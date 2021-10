Interview: Hans Zimmer 2021: Videotalk mit Peter Grandl – Teil 1

Ganz privat bei Hans Zimmer in London

Hans Zimmer und AMAZONA.de haben bereits eine langjährige Vergangenheit miteinander. Alles begann mit einer Nachricht aus USA 2009. Dem Absender nach zu schließen, erkundigte sich damals Hans Zimmer („…meint ihr dass das Mail echt ist?…“) nach unserem persönlichen Eindruck zum Synthesizer GRP A8. Und tatsächlich stellte sich nach einigen E-Mails und Telefonaten heraus, dass hinter der E-Mail wahrhaftig der echte Hans Zimmer steckte.

Im selben Jahr ergab sich daraufhin anlässlich einer privaten USA-Reise die Möglichkeit, diesen außergewöhnlichen Komponisten, den ich als Filmmusik-Fan seit seinem Soundtrack Green Card bewunderte, persönlich kennenzulernen. Ich traf ihn damals zusammen mit meinem Sohn Maximilian in Los Angeles in seinen REMOTE CONTROL STUDIOS. Eine Abschrift des 2009 geführten Interviews, findet IHR HIER. Vier Jahre darauf wiederholten wir das anlässlich der NAMM SHOW 2013. Diesmal mit mehr Ruhe und mehr Zeit (Interview 2013 mit Hans Zimmer). 2016 kam Hans doch tatsächlich in meine Heimatstadt nach München, wo wir uns erneut trafen – diesmal aber nur kurz Backstage während seiner ersten Live-Tour. Die kräfteaufreibende Tournee, die Anspannung vor dem Auftritt und (wie wir in unserem aktuellen Interview erfahren durften), das Lampenfieber, erlaubten einfach kein längeres Gespräch. Umso aufregender und beeindruckender war schließlich die Show des Filmmusik-Komponisten, der den Sprung vom Tonstudio auf die Rockbühne mit Bravour meisterte. Springen wir nun in die Gegenwart.

ANZEIGE

London, Oktober 2021

COVID-19 hat die Welt noch immer fest im Griff

Seit gut einem halben Jahr haben wir mit Lina Schmermer eine junge Kollegin im Redaktionsteam, die noch dazu bekennender Hans Zimmer-Fan ist. Und nein, das war im Bewerbungsgespräch nicht nur ein Lippenbekenntnis (und auch kein Einstellungskriterium). Für Lina ist Hans Zimmer seit früher Jugend an der Stars der Stars unter ihren musikalischen Helden.

Und so kam es, dass wir beide vorsichtig bei ihm anklopften, ob wir trotz aller Corona-Einschränkungen nicht ein persönliches Treffen arrangieren könnten. Selbiges hatte ich übrigens auch die Jahre nach unserem letzten Treffen getan, aber vergeblich. Ich hatte gehört, dass Hans sich nun auch in London ein Tonstudio eingerichtet hatte und hoffte darauf, dass das Glück uns hold war und er sich aktuell in London aufhielt, denn an eine Reise nach USA war nicht zu denken.

Wir hatten Glück und diesmal ging alles ganz schnell. Nach ein paar Videocalls am frühen Morgen (Ich: „Schalt doch deine Kamera an.“ Er: „Ne du, lieber nicht, ich lieg noch im Bett“), hatten wir schnell einen Termin gefunden, buchten Flieger und Hotel und wollten uns auf den Weg machen, wären da nicht unzählige Corona-Bestimmungen gewesen wie z. B. zwei PCR-Tests vor Abflug nach London und vor Abflug nach München – und das obwohl zwischen Ankunft und Abflug keine 24 Stunden lagen und wir beide natürlich zweifach geimpft waren. Na egal …, auch diese Krücke (plus einiger anderer) überwanden wir – und schließlich fanden wir uns mitten in London in Soho wieder.

Und nach ein wenig Sightseeing (Linas war noch nie in der englischen Metropole), erfuhren wir, dass wir, anders erwartet, Hans nicht in seinem Tonstudio, sondern in seiner Wohnung treffen würden.

Der Maestro begrüßte uns gut gelaunt und etwas zerknittert im Bademantel. Bis drei Uhr Früh hatte die Premierenparty des neuen James Bond gedauert, entsprechend erschöpft war Hans zu diesem Zeitpunkt noch, was seiner guten Laune aber keinen Abbruch tat. Dass er den Termin mit uns nicht nur wahrnahm, sondern sich den ganzen Nachmittag für uns Zeit nahm, war vor diesem Hintergrund umso erstaunlicher. Von irgendwelchen Star-Allüren absolut keine Spur. Ganz im Gegenteil, der Mann ist nicht nur äußerst sympathisch, sondern versprüht geradezu positive Energie und menschliche Wärme.

