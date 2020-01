Praxis-Report: Novation Summit, Bi-Timbral Synthesizer

Der Summit im finalen Praxistest

Wer glaubte, mit dem Peak, der durchgängig sehr positiv aufgenommen wurde, sei bei Novation der Gipfel der Synthesizer-Entwicklung erreicht, wurde im Jahr 2019 eines Besseren belehrt. Das neue Spitzenmodell, der „Bi-Timbral Polyphonic Synthesiser“ Summit liefert nicht nur die vermisste Tastatur nach und bringt bisher im Menü versteckte Einstellmöglichkeiten aufs Panel, er ist auch quasi ein „Twin Peaks“, da er die gesamte Syntheseeinheit seines Vorgängers verdoppelt. So können entweder zwei Patches separat ausgegeben, gelayert, gesplittet oder aber im Single-Mode zu einem bis zu 16-stimmigen Patch zusammengeschaltet werden.

Peter Grandl hatte bereits im Mai die Gelegenheit, einen Prototyp des Summit im englischen Focusrite/Novation-Headquarter zu begutachten und seine Eindrücke in einem ersten Test zusammenzufassen.

Nun erhielt ich kurz vor Weihnachten ein Seriengerät (begutachtet wurde die aktuelle Firmware-Version 104.618) und will mich auf ein zweites Gipfeltreffen einlassen. Das Ziel dabei ist nicht nur, die lange Feature-Liste des Instruments nachzuerzählen (diesbezüglich wurde im Netz ja schon viel geschrieben), sondern vor allem zu überprüfen, wie gut ich mit dem Synthesizer an meine klanglichen Ziele komme.

Mal schauen, ob bei diesem Summit mehr herauskommt als bei dem in Madrid …

Erste Eindrücke mit dem Summit

Der Summit kommt nicht klimaneutral, aber sicher verpackt in Karton, Schaumstoff und Plastikfolie bei mir in München an. Mit seinem 5-Oktaven-Keyboard und den beiden Handrädern ist er ein ausgewachsener Synthesizer von fast 1 m Breite, wirkt aber mit Metallgehäuse und Holzseitenteilen elegant und definitiv sehr gut verarbeitet. Das Gewicht ist mit knapp 12 kg noch sehr transportfreundlich.

Was schon mal erfreut: Die volle Breite des Gerätes wird für Bedienelemente genutzt. Ganze 60 Regler und 65 Schalter befinden sich neben einem gut ablesbaren OLED-Display auf der Oberseite und laden dazu ein, Klänge zu formen und zu verbiegen.

Bereits am Peak, den ich vor ca. einem Jahr kurzzeitig unter die Fingern bekam, hatte ich viel Spaß an der spontanen Klanggestaltung. Auf dem Summit sind mit den Bedienelementen für die komplette Arpeggiator-Sektion, für die Frequenzmodulation zwischen allen drei Oszillatoren sowie für die stimmenunabhängigen LFOs 3 und 4 noch mehr Parameter im direkten Zugriff.

Nur für Grundeinstellungen, spezielle Aufgaben wie Drift, die neuen Dual-Filter-Modi und für die Modulationsmatrix muss man hier noch ins Menü abtauchen. Dieses ist aber wie schon beim Peak mit drei Wahlschaltern, Page-Tasten und Encoder (alternativ: Value-Tastern) wirklich einfach und flott zu bedienen.

Eine gedruckte Bedienungsanleitung liegt leider nicht mit im Karton, dafür gibt es ein ausführliches und gut geschriebenes PDF (sogar mit einsteigerfreundlichen Erklärungen zur Analogsynthese) zum Download im Support-Bereich der Novation-Website. Dieses elektronische Ausgabe ist allerdings derzeit nur in Englisch verfügbar.

Der Summit steht nicht auf den üblichen Gummifüßen (die bei meinem Virus TI irgendwann einmal altersbedingt am Tisch kleben geblieben und dann abgegangen sind), sondern auf einer rundum durchgängigen Gummileiste in Novation-Blau. Diese Lösung ist stabil und steckt auch kleinere Unebenheiten locker weg. Das Keyboard verfügt über Aftertouch und lässt sich gut spielen.

