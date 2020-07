Vestax aka stpVx Phoenix nun vorbestellbar

The Phoenix Professional DJ Mixer is an all-round type 4CH mixer, created through careful design and tapping the abundant development/experience history and knowledge-base of its sound equipment master-craftspersons. It is manufactured using the highest technologies.

Der Phoenix ist ausgerichtet auf den puren HiFi-Genuss: „Full, rich analog sound is produced that could not be gained with a digital mixer through reviewing the techniques of DJ mixer production history, as well as using original large toroidal transformers, specially-selected parts, and adapting advanced discrete circuitry.“. Made in Japan wird auf dem DJ-Mixer stehen, als Garantie für höchste Ansprüche hinsichtlich von Herstellung, Technologie und verbauten Komponenten.

Wohlgemerkt, das hat seinen Preis. Laut dem DJ-Mag wird der Mixer 10.000 $ kosten. Das ist ein dermaßen abstruser Preis, dass dieser Mixer dann nur noch für den wirklich eingefleischten DJ mit höchstem Anspruch an Klang und zugleich dem soliden Geldbeutel interessant sein dürfte. Fraglich, ob 10.000 $ für einen DJ-Mixer Sinn macht, wenn dann ein 120er angeschlossen wird. Sorry, aber der ist halt weit weg von HiFi.

4 Kanäle wird der Mixer bieten, alle mit Input-Wahlschalter, Gain-Regler und einem 3-Band-EQ. Zudem gibt es entweder 60 mm Linefader oder Drehregler an der Rotary-Version.

Angeschlossen können bis zu vier 9 Zuspieler mit Line-Pegel und drei Plattenspieler. Die 9 Line-Quellen sind auf die vier Kanäle verteilt, so können zum Beispiel auf Kanal 1 drei Line-Zuspieler angeschlossen werden, auf den weiteren jeweils 3 + 1 Phono. Wozu man genau 9 Line-Zuspieler auf 4 Kanälen braucht ist mir noch ein großes Rätsel aber gut. Der Preis muss ja auch irgendwie gerechtfertigt werden.

Dafür gibt es in jedem Kanal ein VU-Meter, ebenso eines für den Master-Out.

Zudem gibt es zwei regelbare Master Outs per XLR balanced sowie einen Master-Out 1 in Form von 6,3 mm Klinke. Alle Inputs sind Cinch bis auf Line 3 und 5, die sind in Form von je zwei Mono Klinkebuchsen vorhanden. Für die Phono-Inputs 1 und 2 gibt es zudem zwei Direct-Outs, für den Fall, dass jemand das Sigal für ein digitales Vinyl-System abgreifen möchte. (Echt jetzt, sowas bietet ein 10.000 Dollar Mixer? Direct-Outs für DVS? Müsste das nicht total der Idee eines Hi-Quality-Mixers mit höchsten Soundansprüchen widersprechen?)

Spannend: Es gibt einen Master-Loop wie auch einen Aux-In und Return, samt Metering und Level für Ausgangs- und Eingangspegel auf der Oberseite. Jeder Kanal kann dem Aux-Weg zugewiesen werden, pre oder post-Fader.

Soweit klingt der Mixer in der Tat wohl überlegt und bietet eine ganze Menge an guten Funktionen – ob er am Ende aber so viel Geld sein wert? Wir sind gespannt, wann es neue Informationen gibt.