Während sich Hans zurückzog „… ich geh jetzt erst mal in die Dusche und ihr fühlt euch wie zu Hause …“, inspizierten wir zahlreiche Kunstwerke und Skulpturen, die ringsherum die Wände schmückten. Dazu englischen Tee mit Milch und Gebäck.

Kaum war Hans zurück, lud er uns zu einem ganz außergewöhnlichen Mittagessen in eine nahe gelegenes Restaurant ein, wo man ihn bestens kannte und wir ausgesucht zuvorkommend bedient wurden. Schon hier hätte ich am liebsten den Audiorecorder laufen lassen, denn Hans ist ein toller Geschichtenerzähler und unterhielt uns mit spannenden Geschichten und amüsanten Anekdoten aus seinem musikalischen Leben.

Hans Zimmers Londoner Tonstudio

Auf dem Rückweg machten wir einen Abstecher in sein Londoner-Tonstudio. Dieses war zwar deutlich kleiner als das Mutterschiff in Los Angeles Santa Monica, aber definitiv nicht schlechter ausgestattet.

Ganz erstaunt war ich vor allem darüber, wie wenig Akustikmaßnahmen im Studio zu sehen waren. Da wurde mit kleinen Eingriffen ganz Erstaunliches geleistet. Was ich schon immer vermutet hatte, wurde hier unter Beweis gestellt: Mit entsprechender Erfahrung und guten Nahfeldmonitoren lässt sich auch unter nicht ganz optimalen Bedingungen trotzdem wunderbar arbeiten.

Das Hauptaugenmerk liegt auch in seiner Londoner Dependance ganz klar auf Hardware-Synthesizern, vor allem auf einigen beeindruckenden Modularsystemen und Vintage-Keyboards. Und wer glaubt, all diese schönen Geräte wären nur Exponate, um das Studio zu verschönern, der irrt. Hans hat aus seinem beeindruckenden Equipment-Park hier in London nur jene Klangerzeuger untergebracht, mit denen er aktuell auch tatsächlich arbeitet. Hier nun ein kurzer Rundblick:

Nach einigen akustischen Kostproben (… und Super-GAS Anfällen) verließen wir dann zum Glück dieses Schlaraffenland wieder und gingen zurück in seine Wohnung.

Mehr als ein Interview: Im Gespräch mit Hans Zimmer

Vom Super-GAS zum Super GAU. Als wir nämlich unser Equipment aufbauten, zwei iPhones mit Adapter (Empfänger) für zwei Lavalier-Mikrofone, mussten wir feststellen, dass ein iPhone System-Update dazu geführt hatte, dass alle Audio-Apps nur noch das interne Mikro erkannten, nicht aber die beiden externen Mikrofone.

Dass der Ton in den nachfolgenden Videos dennoch erstaunlich gut klingt, haben wir unseren Freunden von iZotope zu verdanken, die sich wirklich alle Mühe gegeben haben, um mit der hauseigenen Restaurationssoftware RX-9, die Audiotracks zu retten. Hier ein kleines Feature zu dieser gelungenen Rettungsaktion.

Richtig überrascht, aber vor allem überglücklich war ich, als Hans meinen Roman TURMSCHATTEN hervorholte und um eine Widmung bat. Lina hat den Moment zufällig mit ihrem Smartphone festgehalten.

ANZEIGE

Wer sich fragt, ob Hans die Musik für die anstehende Produktion der TV-Serie übernehmen wird, dem sei nur soviel verraten: Er hat zumindest nicht nein gesagt.

Ich wünsche euch nun viel Spaß bei dem nun folgenden ersten Teil unseres knapp einstündigen Gesprächs mit Hans Zimmer, der mich einmal mehr sehr beeindruckt hat. Vor allem, weil er es versteht, diese entrückte und fremde Welt Hollywoods einem ganz nahe zu bringen und das auf eine so persönliche Art und Weise, dass man den Eindruck hat, es wäre das Natürlichste der Welt, an Blockbustern mitzuarbeiten und sich den Red-Carpet mit Daniel Craig und Herzogin „Kate“ zu teilen.

Und noch ein kleiner Hinweis:

Heute in einer Woche wird Lina Schmermer an gleicher Stelle ihr Erlebnis dieses Ereignisses mit der zweiten Hälfte unserer Videos schildern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fortsetzung folgt am Samstag, den 30.10.2021 um 12 Uhr.