Test: RODE Broadcaster, Großmembran-Kondensatormikrofon

Willkommen zum bezahlbaren Radiosound

Will man gute Sprachaufnahmen machen, ist das Radio eine schöne Inspirationsquelle. Trockene, volle und warm klingende Stimmen, das ist doch eine andere Qualität, als die immer häufiger eingespielten WhatsApp-Nachrichten oder der Take mit dem Audiorecorder zwischendurch aus dem Kleiderschrank des Auslandskorrespondenten. Wer noch dazu über keine allzu gute Raumakustik verfügt, könnte entgegen vieler Einsteiger-Tipps vom NT1-A Abstand nehmen und stattdessen zu einem Sprechermikrofon wie dem RODE Broadcaster greifen. Das gibt es übrigens schon seit 2001 und wird hierzulande offenbar weniger beachtet, während der ORF 36 Exemplare im Einsatz hat. Immerhin hat es den US-amerikanischen NAB-Award gewonnen (Radio World/US National Association of Broadcasters) und hat sicher nicht nur dadurch einen Test verdient. RODE verspricht immerhin einen vollen und gewohnten Klang, wie man ihn aus Funk und Fernsehen kennt und dies ohne Notwendigkeit zur Nachbearbeitung. Im Unterschied zu gewöhnlichen Studiomikrofonen konzentrieren sich Sprechermikrofone auf die Stimmaufzeichnung, das betrifft sowohl den Frequenzgang als auch die Charakteristik.

RODE hat später das Angebot an Sprechermikrofonen mit PodMic und Procaster ergänzt, letzteres gibt es als Podcaster auch in einer USB-Variante. Das PodMic wurde gemeinsam mit dem RODE RODECaster Pro vorgestellt, das wir mit dem Procaster und weiteren Modellen aus der NT-Serie in diesem Artikel verglichen haben. Darüber hinaus gibt es mit dem dynamischen RODE Reporter ein weiteres Sprechermikrofon mit langem Griffstück, beispielsweise für Interviews im Außeneinsatz.

Im Unterschied zu den meisten dynamischen Sprechermikrofonen verfügt das RODE Broadcaster über die aus dem NT1000 bekannte HF2-Kapsel und kann sich daher als Großmembran-Kondensatormikrofon bezeichnen und ist dadurch auch etwas exotisch. Ob es wohl die Vorteile beider Techniken in sich vereint?

Ausgepackt

Der unscheinbare Karton besteht aus Pappe und kommt ohne weiteres Verpackungsmaterial. Er ist etwas zu flach geraten und wölbt sich leicht, denn das RODE Broadcaster wird in einer Tüte in der zugehörigen Schutzhülle verschickt. Dadurch ist es zwar gut gepolstert, bläht jedoch den Karton etwas auf. Die Tasche ZP1 und die Halterung RM2 mit eingeschraubtem Reduziergewinde sind alte Bekannte und liegen beispielsweise auch dem NT1000 in ähnlicher Form bei. Zwar ließe sich das Broadcaster vielleicht auch in eine der optionalen Spinnen montieren, was jedoch mit dem Tischarm PSA1 nicht unbedingt nötig ist.

Typisch ist auch der Gummiring, der in die XLR-Buchse eingeschoben werden kann und bei Bedarf das Klappern eines lockeren XLR-Steckers verhindert. Eine Anleitung mit einleitenden Worten von Peter Freedman, der in Down Under auf die Fertigung in Sydney und die 10-Jahres-Garantie nach Registrierung hinweist, liegt ebenfalls in der Schachtel und unterstreicht die Wertigkeit.

Eine kleine Besonderheit ist, dass sich die 3-polige XLR-Buchse im Mikrofon durch eine beiliegende XLR5-M-Buchse tauschen lässt, dazu muss das Broadcaster zerlegt werden. Dies dient dazu, die ansonsten von der Phantomspeisung abhängige On-Air-Leuchte separat zu beschalten. Verwendet man beispielsweise ein Rundfunkpult mit GPI-Ausgang, kann der Moderator direkt sehen, wenn er auf Sendung ist, sobald der Fader aufgezogen wird. Zum Konfektionieren eines eigenen Kabels liegt ein passender XLR5-F-Stecker bei, RODE empfiehlt in der Anleitung vierpolige Mikrofonkabel. Wer jetzt auf die Idee kommt, 5-polige DMX-Kabel zu verwenden, sollte davon gleich Abstand nehmen, denn die Beschaltung ist anders. Bei normaler Anwendung zeigt das kleine, unaufdringliche Rotlicht die Speisespannung an, immerhin auch ein nützliches Feature.

