Test: Roadworx Synthesizer Stand, Desktop Ständer

Tolles Zubehör fürs Tonstudio

Heute testen wir für euch den Roadworx Synthesizer-Stand. Roadworx gehört mit seiner Produktpalette seit 2011 zu den Thomann-Exklusiv-Marken und bietet Zubehörteile für Kameras, Smartphones, Instrumente, Lichtequipment, Mikrofone und Lautsprecher an. Hier finden sich dann für diese Zubehörteile, Akustikelemente, Ständer, Stative, Adapter und Halterungen. Durch den Direktvertrieb und dem damit verbundenen Wegfall komplexer Lieferketten können die Preise der meisten Roadworx-Produkte unterhalb vergleichbarer Alternativen gehalten werden. Wir werden testen, ob ein kleiner Preis trotzdem die für Ständer so wichtigen Attribute wie Robustheit, Stabilität, Sicherheit, Platzersparnis und Ergonomie bieten kann.

Was ist der Roadworx Synthesizer Stand?

Der aus stabilem Metall gefertigte Roadworx Synthesizer Stand bietet als modularer Ständer eine komfortable und feste Ablagemöglichkeit für Desktop-Synthesizer, Drum-Maschinen, Sampler oder Pedale.

Der 48,5 cm lange und 19,8 cm breite Ständer ist komplett in Schwarz gehalten, sodass er sich leicht und unauffällig in eure Studioumgebung integriert. Der Trenner und die Außenwände auf der abgewinkelten Abstellfläche können für die flexible Aufnahme von Geräten individuell verschoben oder sogar ganz entnommen werden. Ein Set Erweiterungswinkel zum Anschluss eines zweiten Roadworx Synthesizer Ständers erweitert das System um eine zweite Arbeitsebene.

Roadworx Synthesizer Stand ausgepackt

Aus der umweltgerechten Kartonage holen wir sechs vorgestanzte Pads aus selbstklebendem Moosgummi, die Arbeitsplatte, zwei abgewinkelte Trenner, einen orangenen Mittelsteg, zwei Seitenteile, ein Beutelchen Schrauben und Flügelmuttern und ein A4-Blatt mit der Aufbauanleitung.

Werkzeug liegt keines bei. Das ist aber auch kein Beinbruch, denn einen kleinen Inbussschlüssel und einen Schraubendreher wird wohl jeder Leser in seinem Haushalt rumliegen haben.

Aufbau des Roadworx Synthesizer Stand

Der Zusammenbau des Ständers ist in sich logisch und ohne Ansicht der Aufbauanleitung in unter 15 Minuten erledigt. Das Fummeligste ist da wohl noch der erste Arbeitsschritt: die Moosgummi-Schutzaufkleber auf dem Trenner und den Außenwänden gerade aufzukleben.

Danach jubelt mein Schraubendreher mit drei Schrauben die rechte Außenseite an den Ständer und mit weiteren drei Schrauben dann die linke Seite. Den orangenen Trenner in die Mitte einrasten und die Außenwände per Inbusschraube und Flügelmuttern auf der Arbeitsplatte lose fixieren und schon steht der Roadworx Synthesizer Stand in seiner ganzen Pracht. Na dann schauen wir doch gleich mal, wie sich die Geräte darauf machen – oder?

Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus – oder? Über die Außenwände kann man die Geräte gut auf der Arbeitsfläche fixieren. Leider lässt der mittig eingepasste Trenner nur eine bedingte Aufteilung der Arbeitsfläche zu, es sollte sich also alles so ziemlich mittig zentriert abspielen.

An die Flügelmuttern zum Feststellen und Einspannen der Geräte kommt man von hinten sehr gut heran. Um das Thema bombenfest zu zurren, benötigt man dann aber von oben einen Inbusschlüssel. Hey, die Geräte sollen auf dem Ständer stehen und nicht hängen, von daher reicht handfest angezogen auch, um die Studiolieblinge zu sichern. Und eine kleine Weisheit für das Phrasenschwein kann ich mir dabei natürlich auch nicht verkneifen: „Nach fest kommt meistens ab!“

Hier durften mein Handtaschen-Sampler und meine Drum-Maschine Zoom RT-123 einmal Probe stehen. Leider ist der Arbeitswinkel konstruktionsbedingt nicht verstellbar, aber im Testbetrieb sorgte der gut vorgewählte Winkel für eine entspannte Körperhaltung bei der Arbeit mit den auf dem Ständer abgestellten Geräten. Das Thema Ergonomie erhält also hier auch Pluspunkte!

