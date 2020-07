Workshop: Festgage, Doordeal und Co. für Musiker

Welche Gagen für Livemusik?

Wie lässt man sich also für seine Performance bezahlen? Festgage, Doordeal und Co. für Musiker – es ist mal wieder Zeit für die unangenehmen Themen des Lebens! Heute geht es um Geld. Ich frage mich schon des Längeren, warum bei den Deutschen der Begriff „Geld“ im Zusammenhang mit einer künstlerischen Betätigung bei den meisten Menschen ein Gefühl wie bei einer bevorstehenden Darmspiegelung hervorruft. Das Thema ist immer negativ besetzt, kaum einer in der Band mag sich des Verhandelns annehmen und wenn es denn einer notgedrungen macht, ist es fast immer der handwerklich schlechteste Musiker in der Band, der als Ausgleich für seine „Leistung“ sich noch ums Management kümmern muss.

Jeder andere Berufsstand lacht sich (zu Recht) über uns Musiker kaputt, wenn es um das Verhandlungsgeschick mit einem „echten“ Kaufmann geht, nur weil wir Herzblut in unsere Arbeit stecken und der überwiegende Teil der Bevölkerung einem „Job“ nachgeht, der mehr oder minder Spaß macht, aber eigentlich nur dazu dient, das Geld für die Freizeit zusammenzubringen, in der man sich so geben kann, wie man es eigentlich immer möchte. Darum wird auch nie der Fasching / Karneval aussterben, endlich mal die Sau raus lassen, da man es im „normalen“ Leben nicht darf, aber das ist eine andere Geschichte.

Wir vergessen jetzt mal die Metallica Größe, wo es nur noch darum geht, ob die Band einen ein- oder zweistelligen Millionenbetrag pro Show bekommt und widmen uns dem normalen Durchschnittsmusiker, der aufgrund wirtschaftlicher Verpflichtungen zusätzlich zu seiner Musik noch einen regulären 9-to-5- oder Halbtagsjob ausüben muss. Was kann man machen, um das Hobby wirtschaftlich zu einer relevanten Größe anzuheben?

Die Einkommensmöglichkeiten für eine Band

Wir gehen der Einfachheit halber einmal von einem durchschnittlichen Konstrukt einer 4- bis 5-köpfigen Band aus, die eigene Songs spielt. Die Stilrichtung ist dabei erst einmal völlig egal, allerdings gehen wir von „echten“ Instrumenten wie z. B. V, G, B, Dr. Keys. aus, die Abteilung DJ ist eine eigene Welt für sich.

Wie wahrscheinlich jeder mittlerweile mitbekommen hat, haben sich die Einkommensmöglichkeiten für eine Band im Laufe der vergangenen 30 Jahre einmal um 180 Grad gedreht. Bis ca. der Neunziger war die mit Abstand größte Einkommensquelle für den Künstler der Verkauf von Tonträgern, gefolgt vom Merchandise, der Live-Gage und den Vergütungen über die GEMA etc. Man ging also auf Tour, um das neue Album zu promoten.

Durch die Etablierung der Streaming-Dienste sind die Tonträgerverkäufe ins Bodenlose gefallen und auch einige wenige Vinylliebhaber konnten diese Entwicklung nicht stoppen. Heutzutage ist es so, dass die Haupteinnahmequelle der Bands mittlerweile das Merchandising darstellt, gefolgt von der Gage, gefolgt von GEMA o. ä. und dem Verkauf von Tonträgern, wobei die Einnahmen über die Streaming-Dienste mit großem Abstand den letzten Platz einnehmen. Man macht also mittlerweile ein Album, um einen Grund zu haben, auf Tour zu gehen.

Was sich auf den ersten Blick wie eine wunderbare Fügung für tourende Bands anhört, ist in Wirklichkeit eine einzige Katastrophe. Da nahezu jede Band von dieser Umschichtung betroffen ist, sind mittlerweile alle Bands rund um den Globus ständig „auf Tour“ und nehmen sich gegenseitig die Fans weg. Es gibt Tage, an denen man zwischen zehn verschiedenen Live-Shows in einer Stadt wählen kann, von ganz klein bis ganz groß, dies kann kein Fan weder zeitlich noch finanziell stemmen. Es gilt also, das maximale aus seiner Live-Präsenz herauszuholen, ob finanziell oder Image-technisch.

Festgage, Doordeal und Co. Welche Gagenmodelle gibt es für eine Liveband?

Nun, im Prinzip können wir die Modelle auf vier Modelle herunterbrechen als da wären:

1. Festgage

2. Garantie plus Beteiligung

3. Doodeal

4. Hut

Im Übrigen stellt die o. g. Reihenfolge meistens die bevorzugte Variante für den Künstler dar und verhält sich diametral zum Veranstalter.

