ARP 25000 auf ebay für 249.000,00 USD

Anschaffung einer Eigentumswohnung oder eines ARP 2500 Synthesizers?

Diese Frage stellt sich unwillkürlich beim Anblick dieser außergewöhnlichen Auktion. Der eBay-User „Wavstation aus Long Beach, California“ bietet seinen umfangreich ausgestatteten ARP 2500 nämlich für nicht weniger an als für 249.000,00 US-Dollar.

Selbst wenn man das benötigte Kleingeld zur Hand hätte, stellt sich wirklich die Frage, ist dieser Luxussynthesizer bereits so viel Geld wert? In dieser Größenordnung muss der musikalische Aspekt sicher außen vor gelassen werden. Hier darf man sicher nur noch als Sammler im Sinn einer Wertanlage argumentieren.

Die letzte Versteigerung, die wir recherchieren konnten, lag bei umgerechnet bei knapp 22.000 Euro. Allerdings nur für die Main-Konsole. In unseren Syntacheles-Archiven findet sich sogar eine eBay-Versteigerung auf der deutschen Plattform von 2011, die endete tatsächlich bei „nur“ knapp 13.000 Euro.

So oder so, ein ARP 2500 in diesem Umfang und Zustand lässt sicher Sammlerherzen höher schlagen. Und wenn das mit den Vintage-Preisen so weitergeht, würde es uns nicht wundern, wenn eines Tages Vintage-Synths bei Sotheby’s in London gehandelt werden. Meldungen wie …

„Bei Sotheby’s wurde heute ein Moog-Modular für 1,2 Millionen an ein chinesisches Unternehmer-Konsortium versteigert“

… wären dann durchaus denkbar. Schließlich macht sich so ein Moog-Modular oder ein ARP 2500 richtig gut in der Eingangshalle – hinter Panzerglas versteht sich. In „Mission Impossible 11“ muss Tom Cruise jr. dann einen gestohlenen Yamaha CS80 wiederbeschaffen …

OK … jetzt gehen die Pferde mit mir durch :-)

Für alle, die aber gerade kein Viertelmillion übrig haben, noch ein Hoffnungsschimmer. Den ARP 2500 gibt es auch Kühlschrankmagneten für gerade mal knapp 7 USD. ;-)

Und zum Abschluss noch ein YT-Video, auf dem der ARP 2500 im Einsatz zu sehen ist: