Test: Pioneer DJM-TOUR1, DJ-Mixer

Ich stelle mir grad die DJs vor, wenn die an so ein Set kommen, zuhause eben ganz normale Technik haben, evtl. auch mit Rechneranbindung etc. Wie soll man denn auf Anhieb und ganz frisch mit diesem System klarkommen, so das man noch ein kreatives Set liefern kann. Ist in der Tat ein bißchen komisch. Wenn Pioneer ein stylisches Urinal am Set entwickeln würde, wäre das vielleicht notwendiger als so eine Raumschiffkanzel.