Festgage. Natürlich hat der Künstler am liebsten einen festen Betrag, von dem er seine Aufwendungen wie Transport, das Einüben der Songs zzgl. anderem zeitlichen und finanziellem Aufwand bezahlen kann, plus eine wie auch immer geartete Ausschüttung an die Künstler. Das Thema „der-Chef-der-Band-arbeitet-mehr-für-die-Band-und-bekommt-daher-auch-mehr“ lassen wir aus diplomatischen Gründen einmal außen vor. Da die Variante 1 allerdings das gesamte Risiko der Show beim Veranstalter lässt, kann man, sofern man sich einer Mindestzahl an zahlenden Fans sicher sein kann, dem Veranstalter auch mit …

Garantie plus Beteiligung entgegenkommen, bei der die Grundlast wie z. B. Transport, Übernachtung etc. auf Kosten des Veranstalters geht, der Gewinn für den Künstler hingegen nach einem frei festgelegten Verteilungsspiegel (z. B. 50:50, 60:40 etc.) aufgeteilt wird.

Ab 3. (Doordeal) liegt die Hauptlast der Finanzen nunmehr beim Künstler selber, da er bei einer schlechten Besucherzahl alle Kosten an der Backe hat. Im Gegenzug aber, sofern volles Haus garantiert ist, wird der Künstler den Doordeal lieben, während der Veranstalter lieber eine geringe Festgage zahlen möchte.

Hut. Den traurigen letzten Platz belegt der Hut, bei dem bei freiem Eintritt der Künstler darauf hofft, den Konzertbesucher mittels seiner Leistung zu einer freiwilligen Spende zu bewegen. Ich möchte diese Form der Einnahmen nicht generell verurteilen, angeblich sollen sich einige Gigs auch mit dieser Methode tragen, allerdings setzt diese Entlohnung einen Musiker auf das gleiche Niveau wie einen Bettler.

Merchandise bei Festgage, Doordeal und Co.

Wie bereits beschrieben, ein gutes Merchandise lässt die Bandkasse klingeln, vorausgesetzt der Fan identifiziert sich mit der Band und das Merchandise wird professionell präsentiert. Wer keinerlei Hemmschwelle hat, kann das Merche natürlich auch nach der Show von der Bühne herunter verkaufen, allerdings muss man auch die Nerven dafür haben. Im Gegenzug muss aber nicht noch eine weitere Person transportiert und verpflegt werden. Eventuell der Merchandiser auch noch weitere Funktionen wie Fahrer, Backliner übernehmen, sodass es sich doch lohnt, diesen Posten zusätzlich zu besetzen.

Achtung, bei dem Verkauf von Merchandise vor, während oder nach der Show sind sowohl die technischen (Abmessungen der Merchadise-Tisches, Strom, Beleuchtung, u. U. Alkoholverkauf) als auch beteiligungstechnische Details des Veranstalters im Vorfeld abzuklären. Nichts ist unschöner nach der Show, als wenn man möglichst noch vor den Fans entsprechende Diskussionen führt.

Selbst booken oder Booker beauftragen?

Machen wir uns nichts vor, niemand bookt selber freiwillig. Der einzige Grund, dass jemand innerhalb der Band das Booking übernimmt, ist die Tatsache, dass man keinen Booker findet, respektive man nur Absagen erhält, da sich niemand findet, der der Band die nötige Wirtschaftlichkeit bescheinigt. Prof. Booker melden sich erst, wenn die Band bereits einen gewissen Mindestumsatz generiert, der sich für den Booker in Form seiner prozentualen Beteiligung auch lohnt.

Eine Alternative heißt Consulting, was in Sachen finanzielles Risiko allerdings komplett zu Lasten des Künstlers geht. In diesem Fall schließt man mit einem Berater einen Vertrag über einen bestimmten Zeitraum, in dem der Berater sich bemüht, entsprechend bezahlte Shows für den Künstler einzuholen. Arbeitet der Consultat gut, erhält der Künstler nicht nur das Gehalt des Beraters zurück, sondern profitiert auch von dessen Kontakten und erhält Auftrittsmöglichkeiten, die er aus eigener Kraft nicht hätte umsetzen können. Entpuppt sich der Berater hingegen als Schaumschläger, ist das investierte Geld futsch.

Das heiße Eisen Benefizkonzerte

Benefizkonzerte mögen einer noch so guten Sache dienen, wenn nicht jedes Bandmitglied nicht zu 100 % hinter der Sache steht, kann man bei einer Anfrage nur verlieren, entweder Geld oder Ansehen. Ob Rock gegen Rechts, Nieder mit der Korruption oder Refugees Welcome, wenn nur einer in der Band eine andere Meinung hat und durch den Gruppenzwang genötigt wird, mit voller Überzeugung keine Gage zu bekommen oder evtl. sogar Geld zu verlieren, tut sich die Band keinen Gefallen. Sinnvoller wäre es, wenn sich die Befürworter des Anlasses aus verschiedenen Bands zusammentun und für diesen Event ein Projekt formen, das sich zudem nach außen als etwas Besonderes vermarkten lässt.