen Feature eine Single-Instanz von Spectrasonics Omnisphere 2.5 einen Synthesizer bietet, der bis zu 64 LFO´s, 64 Filter, 96 Hüllkurven und 160 Oszillatoren enthalten kann.

Ist natürlich unsinnig , denn so einen Sound braucht wahrscheinlich kein Mensch und bei voller Auslastung sollte dann auch jeder Rechner in die Knie gehen. Aber Eric hat die Muskeln spielen lassen, und das war nötig, denn allzu lange hatte man Omnisphere immer vorgeworfen ein Sampleplayer oder gar ein Rompler (dank seiner genialen Library) zu sein. Der Stachel saß tief – entsprechend bat er dann während der Show auch alle zu gehen, die noch immer der Meinung wären, Omnisphere wäre kein Synth.

Der neue Live-Mode ist wie ein klassisches Mischpult aufgebaut und bietet einen direkten Zugriff auf alle 8 möglichen Spuren einer Instanz. Nichts was man nicht schon von anderen Plugins kennt, aber toll, dass hier Omnisphere 2.5 nachgelegt hat.

Hingegen wirklich hervorzuheben ist die Integration von Windows-Multi-Touch Funktionalität, die iOS leider noch nicht bietet. Mit einem Android Tablet lässt sich Omnisphere also mit auf die Bühne nehmen und komplett per Touchscreen ohne Einschränkungen bedienen. In Verbindung mit dem Live-Mode lassen sich dann z.B. verschiedene Kanäle auswählen, in der Lautstärke verstellen und mehr.

Kommen wir nun zum fettesten neuen Feature, der …