Probespielen des Novation Summit Synthesizers

Dann also Kaltgerätestecker und Kopfhörer hinten rein und schon kann es losgehen. Ich höre erst mal ein paar Presets durch. Hier zeigt sich gleich die Vielfalt dessen, was Novation mit seinen digitalen „Oxford Oszillatoren“ und der umfangreichen Synthesearchitektur zu leisten vermag. Filigrane Ambient-Pads und Soundscapes auf Wavetable-Basis beeindrucken mich hier am meisten. Aber auch mit etlichen analogen Klassikern in der Preset-Liste will Novation wohl die letzten Zweifel am digitalen Herz seines neuen Synthesizers zerstreuen. Die Sounds klingen tatsächlich nicht nur sauber und klar, sondern auch rund, warm und gut einsetzbar.

Hier ein paar Beispiel-Presets aus der Single-Kategorie kurz angespielt.

Für Spielfreude sorgt der Arpeggiator, der alles bietet, was man so von ihm erwartet.

Eine Besonderheit bei Novation sind die auch im Peak und in der BassStation 2 enthaltenen 33 Rhythmen, zum Teil mit dynamischen Velocity-Stufen, die zusätzlich Inspiration beim automatisierten Spiel verschaffen. Sehr schön!

Mit Hilfe von etwas LFO-Modulation habe ich hier im Nu ein lebendiges Percussion-Pattern erstellt, das ergänzt durch eine Kick aus der DAW und durch einen Bass und ein Pad aus dem Summit als kleine Track-Idee auf meiner Festplatte landet.

Gestört haben mich in der Arp-Sektion nur zwei Kleinigkeiten: Zum einen fehlt mir ab und zu doch ein Tap-Tempo-Taster – gerade auch für einen Band-Keyboarder wäre das ein wichtiges Werkzeug. Zum anderen bricht das Arpeggio bei Deaktivierung des „Key Latch“ Schalters ab, selbst wenn man auf dem Keyboard noch Tasten hält. Da hoffen wir mal auf ein Firmware-Update …

Ein Sequencer ist leider auch beim Summit nicht an Bord. Für einen DAW-Nutzer ist ein solcher ja einigermaßen verzichtbar, insbesondere wenn man die Sequenzen erst Schritt für Schritt einprogrammieren müsste. Hersteller wie Korg haben aber bei Minilogue & Co gezeigt, was für ein kreatives Werkzeug ein Hardware-Sequencer mit Echtzeit-Funktionen und direktem Zugriff auf die Syntheseparameter sein kann – nicht nur im Live-Kontext.

Wenn wir schon mal bei der Kritik sind: Das Scrollen durch die Presets ist leider inkonsistent: Ist eine Sound-Kategorie wie Arp, Bass etc. ausgewählt, scrollt man nur innerhalb der aktuellen Bank, bei „Category=all“ geht es über alle Bänke hinweg. Wenn überhaupt, hätte es andersrum mehr Sinn ergeben, dann wäre beispielsweise meine Suche nach Drumsounds in Bank C nicht schon nach zwei Treffern vorbei gewesen. Auch hier könnte man aber mit einem Firmware-Update sicher noch Abhilfe schaffen.

Der Multimode auf dem Prüfstand

Während die Single-Sounds also zu gefallen wissen, werde ich mit dem Multi-Mode zunächst nicht so ganz warm. Von der Bedienung ist dieser zwar kongenial umgesetzt, da man jeden der beiden Sounds über die Taster „A“ und „B“ gezielt anwählen und mit den gewohnten Bedienelementen bearbeiten kann (abgesehen vom Menü geht dies durch gleichzeitigen Druck auf „A“ und „B“ auch für beide Sounds gemeinsam). Dabei leuchten die Handräder und linksseitig platzierten Buttons jeweils in der zugehörigen Farbe, so dass nie der Überblick darüber verloren geht, an welchem Sound man gerade schraubt.

Allerdings sind die Layer-Sounds recht komplex und fügen sich meiner Meinung nach schwer in einen Mix ein, wenn man nicht gerade Ambient-Musik macht. Und bei den Split-Sounds kommen bei mir leichte Alleinunterhalter-Assoziationen auf. Aber vielleicht bin ich hier einfach nicht die Zielgruppe, denn für den Live-Keyboarder ist die Möglichkeit, mit jeder Hand einen anderen Sound auf der Tastatur zu spielen, sicher nicht zu unterschätzen.

Außerdem gibt es dann noch den Dual-Mode, der auch im Studio sinnvoll sein kann, wenn man den Summit als bi-timbralen MIDI-Expander mit zweimal acht Stimmen nutzen will. Prima, dass dafür auch ein alternatives Ausgangspaar zur Verfügung steht, auf das man den jeweils zweiten Sound routen und separat aufnehmen kann.

