Shear Electronics Relic, Oberheim-inspirierter Synthesizern

Ein langer Weg

Vor fast sechs Jahren gab es eine erste Meldung (siehe unten) zum Shear Electronic Relic, einem Synthesizer, der vom Oberheim OB-X inspiriert war. Damals noch unter dem Namen Relic-6, da das Instrument sechs Stimmen haben sollte. Dann wurde es in der Öffentlichkeit wieder still um das Projekt.

Auf der SynthPlex 2022 zeigte der Entwickler Jacob Brashears nun eine neue Version von Relic. Die äußere Erscheinung wie auch das Innere des „Discrete Analog Polyphonic Synthesizers“ haben sich mit den Jahren deutlich gewandelt. Relic wird nun acht Stimmen bekommen, da die Klangerzeugung auch bitimbral spielbar sein soll.

Ebenso wurde das Panel komplett neu gestaltet. Mit mehrfarbigen Lichtstreifen wechselt die Anzeige für die verschiedenen Sektionen. Diese werden wiederum über illuminierte Felder angewählt. Das macht einen durchdachten und direkten Eindruck, zumal es keine weiter unterteilten Menüs oder Strukturen geben soll.

Die Kollegen von Sonicstate haben ein Interview mit Jacob Brashears aufgenommen, in dem er den Prototypen erklärt. Leider gibt es den Synthesizer noch nicht zu hören.

Shear Electronic Relic wird gegenüber der früher geplanten 6-stimmigen Version doch teuerer werden. Derzeit schätzt man, dass man sich in dem Bereich von 6.500,- US-Dollar bewegen wird. Eine konkrete Angabe, wann der Relic erhältlich sein wird, gibt es aber noch nicht. Trotzdem ist es schön zu sehen, dass das Projekt fortgesetzt wurde und hoffentlich in nicht all zu ferner Zukunft auch fertig gestellt wird.

Ab hier die Meldung vom 26. Januar 2017

Bei kleinen Firmen mangelt es gelegentlich an der nötigen Öffentlichkeitsarbeit. Da kann es schon mal passieren, dass selbst ein polyphoner Analogsynthesizer unter dem Radar durchfliegt, so etwa wie der Shear Electronics Relic-6. Der war aber in der Gitarrenhalle auch nicht leicht zu finden.

Shear Electronics hat für den Relic-6 Voicecards entwickelt, deren Schaltungen sich dicht an denen von Oberheim, speziell dem OB-X, orientieren. So ähnelt dann auch die Struktur des Synthesizers im Großen und Ganzen dem Oberheim-Klassiker. Für jede der sechs Stimmen gibt es zwei VCOs mit Hardsync, Rauschgenerator, State-Variable-Filter und einer Modulationsmatrix für Hüllkurven und LFOs. Auch ein Sequencer soll mit an Bord sein, der aber noch nicht vorgeführt werden konnte.

Auf der farbenfroh gestalteten Bedienoberfläche fällt vor allem eine Balkenanzeige auf, die quer über das ganze Panel reicht. Damit wird der momentane Wert der Touch-Encoder angezeigt, sobald man einen berührt bzw. bewegt.

Bei den Oszillatoren gibt es Sägezahn und Puls (PWM 50-90%). Sie werden nicht mit einem herkömmlichen Mixer, sondern über Schaltstufen zusammengeführt. Das 12 dB Tiefpassfilter arbeitet mit State-Variable-Schaltung und basiert auf einem RCA-Clonechip von Texas Instruments. Für die Resonanz nutzt Relic-6 die gleichen Silver-Mica Kondensatoren, die auch bei Oberheim seinerzeit für den besonderen Resonanzklang des Filters sorgten. Die Hüllkurven werden digital erzeugt, wobei man sich am Verhalten des Curtis Chips CEM3310 orientiert hat. Insgesamt sind in dem Shear Electronics Relic-6 über 3.000 Transistoren verbaut worden.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit handgefertigten Holzseitenteilen, das Panel soll aus Plexiglas bestehen. Einzelausgänge für die sechs Stimmen waren an dem Prototypen nicht zu erkennen.

Auf der NAMM wollte man erst einmal das Feedback prüfen, in wie weit man mit dem Shear Electronics Relic-6 Interessenten ansprechen kann. Daher ist der Plan für die Produktion und die finale Preisgestaltung keineswegs festgelegt. Als grobe Ansage gibt es den Sommer als Start der Produktion, derzeit kann man sich in eine Warteliste eintragen. Man würde gern einen Preis von 3.499 Dollar realisieren können, was angesichts der aktuellen Marktlage bei polyphonen Analogsynthesizern schon eine mutige Ansage ist. Aber Enthusiasmus kann man dem Entwickler wahrlich nicht absprechen, wie man es in den Videos von Sonicstate und Synth Anatomy sehen kann. Wir wünschen dem Projekt jedenfalls viel Glück.