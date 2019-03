Test: Rupert Neve Designs RMP-D8, Mikrofonvorverstärker

Ein Neve geht ins Netz

Letztes Jahr hat Rupert Neve Designs auf der NAMM Show in Anaheim mit dem RMP-D8 den ersten Preamp mit DANTE-Schnittstelle vorgestellt (wir berichteten). Nun konnten wir eines der ersten Modelle für euch ergattern, um es genauer unter die Lupe zu nehmen.

In meinem Test zum AMS Neve 1073 DPA habe ich bereits ein wenig zur Geschichte von Rupert Neve geschrieben. Die Toningenieur-Legende ist mittlerweile 92 Jahre, denkt aber offensichtlich nicht an den verdienten Ruhestand. Seine jüngste Firma Rupert Neve Designs hat ihren Sitz in den USA in Texas Hill Country, wo alle Produkte von einem kleinen Team entwickelt und getestet werden. Die Firma ist recht “kooperationsfreudig” und steuert neben dem Ehrfurcht einflößenden Namen auch technisches Know-how bei, um mit Firmen wie sE Electronics Mikrofone wie das sE RNT zu entwickeln oder mit Steinberg an Audiointerfaces wie dem UR-RT2 oder dem nagelneuen Steinberg AXR4 zu arbeiten. Zusammen mit den eigenen Produkten, die vor allem Preamps, Kompressoren und DI-Boxen umfassen, deckt man mit den Partnerprodukten die komplette Signalkette Mikrofon – Preamp – Kompressor – Interface ab.

Der Neve wird digital – mit dem RMP-D8

Eine Neuheit in der Neve’schen Produktpalette ist die Verwendung des Dante-Protokolls. Diese AOIP-Schnittstelle, die auf gewöhnlicher Netzwerkverkabelung beruht, wurde 2006 von der Firma Audinate in Australien ins Leben gerufen. Die Verlockung, modernes Gigabit-Ethernet für Audio-Anwendung zu benutzen, liegt auf der Hand, da es viele Verbindungen (fast) in Echtzeit handhaben kann. In den letzten Jahren sind immer mehr Hersteller wie Focusrite, Yamaha, RME, Midas und andere auf den Zug aufgesprungen. Laut Audinate gibt es heute bereits über 1.600 Produkte von 400 Herstellern für das Dante Ökosystem. Mit dem Dante Avio Adaptern lassen sich übrigens auch ältere, nicht vernetzte Audiogeräte in die Audio-Netzwerk-Welt einbinden. Mein Kollege Florian Scholz hat Dante für euch in seinem Artikel “Alles über Audionetzwerke” näher erläutert.

Der Rupert Neve Designs RMP-D8 im Detail

Der Rupert Neve RMP-D8 ist ein 2-HE-Gerät mit 8 Mikrofonvorverstärkern bzw. Line-Eingängen. Der Einsatzbereich zielt vor allem auf den Live/FOH-Bereich, um digitale Tour-Rigs oder Festinstallationen mit sehr hochwertigem Outboard zu ergänzen. Mich interessiert natürlich auch besonders, ob der RMP-D8 im Studio etwas taugt und wie er sich einbinden lässt.

Die Verarbeitung ist, wie man es von Rupert Neve Designs gewohnt ist, beeindruckend gut. Vom Gehäuse zu den Steckern und Bedienelementen, alles ist hochwertig und sehr stabil.

Auf der Rückseite finden wir 8 XLR/Line-Combo-Buchsen von Neutrik für die Eingänge, 4 Stereo-AES-Digitalausgänge, eine USB-Buchse für das Firmware-Update mittels USB-Stick, zwei Netzwerkanschlüsse und zwei Stromanschlüsse. Zwei Stromanschlüsse deshalb, um in kritischen Situationen für den “Worst Case” gewappnet zu sein. Sollte ein Stromkreis ausfallen, schaltet das RMP-D8 im laufenden Betrieb automatisch auf die zweite Stromversorgung um.

Ich habe es während der Aufnahme getestet und es funktioniert reibungslos und absolut unmerklich. Die Aufnahme wird dadurch nicht gestört. Von welchem Stromkreis der RMP-D8 betrieben wird, lässt sich an einer LED an der Vorderseite ablesen.

An der Frontplatte gibt es links einige LEDs, die den Status der Wandler, des Netzwerks und der Stromversorgung anzeigen. Schalter für die wichtigsten Optionen wie Phantomspannung, Phase, und Trittschallfilter (-3 dB bei 80 Hz, 12 dB/Oktave) gibt es auch, wobei der RMP-D8 auch via Software ferngesteuert werden kann. Es folgen 8 Schalter, die den jeweiligen Kanal selektieren mit dazugehöriger LED-Kette für die Pegelinformationen.

Neben einem OLED-Display, weiteren Schaltern für -10 dB Pad, Line-Pegel und diversen Einstellungen befindet sich rechts außen ein großer, roter Multi-Funktionsdrehregler. Auch beim Blick unter die Haube offenbart sich der Hang zur Präzision – das ist “Made in the USA” at it’s best.