Hier ein paar Beispiel-Presets aus der Multi-Kategorie (ein Split, drei Layer-Sounds)

Bedienung und Praxis

Das Schrauben am Summit macht wirklich Spaß, denn es geht schnell von der Hand und bietet sehr viele Optionen.

Die drei Oszillatoren können alle Standard-Schwingungsformen einschließlich Sinus erzeugen. Wählt man „Wave=more“, so springt das Menü direkt auf die entsprechende Oszillator-Seite, auf der man einen von 60 Wavetables auswählen kann. Das ist schon mal komfortabel gelöst.

Alle Schwingungsformen, also nicht nur das Rechteck, können per Shape-Regler verbogen werden, wobei die Veränderung nicht nur manuell, sondern auch Hüllkurven- und/oder LFO-moduliert erfolgen kann. Diese Modulationen sind direkt übers Panel einstellbar, so wie auch die für die FM-Intensitäten.

Einen Oscillator-Sync-Button sucht man indessen vergeblich. Diese Option wird nämlich wie schon beim Peak durch den Parameter „Vsync“ (für „Virtual Sync“) gelöst, der die klangliche Veränderung einer Schwingungsform durch den erzwungenen Reset simuliert ohne dass ein zweiter „realer“ Oszillator dafür verwendet wird. Man muss zwar ins Menü gehen, um „Vsync“ einzustellen, was leider auch nur in groben Stufen möglich ist. Allerdings liefert eine Modulation des Parameters z. B. per LFO durchaus überzeugende Ergebnisse, bei denen auch keine Steps mehr hörbar sind.

Im Beispiel hört man eine „Vsync“-Modulation per LFO im viertaktigen Wechsel mit einer Pitch-Modulation des synchronisierenden Oszillators ebenfalls per LFO am Moog Subsequent37 zum Vergleich.

Das analoge Filter im Summit

Das analoge Filter ist in den Modi Lowpass, Highpass und Bandpass aus zwei kaskadierten Filtern zusammengesetzt, um die 24 dB/Oktave Flankensteilheit zu erzeugen. Bei den zusätzlich verfügbaren dualen Filterverschaltungen wie Lowpass vor Highpass (die umgekehrte Variante gibt es übrigens nicht) stehen daher nur jeweils 12 dB/Oktave zur Verfügung. Kreischende MS-20-Sounds wollten mir damit auch nicht so recht gelingen. Ansonsten ergeben sich durch die dualen Filter-Varianten (die dem Peak übrigens auch nach dem 1.2er Update vorenthalten bleiben) aber natürlich eine Menge Möglichkeiten. So kann man z. B. ein Pad wunderbar nach „oben“ verschwinden lassen, anstatt nur das Filter zu öffnen. Der Versatz zwischen den beiden Cutoffs wird im Voice-Filter-Menü eingestellt und lässt sich ebenfalls ohne hörbare Stufen modulieren.

Alle Filtervarianten klingen smooth und rund und lassen sich mit Filter-Overdrive und der nachgelagerten ebenfalls echt-analogen Distortion auch in rauere Gefilde führen, ohne dass allerdings ganz die Brachialität erreicht wird, die z. B. mit der BassStation 2 möglich ist.

Dies gilt auch, wenn man dem Sound mittels „Diverge“ (unterschiedliche Stimmung der Oszillatoren) und „Drift“ (Stimm-Instabilität) pseudo-analoge Ungenauigkeiten beigebracht hat.

Zum „Anfetten“ gibt es ansonsten noch ein bis zu 8-faches Unisono mit Detune- und Spread-Parameter für Variabilität in Pitch und Stereopanorama.

Hier hören wir einen Brass-Sound, bei dem in jedem Durchgang die Zahl der Unisono-Stimmen erhöht wird.

LFOs und Hüllkurven

Eine große Freude sind die vier weit in den Audiobereich reichenden LFOs (mit Fade-in) und die drei (!) loopbaren Hüllkurven. Mod-Envelope 2 und 3 teilen sich dabei ein Faderset auf dem Panel.