Noch schnell die genauen Abmaße des Ständers, bevor wir zur Verarbeitungsqualität kommen: Der 2,4 kg schwere Ständer hat die Abmessungen von 485 x 128 x 198 mm (B x H x T).

Qualität des Roadworx Synthesizer Stand

Für einen Test schaue ich mir natürlich nicht nur mein Testgerät an, sondern lese auch Meinungen und Bewertungen zum Probanden in diversen Foren und auf der Hersteller-Website. Schließlich möchte ich hier ja auch ein reales Abbild wiedergeben und nicht ein geschöntes Testobjekt präsentieren.

Zuerst: Mein Testgerät war hier tatsächlich ohne wirkliche Makel. Gleichmäßiger Farbauftrag, geringe Spaltmaße nach dem Zusammenbau, keine scharfen Ecken und Kanten, keine Grate. Der Roadworx-Ständer stand nach seinem Zusammenbau einfach robust, stabil und bombenfest. Damit erledigt er seine Aufgabe perfekt: Er hält unsere teuren Geräte sicher am dafür vorgesehenen Platz.

Mein Analogue Solutions Leipzig V3 hat sich auf dem Roadworx Synthesizer Stand sichtlich wohl gefühlt, obwohl ich dafür den mittigen Trenner entfernen musste. Mit den Seitenteilen konnte ich ihn aber trotz Überstand sehr gut an seinem Platz fixieren.

Klar, wenn ich genauer hinschaue, dann sehe ich schon, dass die rechte Arbeitshälfte an meinem Probanden etwas höher ist, als die linke Seite, aber hey, das sind wenige Millimeter und schaut euch doch dafür mal den Preis an, da juckt mich der kleine Überhang echt nicht die Bohne.

Meine Meinung ist da eben: Leichte Verarbeitungsmängel sind bei diesem Preis durchaus zu verschmerzen, solange sie nicht die Sicherheit des Nutzers oder der anvertrauten Geräte gefährden. Am Ende verschwinden diese Mini-Mängel doch zum großen Teil eh unter dem eigentlichen Blickfang, nämlich unseren tollen Geräten – oder?

Lassen wir zum Ende des Abschnitts noch beispielhaft einige unabhängige Bewertungen von Nutzern bei Thomann für sich sprechen, die ich zu 100 Prozent unterschreibe: „Sehr robustes Teil und sehr einfach im Zusammenbau“, „Steht stabil und hält gut was aus“ und „Sehr günstig, stabil einfach Top!“

Mit dem Erweiterungswinkel zum Ständersystem

Der Roadworx Erweiterungswinkel dient zur Verbindung von zwei Roadworx Synthesizer Ständern zu einem Ständersystem. Die Verbindung wird auch hier über mitgelieferte Schrauben hergestellt.

Die Abmessungen des Erweiterungsmodules betragen 15 x 149 x 193 mm (B x H x T), was bedeutet, dass der Erweiterungswinkel nicht zum einfachen Erhöhen eines einzelnen mobilen Roadworx Synthesizer Ständers gedacht ist, sondern nur als System im Ganzen funktioniert.

Ein einzelner erhöhter Ständer würde durch die geringe Stellfläche und den dann ungünstigen Druck im Arbeitswinkel umfallen, es sei denn, man schraubt ihn durch die dafür vorgesehenen Löcher auf dem Arbeitsplatz fest. Aber will man das wirklich?

Sicheres Jammen über Tischbefestigung?

