Album Release: KYBERNAUGHTY – Ikarie 33 rpm

KYBERNAUGHTY – Ikarie 33 rpm

Musiker und AMAZONA.de-Leser Jürgen Hartwig alias Kybernaughty hat mit seinem neusten Album Ikarie 33 rpm nicht nur sein fünftes, sondern auch voraussichtlich letztes Release kreiert. Was es mit dieser Jubiläumsplatte auf sich hat und warum danach Schluss sein soll, das lest bitte im nachfolgenden Text.

Amazona.de:

Hallo Jürgen, kannst du uns bitte deinen Weg zur Musik beschreiben?!?

Jürgen:

Der Weg beginnt in der grauen Vorzeit der späten Achtziger mit Deutschpunk, NWOBHM und Bay Area Metal – also raus mit der Axt und Stromgitarre gespielt! Unvergessen ist mir die „Gitarrenstunde“ mit Mille von Kreator auf Tele 5. Allerdings bin ich am Solo von Metallicas „Seek & Destroy“ schon kläglich gescheitert und eine Band wurde auch irgendwie nichts – denn meine schöne Heimatstadt Regensburg war (ist?) fest in der Hand des „erdigen Rock & Blues“, aber (damals?) nichts für wildes Geprügel.

Amazona.de:

Wodurch bist du auf elektronische Musik gekommen?

Jürgen:

Es war doch so: Ich musste die ganze Musik selber machen, also her mit einem Fostex Vierspurrecorder. Über diese Schiene kam ich dann auch auf Sequencer und DAWs: Tracker auf dem Amiga und später Cubase auf dem Atari ST. Ich kam dann irgendwie in die Gothic-Szene, wo Synths und Elektronik doch stark dominierten und so wollte ich auch einen Synth: Es war ein Jupiter-4, gekauft aus dem Kofferraum eines Bekannten für 50 Mark und den Worten: „Der hat ja kein MIDI.“

Amazona.de:

Arbeitest du alleine oder spielst du in einer Formation?

Jürgen:

Mit ein paar Gleichgesinnten gab es damals sogar ein, naja, Projekt mit einem denkwürdigen Auftritt, wo neben E-Gitarren, Synths, Tapedecks und Ventilatoren auch eine Mülltonne auf der Bühne war (als Percussion). Zum Glück gab es damals noch keine Social Media! Allerdings habe ich eigentlich immer alleine Musik gemacht und Gemeinschaftswerke beschränken sich auf Remixes.

Amazona.de:

Dein wievieltes Werk ist Ikarie 33 rpm?

Jürgen:

„Ikarie 33 rpm“ ist mein fünftes Release und soll den Kreis zu meinem Erstlingswerk von 1998, „The Stalker 33 rpm“ schließen – es ist also eine Jubiläumsplatte und wird aller Voraussicht nach auch der letzte Tonträger sein, den ich mache.

Amazona.de:

Wie kann man deine Musik beschreiben?

Jürgen:

Es ist Electronica. Kraftwerk + Aphex Twin und diese Beschreibung stammt nicht von mir! Aber ich finde sie passend, denn ich finde beide gut. Niemals Gesang, immer elektronisch und meistens mit Beat. Gerne auch mit Bassgitarre. Sampling, analog, digital, ganz egal. Mittlerweile meistens Midtempo und manchmal auch mit Vocoder oder Vocalsynth-Gekrächze. Mich interessieren Stücke, die Wendungen haben, Unerwartetes, Ungeschliffenes und Doppeldeutiges zu hören geben – EDM ist das nicht.

Amazona.de:

Welche Message liegt in deinen Songs, was willst du mit diesen ausdrücken?

Jürgen:

Die Message ist das Stück selbst, es soll den Zuhörer auf eine Art Reise schicken oder eher noch ein Bild vermitteln. Ich sehe eigentlich elektronische Musik ganz stark in den Begriffen der Malerei: Ich male mit Tönen, die Farben sind die Timbres, die ich verwende. Die Instrumente oder Spuren sind die Bildebenen – der Unterschied ist natürlich, dass ein Musikstück über eine Zeitspanne abläuft. Eine Gemeinsamkeit sehe ich auch darin, dass das für mich keine performante Ausdrucksform ist: Ein Maler muss sein Bild auch nicht live auf der Vernissage malen. Deshalb ist Live-Musik für mich ein komplett anderes Medium.

Amazona.de:

Was inspiriert dich?

Jürgen:

Meine Inspiration nehme ich aus wirklich allen Lebens- und Erfahrungsbereichen: Alltag, Tagesgeschehen, Eindrücke aller Art. Oft auch die Idee, ein Lied wie „X“ machen zu wollen – dabei kommt natürlich dann „Y“ raus. Manchmal entsteht auch einfach was aus dem Spielen mit neuem Equipment – was macht dieser Knopf denn eigentlich? Häufiger inspirieren mich aber Filme, Computerspiele und Bücher zu neuen Stücken – ich bin ein großer Science-Fiction-Fan und lese ganz allgemein gerne fantastische Literatur. Da nehme ich dann auch häufig die Titel her, die aber zugegebenermaßen für mich eher zweitrangig sind.

Amazona.de:

Welches Equipment hast du verwendet?