Pitch- und FM-Modulation (mit ModEnv2 und LFO2), Shape-Modulation (mit ModEnv1 und LFO1) sowie Filter-Modulation (mit AmpEnv, ModEnv1 und LFO1) verfügen über dedizierte Regler und sind somit sofort im Zugriff. Die globalen LFOs 3 und 4 weist man in der 16 Slots umfassenden Mod-Matrix per Menü zu.

Und wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, dass die Mod-Envelopes unter der Amp-Envelope angeordnet sind anstatt wie meist andersrum, kann man mit den zugehörigen Schiebereglern den Sound schnell und mit sehr gutem visuellen Feedback formen.

Die digitalen Effekte Chorus, Delay und Reverb verfügen ebenfalls über dedizierte Regler und einen Effect-Bypass-Schalter, der eine gute Hilfe ist, wenn man mal nicht mehr weiß, wo das Release aufhört und der Hall anfängt.

An dem vielfach gepriesenen Reverb hat mich zuerst das recht starke Detuning beim Umschalten der Size irritiert und ich würde ihm meine Reverb-Plugins definitiv vorziehen. Aber tatsächlich ist es vorgekommen, dass ich den Hall des Öfteren doch gleich mit aufgenommen habe und bereut habe ich es nicht. Das ist auch gut so, denn über die vier speziell für die Effekte vorgesehenen Modulations-Slots lassen sich Reverb und Delay kreativ in die Klanggestaltung mit einbeziehen.

Hier ein experimenteller Patch, bei dem neben diversen Parametern auch die kurze Delay-Zeit moduliert wird, wobei auch Karplus-Strong-ähnliche Klänge entstehen.

Neben Pitchbend- und Modulationsrad gibt es noch zwei so genannte „Animate“-Tasten, über die während des Spiels kleine Soundvariationen abrufbar sind, so wie ich das noch von meinem Ensoniq ASR-10 kenne. Im Prinzip handelt es sich um On-/Off-Modulatoren, die über die Mod-Matrix programmierbar sind.

Der Summit kann CV-Signale verarbeiten, was ich allerdings ebenso wenig ausprobiert habe wie das Durchschleifen externer Audiosignale durch das Filter oder die Effekte.

Ein USB-Anschluss sorgt alternativ zum MIDI-Trio für die Einbindung in die DAW.

In der Firmware-Version 088.618, die ursprünglich auf meinem Gerät installiert war, brachte ein zwischenzeitliches Abziehen des Kabels den Output von Controller-Daten zum Erliegen. Mit der aktuellen Version 104.618 hat sich dieses Problem zum Glück erledigt.

Die Firmware wird übrigens über „Novation Components“ installiert, eine Software, die auch im Webbrowser läuft – allerdings nicht unter Safari. Mit Googles Chrome ging es dann reibungslos und schnell. Components bietet außerdem die Möglichkeit, Soundbänke zu verwalten und Bänke zum Teil namhafter Sounddesigner und Artists zu installieren – und zwar kostenlos und sogar ohne Registrierung.

Die MIDI-Implementierung ist gut gelöst: Regler, die fürs Schrauben in Echtzeit relevant sind, werden als MIDI-CC-Daten (teilweise auch gepairt) übertragen und lassen sich so in allen gängigen DAWs aufzeichnen und bearbeiten. Da die 127 Standard-MIDI-Controller natürlich nicht ausreichen, um alle Parameter eines Summit-Sounds abzudecken, kommen für eher statische Einstellungen NRPNs zum Einsatz. Betroffen sind hier z. B. Schwingungsform, Filter-Shape, ein Teil der Effektparameter und die Mod-Matrix. Im Multi-Mode kann jeder der beiden Sounds auf einem eigenen MIDI-Channel senden und empfangen.

Fehlt eigentlich nur noch ein VST-Editor mit visueller Reglerdarstellung, dann wäre das Glück perfekt.

Der Klang des Summit

Kein Zweifel, der Summit ist mit seinen „Oxford Oscillators“, den analogen Komponenten Filter, Distortion sowie den Effekten und Modulationsmöglichkeiten ein vielseitiges Werkzeug, mit dem sich die unterschiedlichsten Klangvorstellungen realisieren lassen.

Die Aussage „Analogue where it matters“, mit der Novation auf seiner Website für den Summit wirbt, scheint mir dennoch fragwürdig, denn sicher ist der Filter das wichtigste klangformende Element eines Synthesizers, das Herz der Klangerzeugung sind aber immer noch die Oszillatoren. Und die sind hier zwar sehr vielseitig ausgelegt, aufgrund des immensen Oversamplings praktisch frei von Aliasing, aber eben nicht analog.