Und da kommen wir auch schon zum Knackpunkt: Gestört hat mich, dass dem Roadworx Synthesizer Ständer keine Gummifüße beilagen. Einfache anschraubbare Gummifüße: Wo ist das Problem? Was haben die sich nur dabei gedacht? Lassen wir doch einfach dazu den passenden Auszug aus der Thomann-Werbung für sich sprechen:

„Über die beiden Dreiecks-Elemente können beide Ständer in diesem Bundle auch mit jeweils sechs optional erhältlichen Schrauben auf einem Tisch fixiert werden, sodass ein Wegrutschen der gesamten Konstruktion verhindert wird. So kann ein sicheres Jammen mit unterschiedlicher Hardware für verschiedene Sounds stattfinden.“

Was hier als Innovation angepriesen wird, sehe ich eher zwiespältig. Der Roadworx Synthesier Stand hat durch die verwendeten Materialien schon mal ein ordentliches Eigengewicht von 2,4 kg. Als System mit einem weiteren Ständer und dem Erweiterungs-Kit (0,6 kg) summiert sich das dann auf satte 5,4 kg auf dem Arbeitsplatz und das noch ohne Geräte. Das hohe Eigengewicht in Verbindung mit den darauf abgestellten Geräten sorgt schon alleine dafür, dass der Ständer und erst Recht das ganze System nicht wegrutschen kann. Im Gegenteil, es wird sich eher in die Flächen weicherer Materialien einarbeiten und nach einiger Zeit unschöne Abdrücke in den teuren Studiomöbeln hinterlassen. Hier sollte man sich also unbedingt im hiesigen Baumarkt passende Gummi- oder Filzunterleger besorgen.

Die Idee mit dem Verschrauben des Ständers und dem damit verbundenen Erhöhen der Sicherheit ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber ist der Ständer erst einmal mit Schrauben fixiert, ist man doch eher unflexibel und auf einen Standort mit Verwendungszweck quasi festgenagelt oder besser formuliert: geschraubt. Das mag einigen Lesern sicher gefallen, andere würden aber vermutlich wohl niemals spitze Schrauben durch den teuren Klavierlack ihrer exklusiven Studiomöbel treiben wollen – oder denke ich da so weltfremd? Auch für die mobilen User wäre diese Lösung doch eher unpraktikabel. Warum also legt man nicht einfach anschraubbare Gummifüße bei und überlässt dem Nutzer die Qual der Wahl?

Coole Idee zu einer besonderen Verwendung

Bei meinen Recherchen zu dem Roadworx Synthesizer Ständer bin ich in den Rezensionen bei Thomann dann auch auf eine echt coole Geschichte gestoßen: Ein Thomann-Kunde Namens „Andreas W. aus Kaarst“ schrieb folgende Bewertung am 14.06.2021 (Zitat / ungekürzt):

„Mit Bohrmaschine für 19-Zoll-Rack passend gemacht

Mir kam bei der Breitenangabe 48,5 cm gleich eine Idee, nämlich den Roadworx als Gerätehalter im 19-Zoll-Rack zu benutzen. Die Thomann-Beratung per Mail war in diesem Fall wenig hilfreich, also habe ich das Produkt auf Verdacht bestellt und ausprobiert. Und siehe da, es funktioniert:

Die Seitenteile links/rechts tauschen und so montieren, dass sie senkrecht an die Rackschienen geschraubt werden können (anstatt waagerecht auf dem Schreibtisch zu stehen). Was jetzt noch fehlt, ist jeweils eine Bohrung in die Metalllaschen links und rechts, denn der Hersteller hat diese Möglichkeit nicht berücksichtigt, so dass die Abstände der vorhandenen drei Bohrlöcher nicht zur HE-Einteilung des Racks passen. Viel einfacher wäre es natürlich, wenn man eine Rackschiene mit frei positionierbaren Muttern verwenden kann. In diesem Fall ist überhaupt keine Modifikation des Ständers nötig.

Ich platziere auf diese Weise ein Arturia Keystep unterhalb meiner Modular-Synths im Rack. Es funktioniert exakt wie geplant und ist hervorragend stabil. Theoretisch war der Ständer übrigens ca. 2mm zu breit für diese Aktion, aber diese Ungenauigkeit „verschwindet“ komplett, wenn man die Wangen ganz leicht nach innen drückt – überhaupt kein Problem! Stabil genug ist er jedenfalls.“

Lieber „Andreas W. aus Kaarst“, wenn Du das hier liest, schicke uns doch bitte Bilder von Deiner tollen Konstruktion und ein paar weitere Infos dazu. Das ist doch eine coole Leser-Story zu diesem Ständer sicher wert – oder? Ich finde das immer wieder toll, wenn ein gewisser Schub Eigenkreativität, gepaart mit Handwerkskunst tolle Ideen abseits der normalen Verwendung hervorbringt!