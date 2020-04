Rane Twelve MK2 geleaked?

Spielt DJ Jazzy Jeff da den neuen Rane Twelve?

Bewusst oder unbewusst gab es da etwa einen kleinen Leak bei Rane? Einen kleinen versteckten Hinweis, dass nach dem Rane Twelve derweil an einem Rane Twelve MK2 gearbeitet wird, oder das Produkt schon fertig ist?

Wie kommen wir darauf? Nun, im Moment hängt alle Welt in irgendwelchen Streams und Videos, wie sollte es auch anders gehen. Sad but true. In diesen entdeckt man nun nicht immer, aber ab und an mal neue Produkte, so auch vielleicht dieses Mal. DJ Jazzy Jeff ist der glückliche Gewinner, auf dessen Facebook-Seite wir heute verlinken zu einem besonderen Live-Stream / Video. Magnificent House Party, DJ Jazzy Jeff war live und spielt mit zwei Rane Twelve und einem Rane Seventy.

Bei einem genaueren Blick auf die Rane Twelve fällt allerdings auf, dass da an der ein oder anderen Stelle Knöpfe sind, die man vom Rane Twelve eigentlich nicht kennt.

Vorab kurz zum Vergleich noch einmal der Rane Twelve MK1…

Im Video nun sieht man einen Rane Twelve, bei dem an der ein oder anderen Stelle etwas anders ist. So sitzt zum Beispiel neben den vier Deck-Selector-Tasten eine hier im Bild lila leuchtende Taste, die man vom bisherigen Rane Twelve nicht kennt.

Unter dieser Taste kann man die Reflexion eines Displays erkennen, welches man aus der Top Shot Perspektive noch deutlich besser erkennen kann.

Auch „auf der anderen Seite“ hat sich etwas getan. Neben dem Pitch-Fader sitzen wie gewohnt die drei Tasten für die Pitch-Range, jedoch nun noch mehr. Zu sehen sind dort zwei weitere Tasten wie auch ein, so vermute ich, Endlos-Encoder.

Der Anordnung und des rein visuellen Eindrucks nach würde ich urteilen, dass es sich hier nicht um einen Mod handelt, sondern um ein neues Modell. Dafür spricht auch, dass der Serato Schriftzug von ehemals von der rechten Seite auf die linke Seite gewandert ist.

Welche Funktionen mit den neuen Tasten und dem Regler gesteuert werden, das war anhand des Videos nicht zu erkennen.

Noch weniger wissen wir natürlich, ob es sich wirklich um einen Rane Twelve MK2 handelt – wir vermuten es nur uns sind gespannt auf News vom Hersteller.

Alle Screenshots sind dem oben verlinkten Video entnommen.