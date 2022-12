Velvet Box: Yamaha CP-70 Stage Piano, Vintage E-Piano

E-Piano Klassiker auf Draht

Es ist eine oft bemühte Frage – welche drei Instrumente würden Sie gerne auf die einsame Insel mitnehmen. Natürlich den Minimoog Model D. Gibt es auf der einsamen Insel überhaupt Strom? Was nutzt mir der Minimoog ohne Pult, Verstärker und Boxen? Ein Klavier wäre auch toll. Wer trägt das Klavier mit mir auf die Insel?

Nein, das Yamaha CP-70 wäre keine Lösung für die einsame Insel, obwohl es auch ohne Strom rein akustisch seinen Dienst verrichtet. Auch vom Transport her wäre das Yamaha CP-70 zwar besser als jedes andere Klavier, aber alleine – Stichwort „einsame Insel“ – konnte man es nicht tragen, zu Zweit aber sehr wohl – und das ohne Gurte oder ähnliche Hilsmitteln.

Yamaha CP-70 – ein neuer Ansatz

Der Bedarf für ein Stage Piano war absolut gegeben. Das rein elektrische Yamaha CP-30 aus dieser Zeit arbeitete wie damals üblich noch mit Frequenzteilern, die Sampling-Technologie, die sich später durchsetzen sollte, kämpfte mit zu geringer Speicherkapazität und langen Ladezeiten. Elektromechanische Geräte wie Fender Rhodes oder Wurlitzer arbeiteten mit Tonabnehmern, es wurden Klangstäbe oder Klangzungen angeschlagen und in Schwingung versetzt. Das war verstärkbar und somit im Bandkontext nutzbar und hatte seine eigene Klangästhetik, aber vom Klang eines Klaviers war das alles weit entfernt. Naheliegend daher das Konzept, ein möglichst kompaktes und transportables Klavier mit Verstärkung zu bauen.

CP-70 E-Piano – Reduktion als Konzept

Yamaha hatte dafür vielfältige Expertise an Bord – als Klavierbauer, als Hersteller von Piezo-Gitarren-Pickups und von Musikelektronik im Allgemeinen. Die Ingenieure von Yamaha hatten die geniale Idee, den Klangkörper und die Tastatur in zwei voneinander getrennte Cases zu verbauen. Das untere Case, an dem auch die verchromten Standfüße angeschraubt werden, ist mit der Tastatur und der Hammermechanik ausgestattet. An drei massiven Scharnieren wird der zweite Case mit der bespannten Harfe und dem zweiten Teil der Dämpfungsmechanik eingehängt, gekippt und arretiert.

Die Harfe wurde für das Yamaha CP-70 im Vergleich zu einem Yamaha Stutzflügel stark modifiziert. Um Platz und Gewicht zu sparen, wurden alle Seiten verkürzt und im Baßbereich deutlich stärker angewinkelt aufgezogen.

Das ermöglicht auch die charakteristische symmetrische Form des Gehäuses. Für das Yamaha CP-70 wurden eigene Saiten entwickelt, die wesentlich zum drahtigen Klangcharakter des Instruments beitragen. Im Bass ist auf den ersten 15 Tasten jeweils nur eine Saite aufgezogen, in weiterer Folge sind stets zwei Saiten pro Taste aufgezogen, bei einem herkömmlichen Klavier sind es bis zu drei Saiten. Erfreulich ist, dass die Saiten seit einigen Jahren wieder hergestellt werden.

CP-70 Stage Piano – Gitarre oder Klavier?

Somit ist der mechanisch-akustische Teil eines Klavieres von Yamaha auf geniale Weise roadtauglich umgesetzt worden. Bleibt ein weiteres Problem im Touralltag, die Mikrofonierung und damit einhergehende Probleme im Bandkontext. Hier haben die Yamaha Ingenieure nochmals unkonventionell gedacht und dem Yamaha CP-70 für JEDE Taste einen Piezo-Tonabnehmer spendiert, im CP-70 sind also tatsächlich 73 Tonabnehmer verbaut, man könnte das CP-70 aber auch als Gitarre mit 73 Saiten bezeichnen.

Im Case sind je zwei Ausgänge (XLR und Klinke, 6,3 mm) verbaut, die aber nicht in Stereo arbeiten, sondern 2-mal das idente Monosignal liefern. Die einzelnen Pickups sind also nicht im Panorama verteilt, das Signal kann aber immerhin auf links und rechts gepant werden und liefert einen schönen breiten Grundklang .

Das Signal wird nach den Pickups intern verstärkt und durch eine Klangereglung mit Reglern für die Anhebung oder Absenkung von Bass-, Mitten- und Höhenfrequenzen geführt. Ein Tremolo, das in Frequenz und Intensität regelbar ist, kann zugeschaltet werden. Schließlich befinden sich auch noch zwei Patch-Punkte zum Einschleifen externer Effekte am Bedienfeld über der Tastatur, die dazu einladen, das Signal mit Effekten aller Art zu bearbeiten. Vom subtilen Boss CE-1 Chorus, der beim Yamaha CP-70 die Sonne aufgehen lässt, bis zu deftigen Verzerrerpedalen ist hier alles möglich – das macht das CP-70 so vielseitig einsetzbar.

