Mehr Features ohne Update

Für den Software-Synthesizer Sonic Charge Synplant 2 wurden vier sogenannte Mods veröffentlicht. Diese Erweiterungen für das Plug-in können ohne eigentliches Update installiert werden.

Sonic Charge Synplant 2 Mods, Erweiterungen

Die Mods sind nach der Installation in den dafür vorgesehenen Folder ganz normal in das Plug-in integriert. Braucht man eine dieser Mods nicht, kann sie das betreffende File einfach gelöscht werden.

ANZEIGE

Die ersten vier Mods bieten praktische Funktionen für Preset-Verwaltungen und Sounderstellung. Mit Graft Onto Branch lassen sich einzelne Soundteile auf einen andere Pflanze übertragen. So können zum Beispiel neue Drum Kits zusammengestellt oder im Layer Mode eine neuer Sound aus zwei unterschiedlichen Patches erzeugt werden. Ebenso ist ein gezieltes Morphing zwischen einem Seed Sound und einem entwickelten Branch realisierbar.

Detailed DNA Hints gibt genaue Angaben zu den Parametern im DNA Editor, was speziell für die Feinabstimmung von Pitch-Werten während einer Modulation hilfreich ist.

Tween Branches ist ein neues Menü, das bei einer Pflanze aufgerufen werden kann. Hiermit wird eine spiralförmige Entwicklung in den 12 Branches erzeugt, zwischen denen man morphen kann. Diese Funktion ist besonders für die Gestaltung des Velocity-Verhaltens in einem Sound hilfreich.

Und schließlich wurde ein Favorite Button eingeführt, mit dem man seine Lieblings-Patches markieren und einem extra Favorite Folder ablegen kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die neuen Mods für Sonic Charge Synplant 2 können ab sofort kostenlos für die macOS- und die Windows-Version heruntergeladen werden. Das Plug-in muss sich für den Einsatz der Mods in der Version 2.0.1 befinden. Gegebenenfalls muss Synplant 2 vor der Mods-Installation upgedatet werden.