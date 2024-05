Kooperation mit Hans Zimmer

Synapse Audio The Legend HZ ist die neue Version des auf Moog-Schaltungen und Konzepten basierende Synthesizer Plug-ins The Legend. Die Besonderheit liegt hier im Namenskürzel HZ, denn man konnte Hans Zimmer für eine Kooperation gewinnen.

Synapse Audio The Legend HZ, Synthesizer Plug-in

Die vorherige Version von The Legend war ursprünglich an den Minimoog angelehnt, allerdings ohne ihn bis ins letzte Detail zu emulieren. Vielmehr hielt man sich an den Grundaufbau und die Schaltungen des Klassikers. Daher fiel es den Entwicklern wohl nicht schwer, sich noch etwas weiter von dem Konzept zu entfernen, doch dem grundsätzlichen Ansatz bleib man treu und The Legend HZ bekam eine Reihe von Erweiterungen.

Aus drei Oszillatoren wurden sechs. Damit einhergehend wurde auch das Polyphon-Setting auf maximal 12 Stimmen ausgedehnt. Die Modi mit acht und vier Stimmen sowie Mono und Unison sind weiterhin verfügbar.

Weiterhin gibt es nun eine Modulationsmatrix, eine Multisegment-Hüllkurve, einen Sequencer mit bis zu 32 Steps und die Effektsektion wurde um Phaser, Chorus und Kompressor erweitert. Als Special-Bonus ist auch noch eine Fixed Filter Bank hinzugekommen, der das Vintage-Modul 914 aus dem Besitz von Hans Zimmer als Vorbild diente.

Die Factory Library des Plug-ins ist um mehr als 200 Presets gewachsen, wobei natürlich auch Sounds von Hans Zimmer selbst programmiert wurden.

The Legend HZ ist in den Formaten VST, AAX und AU (macOS und Windows) verfügbar und es werden die Standards MPE sowie NKS unterstützt. Das Plug-in ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt 179,- US-Dollar und Besitzer von The Legend können für 79,- US-Dollar auf die HZ-Version upgraden. Eine Demo-Version steht bei Synapse Audio zur Verfügung.