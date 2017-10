Test: Roland V-Piano

Schwarz, schön, schwer – das ist das Roland V-Piano. Na ja, nicht wirklich sehr schwer, mit seinem rund 38 kg Eigengewicht lässt es sich von einer Person gerade noch halbwegs gemütlich auf einen stabilen Keyboardständer wuchten. Was ist an ihm das Besondere? Vor allem die Tonerzeugung plus einige weitere interessante Features. Denn während die Musikwelt seit Jahren mit immer besseren und tolleren Digitalpianos beglückt wird, deren Klangbasis Samples von meist bekannten Flügeln ebenso bekannter Hersteller ist, wartet das Roland V-Piano mit neuartigem Physical Modelling auf. Das Resultat ist ein äußerst dynamisch spielbares Instrument, das obendrein einen durchaus eigenständigen Klangcharakter bietet, der auch noch mehrere recht unterschiedliche Varianten bereithält. Was bereits nach dem ersten Probespielen die Frage aufwirft: Wie machen die das? Doch der Reihe nach, denn die drei wichtigen Aspekte bei Digitalpianos sind Optik, Klang und Tastatur. Schauen wir uns also das V-Piano mal genau an.

Optik

Vor uns steht ein Instrument mit Charaktergesicht. Tiefschwarz glanzlackiert, fast wie beim klassischen Konzertflügel mit angeschrägtem Bedienpanel in gebürstetem Aluminium in ebensolchem Schwarz und nur sehr wenigen Reglern und Tastern sowie einem beleuchteten Display in der Mitte. Optional wird der passende stabile Ständer Typ KS-V8 angeboten.

Und den Abschluss nach unten bildet ein Pedalboard mit den bekannten drei Pedalen für Dämpfung (Forte), Sostenuto (Moderator) und Piano (Una Corda). Was mit ihnen, den weiteren Anschlüssen und den Bedienelementen auf der Oberseite alles zu regeln ist, wird weiter unten detailliert besprochen. Auffällig auch die 88er Tastatur, denn sie ist wie bei einem Flügel mit leichtem Gefälle nach hinten eingebaut und schon deren instrumententypische Farbgebung elfenbeinfarben und mattschwarz lässt darauf schließen, dass hier noch weitere solcher Details zu erwarten sind. Mehr dazu dann ebenfalls etwas weiter unten.