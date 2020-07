Vergleichstest: Softube Chandler Limited Zener Bender vs. Chandler Limited TG12413, Kompressor Limiter

Software-Exzellenz oder Hardware-Ikone?

Vor Kurzem hatte ich den originalen Chandler Limited Zener Limiter zum Test bei mir und konnte mir in einigen Mix-Sessions einen Eindruck vom Klangbild und Charakter des Kompressors/Limiters machen. Deutlich günstiger, dafür aber natürlich in Plugin-Form, bildet der schwedische Software-Spezialist Softube den Zener Limiter im gleichnamigen Plugin ab. Wie nah sich Hardware und Software wirklich kommen, erfahrt ihr in diesem Test.

Softube Chandler Limited Zener-Bender: Eine Pub-Idee

Die Zusammenarbeit mit Chandler Limited wird auf der Softube-Website als zunächst als Brain-Storming im Jahre 2006 beschrieben, aus der dann aber schließlich die Zener-Plugins entstanden sind. Und das mit voller Unterstützung und Empfehlung des Mannes hinter den Zener-Geräten bei Chandler Limited: Wade Goeke. Der Softube Chandler Limited Zener Bender ist also Wade-approved.

Vorgehensweise beim Vergleichstest

Ach ja, so ein Vergleich macht immer Freude. Erst einmal erfordert er ein analytisches Herangehen an den Versuchsaufbau und die genaue Kontrolle über die wichtigsten Parameter: Im Falle eines Hardware-Software-Vergleichs ist die Kontrolle der Gain-Struktur am wichtigsten. Denn wie laut denn das Signal tatsächlich ist, das an die Hardware geschickt wird, kann man nicht direkt sehen, höchstens messen. Kurzum habe ich hier die Einstellungen bis auf Input und Output identisch gehalten; der Abgleich erfolgt dann über die Gain-Reduction. Drückt ein Signal dann die Soft- und Hardware auf genau die gleiche Gain-Reduction, sollte eine Vergleichbarkeit gegeben sein.

Die Ergebnisse habe ich dann auf eine identische wahrgenommene Lautheit gebracht, mittels LUFS-Berechnung. Mehr zu Loudness-Units und LUFS hier. Zu beachten ist hierbei, dass LU und LUFS eine psychoakustische Messgröße ist, die primär über Perzeptionsexperimente ermittelt wird.

Wer Genaueres erfahren will, sollte sich die Psychoakustik-Bibel von Zwicker und Fastl (Psychoacoustics, Facts and Models 2nd Edition, Springer, ISBN 3-540-65063-6) zu Gemüte führen (basierend auf den dort vorgestellten Perzeptionsexperimenten wurde auch der MP3-Codec erschaffen). Dies sollte auch endgültig den Unterschied zwischen doppelter Amplitude (+3 dB) doppelter Lautstärke (+6 dB) und doppelter Lautheit (in weiten Bereichen ca. +10 dB) aufzeigen helfen.

Klangbeispiele

Als Testobjekte habe ich mir zunächst mal Real-Life-Spuren vorgenommen, in diesem Fall die Drum-Subgruppe aus einer Live-Aufnahme. Aber auch eine TR-808 kam zum Einsatz. Einige Leser beklagen sich (zu Recht, wie ich finde) über die Auswahl der Beispiele bei Studio-Plugins oder entsprechender Hardware. Meistens sind es (elektro-) akustische Instrumente, selten mal Synthesizer oder gar eine Drummachine. Ich möchte deswegen ab jetzt immer auch zumindest eine TR-808 mit einbeziehen. Um den Vergleich auch nachvollziehen zu können, wurden die Beispiele als 24 Bit WAV mit 96 kHz erstellt.

Beispiel 1

Im ersten Beispiel halten wir uns an Einstellungen, die auch der unmodifizierte Urahn des Chandler Limiters zu bieten hatte. Erkennbar sind solche Einstellungen an den weißen Ziffern auf der fotorealistischen Oberfläche des Softube Chandler Limited Zener Benders. Zum Einsatz kommt COMP1, der dem Drum-Set einfach mehr Punch verleihen soll.

Beispiel 1

Jetzt geht es schon mehr zur Sache, die Einstellungen der Zeitparameter bleiben, jedoch wird der Kompressor viel heißer angefahren, so dass die Threshold öfter überstiegen wird. Hier sollte man auf das Verhalten des Crash-Beckens achten.

Beispiel 3 – Limiter

Bleiben wir beim heißen Anfahren und nutzen nun den Limiter, der schneller zupackt als COMP1. Hier tritt ganz klar das Pumpen in den Vordergrund.

Beispiel 3 – THD

Nun der Vergleich der THD-Schaltung. Diese ist explizit dazu gedacht, das Signal durch Hinzufügen von Obertönen zu formen, die bei der Übersteuerung entstehen. Hier kann man das Verhalten sehr gut an der Snare ablesen, diese tritt mehr in den Vordergrund.

Beispiel 3 – COMP 2

Jetzt noch COMP2, der mit seinem Regelverhalten zwischen LIMITER und COMP1 liegt.

Beispiel 4 – TR808 A

Gerade bei einer mächtigen Bass-Drum, wie sie die 808 nun einmal bietet, kann der Sidechain-EQ zeigen, was er kann. Die Einstellungen variieren zunächst die Kompressionseinstellung (COMP1, COMP2, LIMITER bei 90 Hz Sidechain-EQ) und danach den Side-Chain-EQ (OFF, 300 Hz) im Limiter-Modus. Sowohl bei der Hardware als auch beim Softube Chandler Limited Zener Bender hört man deutlich, welch massiven Einfluss der Side-Chain-EQ auf das Regelverhalten und damit den Gesamtklang hat.

Beispiel 4 – TR808 B

Im fünften Beispiel wurde ein anderer Beat benutzt, aber mit den gleichen Einstellungen und Einstellungsvariationen wie im vorigen Beat.

Unterschiede

Nach mehrmaligem Hören komme ich persönlich zu dem Schluss: Ja, es gibt Unterschiede; und nein, für mich sind es eher Nuancen und keine Welten, die Hardware und Software trennen. Manchmal wird beim Softube Chandler Limited Zener Bender hier ein Attack etwas anders verarbeitet, ab und zu hat dort eine Ausschwingphase eine etwas andere Kontur. Würde mir jemand die Beispiele in einem Bildtest verabreichen – ich würde mich außerstande sehen, die Unterschiede im Zusammenhang stehend herauszuhören.

Interessanterweise kommen die Unterschiede am deutlichsten bei den TR-808 Beispielen hervor – also da, wo es ins Extreme geht. Namentlich das Übersteuerungsverhalten der Bass-Drum im zweiten Beat. Trotzdem liegen auch hier keine Welten dazwischen. Am ehesten kann man den Unterschied tatsächlich im Übersteuerungsverhalten hören.

Was ich überall heraushören konnte, war eine leichte Absenkung des Mittenbereiches um 3 kHz bei der Hardware. Das kann allerdings auch am verwendeten Wandler und Kabeln liegen (RME Fireface 802) liegen. Mit einer kleinen Korrektur im Plugin, das ja eben auch den EQ enthält, kann man das einfach kompensieren.