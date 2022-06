Test: MIRAI Varidock System, modularer Desktop-Ständer

Ordnung ist das halbe Leben!

Irgendwann ist es doch immer soweit: Der Arbeitstisch ist voll mit Geräten und an die hinteren Teile kommt man schon gar nicht mehr richtig heran. Ständiges Umordnen und Kabelziehen nagen an der Kreativität und an ein vernünftiges Arbeiten ist nicht mehr zu denken. An diesem Punkt ist es an der Zeit, sich ein paar Gedanken zur Organisation seines Setups zu machen. Die Lösung kann eigentlich so simpel wie einfach sein: Man braucht nun ein System, das platzsparend und trotzdem stabil ist, ergonomisches Arbeiten ermöglicht und dabei die edlen Geräte auch noch sicher hält. Wir werden testen, ob das MIRAI Varidock System diesen Ansprüchen gerecht werden kann.

In eigener Sache und für euch

Sonst eher als Tester im Eurorack-Modularumfeld tätig, ist dies mein erster Ausflug in ein völlig anderes Testgebiet. Ich bin selbst gespannt, ob es mir gelingt, alle Facetten eines Synthesizerständers unter Testgesichtspunkten zu beleuchten. An dieser Stelle deshalb auch eine kleine Bitte an unsere Leser: Fehlt euch am Ende des Tests noch eine Information oder ein Testpunkt? Auf was legt ihr bei solch einer Anschaffung außer dem Gesagten noch sehr großen Wert? Ich freue mich immer über Anregungen und konstruktive Kritik, denn eure Kommentare und Einwürfe machen den nächsten Test – auch für euch – dann einfach noch besser. Und nun zurück zum Test und damit auch zur Frage:

Was ist das MIRAI Varidock System?

Die Firma MIRAI wurde im Jahr 2012 in Berlin gegründet und hat mit dem Varidock System einen modularen Ständer für Desktop-Synthesizer und mobiles Studioequipment im Angebot, mit dem sie das Desktop-Studio-Chaos auf eurem Arbeitsplatz endlich beenden möchte.

Den Kern des Varidock Systems bildet das winkelverstellbare Base Module VD 100, das je nach Bedarf mit entsprechenden Trays für die im Setup vorhandenen Desktop-Geräte bestückt wird. Diese Trays sind maßgefertigte Schalen, die exakt an die jeweilige Gehäuseform einer Geräteserie angepasst sind und diese dann auch sicher umschließen und halten.

Für eine zweite Bedienebene kann dabei das VD 100 Base Module mit dem VD 105 Elevation Module erweitert werden und wenn es um größere Geräte geht, sorgt der zusätzlich unter dem Base Module angebrachte Extended Foot VD 110 für einen noch sicheren Stand.

Die Komponenten des Varidock Systems bestehen aus lasergeschnittenem Stahl und Aluminium mit schwarzer Oberflächenbeschichtung und werden computergesteuert auf den Zehntelmillimeter genau geschnitten und geformt, was eine hochpräzise Geometrie aller Module garantiert.

Varidock System ausgepackt und aufgebaut – das Base Module

Da man sich sein Varidock System aus den verschiedenen Modulen auf der Website individuell zusammenstellen kann, wird auch jedes Modul in einer eigenen Verpackung geliefert.

Wir widmen uns naheliegender Weise erst mal dem Base Module VD 100.

Aus der Verpackung holen wir drei Schrauben mit zugehöriger Flügelmutter und zwei größere Feststellschrauben mit Unterlegscheiben sowie das fast fertig montierte Modul selbst. Jeder, der schon einmal einen Schrank selbst aufgebaut hat und dabei etliche Klippen umschiffen musste, wird sich freuen, dass auch noch eine leicht verständliche Aufbauanleitung beiliegt. Und sogar das benötigte Werkzeug, ein Inbusschlüssel. Unsere Aufgabe besteht jetzt lediglich darin, die größeren Feststellschrauben mit Unterlegscheiben für den Kippmechanismus zu installieren. Das war es dann auch schon.

Das Base Module mit den Maßen 210 x 131 mm besteht aus einer Grundplatte für den sicheren Stand und einer angebrachten, kipp- und feststellbaren Kopfplatte für die Aufnahme der Trays. Der stufenlos einstellbare Neigungswinkel der Kopfplatte liegt im Bereich zwischen 16 und 55 Grad, was insgesamt eine ergonomisch sehr angenehme Bedienung der aufgenommenen Geräte ermöglicht.

Die Grundplatte hat auf der Unterseite vier Gummifüße, die einen rutschfesten und sicheren Stand auf jeder Arbeitsoberfläche garantieren. Die Kopfplatte hat vorgefertigte Bohrungen, durch die dann mit Schrauben und Flügelmuttern die maßgeschneiderten Trays an der Kopfplatte befestigt werden. Über die größeren Feststellschrauben wird die Kopfplatte mit dem daran angebrachtem Tray im gewünschten Arbeitswinkel arretiert.

Die Trays für die Geräteaufnahme

Das ist dann jetzt auch der Punkt, an dem das ausgewählte Tray als Aufnahmehalterung für die Geräte ins Spiel kommt. Hier habe ich mich für das VD 125 Synthesizer Tray entschieden, da ich den Behringer WASP Deluxe im heimischen Fuhrpark habe.

Das Tray passt damit natürlich auch für das Behringer Model D und den Behringer CAT, da diese ja bekanntlich die gleichen Maße haben.

Für welche Geräte gibt es Trays?

