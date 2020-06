Sinevibes Groove macht Korg Prologue, Minilogue XD und NTS-1 zu Drummaschinen

Drums & Bass in der Multi Engine

Sinevibe Groove ist die komplexeste bisher veröffentlichte Multi Engine-Erweiterung für die Korg-Synthesizer Prologue, Minilogue XD und NTS-1, die hiermit zu einer kleinen Groovebox werden.

Groove erzeugt in sieben separaten Keyboard-Zonen die Drums und Percussion: Kick, Snare, Tom/Conga, Hat, Shaker/Zap sowie einen Bass mit Hilfe eines Netzwerks aus 14 DSP Blocks, die sich in Echtzeit rekonfigurieren.

Jede Keyboard-Zone besitzt eine Library von über 70 vorprogrammierter Sound-Presets, die sich ausdrucksstark editieren lassen. Intern arbeiten die Zonen mit verschiedene Algorithmen, darunter 3-OP FM, Subtraktiv, Lo-Fi etc. Außerdem gibt es pro Zone einen Schalter für Trigger Probability, wodurch sich Bass-Riffs und Drum-Patterns merklich beleben lassen sollen.

Für Groove wurde eine spezielle Ausgangsstufe entwickelt, die für eine druckvolle Dynamik sorgen soll. Damit lässt sich die Erweiterung laut Entwickler ohne weitere Kompression direkt in Produktionen und bei Live-Performances einsetzen.

Sinevibes Groove ist in drei Formaten für Prologue, Minilogue XD und NTS-1 verfügbar. Der Preis ist mit 59,- Dollar (ohne VAT) angesichts der Komplexität verständlicherweise höher als bei den bisherigen Plugins von Sinevibe.

Das Demovideo zu Sinevibes Groove ist passenderweise auf Drum & Bass ausgerichtet.