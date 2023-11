Splitten, kombinieren, transformieren

Soma Metaconformer ist ein MIDI-Prozessor, der die Möglichkeiten von MIDI-Equipment erweitern und die Interaktion zwischen Musiker und Instrument vereinfachen soll. Er kann als Merger und Splitter agieren, aber auch Noten in Controller-Befehle umwandeln.

Soma Metaconformer, MIDI-Prozessor

Das Gerät besitzt zwei MIDI-Eingänge, die sich mergen lassen und drei MIDI-Ausgänge, alle im TRS 3,5 mm-Format. Der vierte Ausgang kann als analoger Sync-Out mit einstellbarer Polarität und Teiler betreiben werden. Alle Ein- und Ausgänge können mit einem A/B-Schalter auf die beiden TRS-MIDI-Normen umgeschaltet werden. Alternativ lassen sich die Schalter auch als On/Off-Schalter für die jeweilige Buchse verwenden. Die Stromversorgung erfolgt über USB.

Im Splitter-Modus können von einem angeschlossenes MIDI-Keyboard mehrere Synthesizer auf dem gleichen MIDI-Kanal angesteuert werden, die hierbei auf einstellbare Bereiche der Tastatur verteilt sind. Die Bereiche können sich auch überlappen, separat transponiert und bei Bedarf gemutet werden.

Im Combiner-Modus werden die per Keyboard gespielten Noten zusammengefasst und auf unterschiedliche Synthesizer verteilt. So lassen sich zum Beispiel polyphone Sounds mit mehreren monophonen Synthesizern spielen.

Der Translator-Modus wandelt Noten in beliebige MIDI-CCs um, mit denen sich Klangparameter eines Synthesizers über die Tastatur steuern lassen, ohne dass man entsprechende Regler dafür benötigt. Für diesen Modus müssen zwei MIDI-Kanäle parallel genutzt werden können, damit die gespielten Noten und die CC-Befehle gleichzeitig aktiv sein können. Hier kann der Einsatz von zwei Metaconformer sinnvoll sein.

Mit zukünftigen Firmware-Updates sollen weitere Modi hinzukommen.

Der Soma Metaconformer ist ab sofort beim Hersteller verfügbar. Der Preis beträgt 160,- Euro, zzgl VAT und Versand.