Yamaha CP-70 – Modelle und Historie

Das erste Modell wurde 1976 ausgeliefert und kostete damals 4.000,- USD und hatte noch leichte Probleme „in tune“ zu bleiben. Das Yamaha CP-70B , das wie das Yamaha CP-80 ab 1978 ausgeliefert wurde, hatte keine Tuning-Probleme mehr. Nachfolger waren das Yamaha CP-70 D und Yamaha CP-80D, die sich vor allem durch den mehrbandigen graphischen Equalizer von den Vorgängern unterschieden. 1985 schob Yamaha noch das Yamaha CP-70M und das Yamaha CP-80M nach, die einen MIDI-Ausgang aufzuweisen hatten. Mittlerweile hatte sich die Digitaltechnik aber weiter entwickelt und ermöglichte die Umsetzung wesentlich kompakterer Stage-Pianos. Die Technik des Yamaha CP-70 war nicht mehr konkurrenzfähig und die Produktion wurde eingestellt.

Yamaha CP-70 Stage Piano – wer hat’s gespielt?

Damit wären wir auch schon in der Kategorie – und wer hat’s gespielt – angelangt. Die Liste ist lang und prominent. Viele natürlich live als Klavierersatz. Da wären Keith Emerson, Billy Joel, Elton John, George Duke, Alicia Keys und viele andere Tastengötter:innen anzuführen.

Benny Anderson von ABBA spielte live ein weißes Yamaha CP-70. Auch im Studio wurde das CP-70 in den 80ern intensiv eingesetzt. Der obertonreiche Charakter des Klanges war für markante Riffs in Pop-Produktionen wie geschaffen. Das charakteristische Intro des MTV Release-Hits „Video killed the Radio Star“ von den Bugles stammt von einem CP-70, bei „Purple Rain“ von Prince, bei Tears for Fears „Working Hour“, Billy Joels „All for Leyna“ und Peter Gabriels „Red Rain“ ist das CP-70 prominent im Arrangement zu hören. Tony Banks von Genesis setzte das CP-70 intensiv live und im Studio ein. Phil Collins komponierte viele seiner großen Hits auf dem CP-70.

2005 setzte die englische Gruppe „Keane“ das CP-70 intensiv ein und machte es zum zentralen Bestandteil der Arrangements, Songs wie „Everybodyˋs Changing“ oder „Somewhere only we know“ stürmten die Charts.

Yamaha CP-70 – das Original und die Alternativen

Keane waren für mich auch die Auslöser, mich auf die Suche nach einem Yamaha CP-70 zu machen. Die vielseitige Art, wie Keyboarder Tim Rice-Oxley das Instrument einsetzt, hat mich begeistert. Ein gut erhaltenes Yamaha CP-70 zu ergattern, braucht Geduld, Glück und mittlerweile auch einen gut gefüllten Geldbeutel, Preise von 3.000,- bis 5.000,- Euro je nach Zustand werden aufgerufen, seltene Exemplare ohne Bühneneinsatz und somit ohne Gebrauchsspuren gehen auch noch darüber. Da das CP-70 leiser ist als ein herkömmliches akustisches Piano, ist es auch ein sehr gutes Piano für den akustisch nicht optimierten Privathaushalt, zudem ist die Tastatur für mein Empfinden wirklich ausgezeichnet zu spielen.

Den vollen Charakter, die Lebendigkeit und die Möglichkeiten, dieses Instrument durch alle möglichen und unmöglichen Effekte zu jagen, das bietet NUR ein CP-70. Gerade im Studio ist es schon ein tolles Instrument. Live würden heutzutage nur Enthusiasten ein CP-70 auf die Bühne schleppen. Schonender für die Bandscheiben sind Workstations der Anbieter Yamaha, Korg, Roland, Kurzweil und Co., die alle in der Regel CP-70 Samples im ROM abgelegt haben, die den Anforderungen für den Live-Betrieb genügen. Wenn man im Studio den charakteristischen Sound eines CP-70 in sein Arrangement einbinden möchte, gibt es ebenfalls einige Alternativen. Da wäre einmal der EMU Vintage Keys, wie der Name sagt, selbst schon vintage. Der schon erwähnte Tim Rice-Oxley von Keane hat gleich mehrere Vintage Keys als Ersatz und Dopplung für sein CP-70 im Live-Rack. Der Vintage Keys klingt für die Kürze der Samples überraschend authentisch. Wer es detaillierter möchte, greift zu Software. Spectrasonics Keyscape beinhaltet ein hochqualitativ gesampeltes CP-70 samt Nachbearbeitung und Effekten. UVI bietet mit dem EGP ein hervorragend aufgenommenes CP-70 an, das zusätzlich auch noch mikrofoniert wurde. Mikrofonierung und Pickups lassen sich hier frei mischen, was das Instrument in feinen Nuancen anpassbar macht.

Wäre es denkbar, dass sich Yamaha an eine Neuauflage wagt? Nein. Ein Instrument das derart aufwändig hergestellt und handwerklich so präzise verarbeitet ist, lässt sich heute nicht mehr kostendeckend herstellen. Die Neuauflagen und Nachbauten der Fender Rhodes Pianos zeigen ja auf, wohin preislich die Reise gehen würde.

Dank der heute vorliegenden hochqualitativen Sample-Librarys kommerzieller Anbieter kann aber jeder den unverkennbaren Klang eines CP-70 für kleines Geld in sein Arrangement einbauen.

Wer mehr will, muss sich auf die Suche bei den einschlägigen Plattformen begeben und Geduld mitbringen.