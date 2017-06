Top News: Output Platform, Studio Tisch

Die Software Schmiede Output, die u.a. für die Software Instrumente Analog Strings, Substance, Movement, Signal und REV Verantwortung zeichnet, hat heute glaube ich jeden überrascht, damit konnte wirklich keiner rechnen. Output Platform heißt das neue Produkt und es ist ein….Tisch!

Die meisten User hatten sicherlich etwas total anderes im Sinn, als Output vor einigen Tagen einen Teaser auf Facebook online stellte mit dem Slogan: „You’ll never guess what it is“. Klar, eine Software Schmiede wird sicherlich etwas in der gleichen Richtung entwickeln, möglicherweise auch einen Controller so wie beispielsweise Softube es mit dem Console 1 getan hat, aber einen Tisch? Das hatte wohl niemand auf dem Schirm.

Doch bei allem Unglauben, wieso eigentlich nicht? Zu einer ergonomischen Arbeitsweise gehören ein passender Tisch und ein entsprechender Stuhl dazu. Viele kleine und mittelständische Firmen haben sich mittlerweile auf den Bereich Studio-Arbeitsplatz spezialisiert, der Markt ist mit Sicherheit sehr groß. Und letzten Endes: Der Output Platform sieht gut aus und ist vor allem preislich attraktiv, der Einstiegspreis liegt bei 549,- US-Dollar. Vergleichbare Tische kosten oft deutlich mehr. Aber was bietet Output Platform?

Der ca. 152 cm lange und 91 cm tiefe Tisch ist aus Birkenholz gefertigt und bietet insgesamt 9 Höheneinheiten Platz für 19 Zoll Hardware Geräte. Oberhalb der drei Rackeinschübe gibt es eine zweite Ebene für Computermonitore oder Speaker, gegen Aufpreis wird Output Platform mit einem Keyboardauszug ausgestattet. Wie es sich für einen waschechten Hersteller aus dem Musikbereich gehört, liefert Output auch gleich eine Liste mit kompatiblen Keyboards, darunter auch einige wenige 88-Tasten Keyboards. Modelle mit 76 Tasten oder weniger passen in der Regel ohne Probleme auf den Auszug.

Bestellungen können bereits über die Output Webseite getätigt werden. Ausgeliefert werden soll in ca. 2-4 Wochen, allerdings vorerst nur in den USA und in Kanada.