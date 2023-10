Waldorf Iridium Core, Multi-Engine Synthesizer

Der Herbst, da sprießen die neuen Synthesizer nur so hervor: Gaia2, Montage M, Iridium Core usw. Der Iridium Core ist interessant, wie auch der Gaia2, wobei der Montage M in einer anderen Preisliga spielt. Ich schätze mal, dass das beim Iridium und Quantum kleiner nicht mehr geht und wohl auch preislich es nicht weiter nach unten geht, dazu beinhaltet Iridium/Quantum zu viel Technik. Mal sehen, wo und wie ich Geld zusammen kratzen kann in Bezug auf Gaia2 und Iridium Core. Ich liebäugelte schon seit längerer Zeit mit Iridium/Quantum, allerdings eher Iridium und träumen darf man ja mal.