Test: Native Instrument Kontakt 6, Software Sampler

Der Kontakt der sechsten Art

Über die Jahre hat der Hersteller Native Instruments ihren Software Sampler KONTAKT beständig um Klangbibliotheken und Funktionen erweitert, weswegen dies heute einer der führenden Pakete auf dem Markt ist. Die Firma veröffentlichte im Oktober jetzt KONTAKT in der Version 6.

Keine Frage, Native Instruments Kontakt 6 ist nicht der einzige Software Sampler auf dem Markt. Es gibt eine ganze Reihe davon, aber Kontakt hat seine Hegemonialstellung nicht unverdient. Die angebotene Klangbibliothek ist wirklich beeindruckend in Punkto Qualität und Preis/Leistung. Und auch das Konzept, ein spezialisiertes Keyboard anzubieten, was auf die Software abgestimmt ist, ist ein mega Pluspunkt. Wir werden auf Amazona auch das Premium Masterkeyboard KOMPLETE CONTROL S88 besprechen, was sich dadurch auszeichnet, dass es für jede Taste eine LED besitzt, die sich in der Farbe ändern kann. Viele der Sample Bibliotheken sind so konfigurier, dass sich Klang- und Spielvariationen über einige Tasten auf dem Keyboard steuern lassen. Diese LEDs zeigen also diese Belegung an, was enorm hilfreich ist, um nicht ständig in der Software nachschauen zu müssen. Aber mehr dazu in unserem Testbericht (demnächst hier), denn in diesem Bericht wollen wir uns nur auf Native Instruments Kontakt 6 fokussieren und ob die zusätzlichen Klangbibliotheken und Funktionalitäten den Update Preis von 99€ Wert sind bzw was man als Neukunde für 399€ bekommt.

Das Kontakt Standardpaket

Es gibt Kontakt auch als einfache kostenlose Player Version, die nur dazu dient, die Werksklänge abzuspielen. Die kostenpflichtige Version ist wie gesagt ein vollwertiger Sampler. Und auch wenn wir an dieser Stelle keinen kompletten Bericht hierzu schreiben können, so doch kurz die wichtigsten Informationen: Samples lassen sich importieren und in einem Wave Editor bearbeiten. Die einzelnen Samples können dann in einem Mapping Editor auf die Tastatur verteilt werden, wobei hier wirklich eine intelligente Lösung gefunden wurde, um dies schnell und effizient zu tun. Kombinieren lässt sich dies mit einem Arsenal von Effekten, die an verschiedenen Stellen in den Signalweg eingebaut werden können. Auf der Native Instruments Webseite gibt es viele Klänge kostenlos zum Herunterladen, die von den Anwendern kreiert wurden. Wer auch noch Programmierkenntnisse besitzt kann in Lua Scripts Vorgänge in Kontakt automatisieren. Sogar eine eigene Entwicklungsumgebung gibt es, denn nach der Installation findet sich ein Softwarepaket auf der Festplatte, dass sich Creator Tools nennt. Dies ist eine Stand-alone-Application, um die Workflows von Library- und Instrument-Entwicklern zu optimieren und besteht aus einem Debugger und einem Instrument-Editor.

In der Praxis ist die Arbeit mit Kontakt einfach und durchdacht, aber bereits bei unserem letzten Testbericht (von der Version 5) ist bemängelt worden, dass die Benutzeroberfläche zu klein ist. Alle Elemente sind platzsparend auf ein Minimum reduziert worden. Als die Auflösung der Monitore noch geringer war, sicherlich der einzig richtige Weg. Inzwischen besitzen aber immer mehr Anwender einen 4k oder gar 5k Monitor. Auf diesen ist es wirklich schwer mit Kontakt zu arbeiten, da man förmlich in den Monitor kriechen möchte. Schön wäre es, wenn sich die Oberfläche skalieren ließe, was zurzeit aber nicht der Fall ist.