Im Portfolio von MIRAI gibt es derzeit passgenaue Trays für folgende Geräte: Elektron Octatrack, Machinedrum, Monomachine, Analog Four MKI, Analog Rytm MKI, Dreadbox TYPHON, Make Noise STREGA, 0-COAST, 0-CTRL, Erica Synths BASSLINE DB-01, LXR-02, Elektron Syntakt, Digitakt, Digitone, Analog Heat, Behringer TD-3, RD-6, Crave, Roland Boutique Serie, Waldorf Streichfett, Waldorf Rocket, Waldorf 2-Pole, Korg Volca Serie, Moog MOTHER-32, Moog DFAM, Moog SUBHARMONICON, Moog 60HP Case, Behringer NEUTRON, Behringer PRO-1, Behringer K-2.

Dazu gibt es mit dem VD 181 ein Universal Tray mit den Maßen 252 x 152 mm, das sich für die Ablage kleinerer Tablets oder Mini-Mixer anbietet. Das zweite Universal Tray VD 182 hat die Maße 170 x 120 mm und eignet sich damit prima für kleinere Geräte wie Effektgeräte oder Mini-Synthesizer. Hier liegt dann ein Satz selbstklebender Gummipuffer zum Schutz der Geräte bei und es hat auch anschraubbare Seitenanschläge, um zum Beispiel einen KORG NTS-1 in seiner Position zu halten.

Das ausgewählte Tray auf dem Base Module zu installieren, ist dann auch wieder kein Hexenwerk. Zuerst die beiden seitlichen Sicherheitshaken mit zwei Schrauben und den dazugehörigen Flügelmuttern installieren und dann wird das Tray mit drei Schrauben und den entsprechenden Flügelmuttern auf der Base fixiert.

Dem von mir getesteten VD 125 Synthesizer Tray für den Behringer WASP lagen auch noch zwei Abstandhalter für zwei Schrauben am Behringer WASP bei. Hier wird mit dem benötigten Schraubendreher das einzige Mal auch externes Werkzeug verwendet, um die oberen hinteren Schrauben am Gehäuse mit den Abstandhaltern zu verlängern, damit diese in die Sicherheitshaken gleiten können und den Behringer WASP dann sicher in seinem Tray halten können.

Ich hatte zum Test auch noch das Tray für die Moog 60HP Serie und das etwas größere Universal Tray. Das Tray für die Moog-Serie funktionierte nach demselben Prinzip wie auch das für die Behringer Serie. Die Geräte wurden passgenau und sicher aufgenommen inklusive Sicherungshaken, da gab es nichts zu bemängeln.

Dem Universal Tray fehlen natürlich typbedingt die Sicherungshaken, aber mein Moog Werkstatt und das 4MS 48HP Case mit dem Eigenbau des Future Sound Systems Brunswick hatten trotzdem einen festen und sicheren Stand und konnten dann beide auch sehr ergonomisch bedient werden.

Wo wir nun schon so schön am Basteln sind, wird auch gleich noch das VD 105 Elevation Module am Base Module installiert. Mit dem Elevation Module lässt sich das Base Module in drei Stufen von 75 bis zu 120 mm anheben.

Ergänzend installiere ich auch gleich noch den VD 110 Extended Foot, um ein Kippen des Ständers bei größeren Geräten zu verhindern. Der Extended Foot hat natürlich ebenfalls Gummifüße und ersetzt die Bodenplatte des Elevation Moduls.

Die Maße erweitern sich dann am Boden auf 284 x 191 mm. Der finale Zusammenbau der einzelnen, passgenau gefertigten Teile gestaltet sich auch hier mit den schon bekannten Schrauben und Flügelmuttern als sehr einfach.

Das MIRAI Varidock System: Robust, stabil und sicher

Den Zusammenbau des Varidock Systems bekommt selbst ein Mensch hin, der zwei linke Hände mit zehn Daumen hat. Das ganze System ist wirklich gut zu Ende gedacht und dermaßen simpel in Aufbau und Konzept, dass es dann einfach schon genial ist.

Leider schweigt sich MIRAI auf ihrer Website über die Tragkraft der tollen Ständer aus. Nach meinem Gefühl können die Ständer aber auch einen Panzer in Schräglage halten, da bricht wohl eher der Tisch zusammen. Nein, im Ernst: Es wird wohl kaum einen aktuellen Desktop-Synthie geben, der dieses System mit seinem Gewicht ans Limit bringt: „Build like a tank!“ wie es ein User in seiner Rezension auf der MIRAI-Homepage so schön schreibt und das unterschreibe ich auch zu 100 Prozent!

Die wirklich kompakten und sehr robusten Komponenten bieten eine sehr hohe Stabilität und haben dabei den Vorteil, dass man beim Aufstellen keinen unnötigen Platz verschwendet. Der absolute Clou wäre jetzt nur noch ein perfekt integriertes Kabelmanagementsystem: Vielleicht als nächste Erweiterung?

Wie ist die gebotene Qualität des Varidock Systems?

Nachdem dieser letztens bei uns erschienene Test eklatante Verarbeitungsmängel beim Probanden aufdeckte, war ich natürlich alarmiert. An dieser Stelle kann aber auch gleich Entwarnung gegeben werden: Die gebotene Qualität beim Varidock System ist über jeden Zweifel erhaben. Man findet keine abstehenden Grate oder gar scharfe Ecken und Kanten.

Ein durchgehend schwarzer Farbauftrag ohne Makel, passgenaue Aufnahmelöcher und äußerst geringe Spaltmaße zeugen von einer absolut hochwertigen Verarbeitung. Das System ist sehr stabil, aber trotzdem noch leicht, da wackelt und kippelt nichts, alles wirkt wie aus einem Guss. Ich konnte hier also absolut kein Haar in der Suppe finden und so bekommt das MIRAI Varidock System von mir eine dicke Kaufempfehlung.