Die Mikrofonvorverstärker sind modular aufgebaut und jeder Kanal bietet einen eigenen Rupert Neve Designs Übertrager. Alle Elemente sind zugänglich und einzelne Module lassen sich einfach herausnehmen, sollte doch einmal wider Erwarten eine Reparatur nötig sein.

Auf den Bildern seht ihr die schwarzen Custom-Übertrager schön aufgereiht. Aber Moment, die kommen mir doch bekannt vor. Vor einiger Zeit hatte ich das Steinberg UR-RT2 zum Test und die darin verbauten Übertrager sehen diesen hier zum Verwechseln ähnlich. Tatsächlich handelt es sich dabei um das gleiche Übertragermodell.

Die Übertrager sind aber natürlich nicht alleine für den Klang zuständig. Beim RMP-D8 kommt eine bedeutend ausgefuchstere Class-A-Schaltung der Preamps zum Einsatz als beim Interface von Steinberg. Auch dem digitalen Wandler des RMP-D8, der bis zu 24 Bit und 192 kHz auflöst, wurde in der Entwicklung große Aufmerksamkeit geschenkt, damit die klanglichen Feinheiten voll ausgeschöpft werden. Für das Dante-Netzwerk kommt der leistungsstarke Brooklyn II Chip zum Einsatz, zu dem ihr hier nähere Einzelheiten findet.

Der Rupert Neve RMP-D8 im Studio

Der RMP-D8 lässt sich durch Dante in vielen verschiedenen Umgebungen mit DANTE-Routern, Mischpulten, Audiointerfaces etc. betreiben. Auch in einer Studioumgebung ohne Dante lässt sich der RMP-D8 dank der “Virtual Sound Card” von Audinate problemlos einsetzen, wenn der Computer über einen herkömmlichen Netzwerkanschluss verfügt. Die verbaute LAN-Schnittstelle kann bis zu 64 Audiokanäle mit einer einstellbaren Latenz zwischen 4 und 10 Millisekunden bewältigen. Auch die Software Dante-Controller wird benötigt, um den Preamp einzubinden.

Zwar gibt es darin eine riesige Fülle an Optionen für alle erdenklichen Setups, es bleibt aber alles recht übersichtlich und die Software ist nach kurzer Einarbeitungszeit recht einfach zu bedienen. Während der gesamten Testphase liefen die Dante Virtual Sound Card und der Controller absolut stabil, ohne Aussetzer, Glitches oder Abstürze im Hintergrund.

Rund 15 Sekunden nach dem Einschalten ist der RMP-D8 einsatzbereit. Gleich vorweg: Es gibt einen Lüfter im Gerät, der sich je nach Raumtemperatur und Betriebsart mal nach 20, mal nach 5 Minuten bemerkbar macht. Bemerkbar heißt, er läuft leise vor sich hin – in etwa so wie der Lüfter meines iMacs (ich weiß das ist relativ). Was Lüftergeräusche angeht, bin ich eigentlich recht pingelig, aber der Neve ist leise genug, um selbst in dem Raum, in dem sich der Preamp befindet, Aufnahmen zu machen.

Da der Rupert Neve Designs RMP-D8 keine Ausgänge besitzt, konfiguriere ich meine DAW wie folgt: Am Eingang wähle ich die Dante Virtual Soundcard mit 16 Kanälen aus, den Ausgang übernimmt meine normale Soundkarte. Wie? 16 Kanäle bei 8 Preamps? Ja, die lassen sich deshalb auswählen, da der RMP-D8 8 zusätzliche Kanäle mit einstellbarer Gain-Reduzierung (Gain-Reduction) durch das Netzwerk schicken kann. Damit lassen sich also insgesamt 16 Kanäle gleichzeitig aufnehmen. Ein super Feature, um bei Aufnahmen genügend Headroom zu haben, wenn die Performance mal wieder etwas lauter wird als beim Soundcheck gedacht.

Die Latenzeinstellungen in der virtuellen Soundkarte setze ich auf den minimalen Wert von 4 ms.

Verwendet man übrigens statt dem im Computer verbauten LAN-Anschluss eine DANTE-Hardware, lassen sich Latenzen unterhalb von 1 ms realisieren!

Zur Fernsteuerung des RMP-D8 gibt es von Neve eine Software für Windows und Mac, die man sich auf der Homepage herunterladen kann. Sie ist zum Betrieb nicht zwingend notwendig, aber damit lassen sich alle Einstellungen bezüglich Preamp-Gain, Pad, HPF etc. auch aus großer Entfernung via Netzwerk ins Gerät übertragen.

Das funktioniert soweit gut, sieht grafisch allerdings nicht sehr einladend aus. So ein Interface haben andere Firmen schon um einiges attraktiver gestaltet. Das Auge isst bekanntlich mit, hier es aber eher auf Zwangsdiät. Die Versionsnummer in der Menüleiste lautet 0,03 – hoffentlich gibt es hier in Zukunft ein sehenswertes Update.