Haptik und Optik

Das RODE Broadcaster wiegt 577 g und ist damit schon etwas schwerer. Es ist 16,7 cm lang und 5 cm dick, wobei es nach oben hin durch den Buckel 6,5 cm misst. Das solide Stahlgehäuse und der Einsprechkorb wirken unverwüstlich und die Metallgaze kann eintreffende Plosivlaute schon vor dem integrierten Windschutz abfangen. Während das Procaster mit seiner dynamischen Großmembran-Kapsel im grauen Gehäuse etwas industrieller daher kommt, ist das Broadcaster fast schon elegant und zeitlos. Es wird endfire besprochen, also wie ein Gesangsmikrofon und hängt somit waagerecht.

Die On-Air-LED ist im aufgesetzten Kunststoffgehäuse untergebracht, auf dessen Rückseite sich der gut zugängliche Kippschalter für das Lowcut-Filter befindet. Dieser lässt Stimmen nicht nur schlanker erklingen, sondern kann auch Rumpelgeräusche oder Trittschall minimieren. Weitere Einstellmöglichkeiten gibt es nicht, die Halterung wird mit der soliden Stahlschraube befestigt. Allerdings ist der Ring etwas größer als das Gewinde, so dass man beim Festschrauben etwas stabilisieren muss, wenn das Broadcaster mittig sitzen soll. Schraubt man den unteren Ring am Gehäuse ab, kommt ein weiteres Gewinde mit größerem Durchmesser zum Vorschein, allerdings ist dies nicht für diese Halterung passend und vermutlich auch nicht zur Montage vorgesehen.

Technisches

Neben der HF2-Kapsel mit 1 Zoll Durchmesser verfügt das RODE Broadcaster über die typische übertragerlose Schaltung mit JFET-Impedanzwandler, so dass es vergleichsweise rauscharm arbeitet. Im Unterschied zum NT1000 rauscht es zumindest praktisch nicht lauter, obwohl das Eigenrauschen mit 14 dB (A) gegenüber den „nur“ 6 dB (A) des NT1000 technisch höher ausfällt. Hier muss man allerdings wieder die Anwendung berücksichtigen: Man wird mit dem Broadcaster keine leisen Signale aufzeichnen und es direkt besprechen, so dass dieser Wert in der Praxis weniger relevant sein sollte.

Gleiches gilt für den Grenzschalldruckpegel, der mit 128 dB gar nicht mal so niedrig ausfällt, der Dynamikbereich ist mit mehr als 114 dB SPL angegeben. In der Tat kann man es auch lauter besprechen oder lachen, ohne dass es gleich aneckt. Der maximale Ausgangspegel soll 2 dBu bei 1 kHz betragen und die Empfindlichkeit -34 dB. Der Frequenzgang wird mit 20 Hz bis 20 kHz angegeben, das Lowcut-Filter greift bei 75 Hz. Durch die niedrige Impedanz von 40 Ohm braucht es im Gegensatz zu einem Shure SM7B oder anderen dynamischen Sprechermikrofonen keinen besonders leistungsstarken Preamp, dafür allerdings Phantomspeisung.

Wie klingt das Broadcaster?

Bei der Verwandtschaft zum NT1000 mit einer ähnlichen Kapsel könnte man annehmen, dass es auch ähnlich klingt. Dem ist aber nicht so, denn RODE hat den Frequenzverlauf zur guten Sprachverständlichkeit optimiert und damit geht es klanglich ein bisschen in Richtung NT1-A.

Das Frequenzdiagramm untermauert diese Annahme und zeigt einen Boost zwischen 10 und 20 kHz sowie eine Anhebung oberhalb von 100 Hz. Dadurch erhält es diesen runden HiFi-Sound, der den Nahbesprechungseffekt unterstreicht und hat schon eine eigene Signatur. Im Gegensatz zum NT1-A lässt es sich durch den Formfaktor allerdings besser direkt besprechen, die NT-Serie klingt hier zuweilen etwas muffig und konstruktionsbedingt ist die rückseitige Dämpfung beim Broadcaster ungleich besser.