Um zu prüfen, wie sehr dieses Vorurteil tatsächlich klanglich relevant ist, habe ich zwei kleine Versuchsreihen gemacht.

Zunächst ein simpler Bass, bestehend aus einem Sägezahn im 8’- und einer Dreieckchwingunge im 16’-Register bei geschlossenem Filter in 24 dB/Oktave und voller ENV2-Modulation.

Mit etwas Drift und Diverge abgeschmeckt spielt zunächst der Summit vier Takte, gefolgt von meinem Moog Subsequent37. Danach derselbe Take vom Summit gegen vier Takte u-he Diva in der Minimoog-Konfiguration und anschließend gegen Diva in der Juno-Konfiguration.

Der Test ist definitiv etwas für feine Ohren, denn der Summit klingt gut und die Unterschiede sind gering. Der Moog tritt aber doch etwas gewichtiger auf, wirkt eine Spur plastischer und präsenter, ja scheint fast ein bisschen angezerrt, obwohl sowohl Filter-Feedback als auch Multidrive auf 0 stehen. Die Analog-Emulation von u-he Diva kommt trotz geringerer Präsenz dem Moog-Sound näher als der Summit, was dafür spricht, dass es hier nicht nur um „den“ Analog-Sound, sondern auch um unterschiedliche Klangideale geht. In der Juno-Konfiguration ist die Diva dem Summit recht ähnlich, auch wenn das Regelverhalten im Beispiel etwas abweicht, da man die Einstellungen der Hüllkurven nicht 1:1 von einem Synthesizer auf einen anderen übertragen kann.

So könnte man sagen, dass der Novation-Sound dem Roland-Sound definitiv näher ist als einem Moog.

In einem zweiten Test hören wir uns daher ein simples Sägezahn-Pad mit nur einem Oszillator an, das Filter bleibt hier mal unmoduliert und zu ca. 2/3 geöffnet.

Im Vergleich dazu scheint das auf meinem Roland Alpha-Juno nachgebaute Pad ein bisschen lyrischer zu klingen – mit etwas mehr Schwebungen, aber auch etwas weniger Präzision. Obwohl der Alpha Juno DCOs (also digital gesteuerte analoge Oszillatoren) hat, erreichen diese doch noch ein bisschen mehr Lebendigkeit.

Spaßeshalber habe ich im zweiten Durchlauf noch den Chorus hinzugeschaltet – ohne mich detailliert in dessen Einstellungen zu vertiefen. Obwohl die Effekte des Summit toll sind, sagt mir der berühmte Juno-Chorus mehr zu.

Bei all den Analog-Vergleichen sollte aber nicht vergessen werden, dass der Summit mit FM und Wavetables bereits Oszillator-seitig mehr Optionen bietet als die für den Vergleich herangezogenen Synthesizer. Sieht man ihn zum Beispiel vorrangig als Wavetable-Synthesizer, würde sich eher ein Vergleich mit Geräten anbieten, die in der Regel deutlich digitaler und kühler klingen. Und hier ist das Fazit, dass sich der Summit als Allounder hervorragend schlägt – auch in analogen Gefilden.

Hier noch mal der Bass-Sound aus dem ersten Vergleich gegen den gleichen Sound vom Arturia Pigments (mit „Moog“-Filter)

Klang ist subjektiv und irgendwie auch abhängig von der Tagesform. Ich würde zwar nicht so weit gehen zu sagen, dass der Summit wie ein voll-analoger Synthesizer klingt, zumal die kleinen Unterschiede in den Beispielen sich mit zunehmender Komplexität der Patches auch summieren können. Setzt man die akustische Lupe aber wieder ab, muss man schon konstatierten, dass der Summit bei Analogsounds eine gute Figur macht. Wer das letzte Quäntchen Authentizität sucht, kann die Wärme und Fatness eines Moog damit zwar ebenso wenig ersetzen wie den HiFi-Sound eines analogen Dave Smith oder das Kühl-Nasale eines Minilogue. In seinem angestammten, in die Roland-Richtung gehenden Klangideal, das mir in seiner Ausgewogenheit und Mixfreundlichkeit sehr sympathisch ist, kommt er aber organischer und ausgewogener rüber als ein Roland System-8 oder ein Behringer DeepMind und besticht dabei noch durch seine große Vielseitigkeit.