Auch durch die eng gefasste Niere werden Nebengeräusche besser gedämpft und die Off-Axis ist schneller erreicht, eine Superniere ist es aber den Angaben entsprechend nicht. Hier ein Beispiel zur seitlichen und rückseitigen Dämpfung.

Die Windunempfindlichkeit des internen Windschutzes ist an sich gut und wirkungsvoll, aber „Mikrofonfresser“ könnten zum WS2 von RODE greifen. Dieser verändert etwas den Klang und unterdrückt leicht die Höhen, was mir zumindest in Verbindung mit meiner Stimme sogar besser gefällt. Am RODECaster Pro mit allen aktivierten Effekten klingt das dann so.

Das RODE Procaster ist ebenfalls für den RODECaster Pro geeignet und hat eine dynamische Großmembrankapsel. Dadurch liefert es weniger Output, ist aber tendenziell etwas direkter bezogen auf die Rauminformationen. Gleiches trifft auf das Shure SM7B zu, das sogar noch unempfindlicher ist, aber noch leiser und einen guten Preamp benötigt. Bewegt man sich leicht vor und zurück, werden daher Lautstärkesprünge ohne Kompressor deutlich. Der Vorteil der Großmembrankapsel im Broadcaster liegt nun darin, dass sie nicht ganz so unempfindlich ist und auch einen deutlich höheren Output liefert. Wer sich vor dem Mikrofon etwas bewegt, kann dies deutlich gefahrloser tun und muss es nicht extrem nah besprechen. Bezogen auf die Rauminformationen hat mich interessiert, ob die Dämpfung durch das Mikrofon oder die Einsprechweise bestimmt wird.

Das brachte mich auf eine Idee und ich habe einige Mikrofone ins Badezimmer verfrachtet. Natürlich fängt selbst ein dynamisches Mikrofon starken Raumhall ein, aber ich wollte wissen, ob sich auch hier ein Unterschied feststellen lässt. Vermutlich hätte ich die Mikrofone dazu noch näher besprechen müssen. Ein Unterschied gibt es allerdings beim Eigenrauschen, das SM7B ist gegenüber dem Broadcaster im Nachteil, überbietet allerdings das PodMic, hier das Klangbeispiel.

In Verbindung mit dem Zoom LiveTrak L-8 ohne Effekte lässt sich die Klangsignatur authentischer beurteilen. RODE selbst bewirbt einen durchsetzungsfähigen Sound ohne die Notwendigkeit der Nachbearbeitung, hier ein direkter Vergleich zwischen Broadcaster und NT1000.

Mir persönlich gefällt der Klang des RODE Broadcaster besser, als wenn ich NT1 oder NT1000 nah bespreche. Die Klarheit der Stimme bleibt erhalten und die erwähnten Vorteile bezogen auf die Raumakustik sind auch nicht zu verachten. Bei geringem Sprechabstand klingt es mir etwas zu brillant und Plosivlaute können schon durchdringen, der RODE WS2 ist daher ein willkommener Helfer. Es klingt nicht neutral und das will es auch gar nicht, obwohl das nicht ausschließt, dass sich der Grundsound nicht auch für Gesang eignen könnte.

Montiert am RODE PSA1 ist keine Spinne nötig, selbst Klopfen auf dem Tisch überträgt sich nicht bis zum Mikrofon. Allerdings ist es intern nicht entkoppelt, so dass eine Spinne bei einem kleinen Tischstativ sicher vorteilhaft wäre. Aufgrund der Gehäuseform ist Experimentieren angeraten, was sich durchaus auszahlen kann. Als Kondensatormikrofon hat es jedoch kleine Nachteile, es benötigt zwingend Phantomspeisung und die Empfindlichkeit der Kapsel lässt sich nicht wegdiskutieren. Wer nicht in einen teuren Mic-Preamp investieren möchte, findet hier eine Empfehlung für gute Sprachaufnahmen. Wer allerdings ein universelles Mikrofon sucht, wäre sicher mit dem NT1000 besser beraten, das Broadcaster ist eben ein Spezialist und der Name ist Programm.