Jürgen:

Vorneweg gesagt befinde ich mich in der glücklichen Situation, dass ich durch meinen „Day Job“ über die Jahre einen umfangreichen Maschinenpark aufbauen konnte. Dabei konnte ich auch eine handvoll Vintage-Synths erwerben, nachdem ich in studentischer Geldnot Haus & Hof, MS20 & JP4 verkauft hatte. Heute nehme ich für jedes Projekt was anderes aus meiner „Synthbibliothek“. Für Ikarie waren es der Microkorg und der Moog Minitaur, außerdem der Minilogue von Korg. Als 303-Double musste die TB3 und die Revolution von Futureretro einspringen. Immer stärker verlasse ich mich zudem auf mein krakenhaft wachsendes Modularsystem. Ich sehe hier eine wahre Spielwiese und den Bereich mit den interessantesten Entwicklungen im Instrumentenbereich. Für Ikarie habe ich Moogs Mother 32 sowie Module von Make Noise und 4MS besonders intensiv benutzt. Das Telharmonic und der Spectral Multiband Resonator sind beispielsweise Module, die ich absolut faszinierend finde. Prägend für das Album war jedoch die Synthimuse, ein MIDI Composer & Re-Compose, und NI Maschine als Produktionstool, mit dem ich die meisten Tracks der Platte arrangiert, ergänzt und aufgenommen habe. Auch Beats und Synths aus dem NI-Fuhrpark (Komplete 10) habe ich hier ergänzend eingesetzt. Ich nehme also Loops der einzelnen Instrumente in Maschine über meine RME HDSP 9632 „Hammerfall“ Audiokarte auf und bastle daraus Szenen, die ich weitgehend live arrangiere oder live manipuliere.

Amazona.de:

Wie sieht deine Produktionsumgebung aus?

Jürgen:

Ich finde, dass sich Maschine immer mehr zur DAW entwickelt hat, aber immer noch einige Schritte zu gehen sind. Live gespielte Abfolgen von Scenes oder Patterns lassen sich zum Beispiel nur als Audio aufzeichnen – aber diese Beschränkungen finde ich auch kreativ herausfordernd. An Maschine gefallen mir die Controller (ich habe den Mark 3 und Jam parallel) und die Plugin-Library so gut, dass ich es als „Production Center“ gern einsetze. Wieder tanzen der erste Track, „Panthalassa“ und der Bonustrack, „Ambien V“, aus der Reihe: Ersterer ist in Reaper entstanden, letzterer in Bitwig Studio 2, meinem neuesten DAW. Bei zukünftigen Produktionen wird Bitwig sicherlich wieder zum Zug kommen, die Modulationsmöglichkeiten vor allem für MIDI-Events gefallen mir wahnsinnig gut. Ikarie habe ich auch selbst gemastert, dabei verwende ich neben zahlreichen NI Plugins Izotope Ozone als letzten Baustein in der Effektkette. Zur Sicherheit nehme ich auch meistens einen Spectrum Analyzer mit rein, falls sich meine Ohren nicht ganz sicher sind. Ich sitze da also schön sauber im Stereodreieck und habe lange nach Monitoren gesucht, die mir die nötige Trennschärfe und Klarheit geben. Bei zwei Genelec M030 zusammen mit einem Yamaha Sub HS 8S bin ich dann glücklich geworden, wobei der Sub natürlich nur sehr dezent im Tiefbassbereich aktiv wird. Mein Kellerstudio ist etwas niedrig, ansonsten aber leidlich gut mit Akustikelementen und Basstraps usw. ausstaffiert, um ein angenehm neutrales Audiobild abzugeben.

Für Ikarie wollte ich einen dezenten, nicht überkomprimierten und leicht „gedämpften“ Gesamtsound, der transparent, aber nicht aufdringlich ist und das Vinyl nicht überfordert. Deshalb waren auch nur sechs Tracks geplant.

Amazona.de:

Wie lange hast du an diesem Projekt gearbeitet?

Jürgen:

Ikarie 33 rpm ist über einen Zeitraum von anderthalb Jahren entstanden, wobei ich allerdings nicht kontinuierlich an der Platte gearbeitet habe. Der erste Track, „Panthalassa“, war eigentlich für das vorige Album, „Geoplastik“ vorgesehen, wurde aber nicht rechtzeitig fertig. Im Wesentlichen habe ich vier der sechs Tracks in sechs Monaten gemacht und dabei ist auch einiges an Material entstanden, das ich nicht auf die Platte nehmen wollte. Der Bonustrack „Ambien V“ zum Beispiel war auch zu spät fertig und hätte den Umfang von sechs Stücken eben gesprengt. Ganz allgemein habe ich immer Phasen, in denen ich sehr viel aufnehme und dann ist wieder eher Ruhe im Studio. Vor dem Release will ich auch Zeit haben, mir die Tracks noch mal aus dem Abstand von ein paar Wochen oder Monaten anzuhören und mich zu fragen, passt das jetzt – ist es das, was ich will?

Amazona.de:

Was bedeutet der Titel des Albums?

Jürgen:

Titelgebend ist der tschechische Science-Fiction-Film „Ikarie XB-1“aus dem Jahre 1963, der seinerseits eine Verfilmung von Stanislaw Lems Roman „Die Magellanische Wolke“ war. Nun ist es so, dass Lem einer meiner Lieblingsautoren ist – so wie meine erste Platte, „The Stalker“, nach Tarkovskis Verfilmung des Romans „Picknick am Wegesrand“ betitelt war. Die Idee war also wieder, an meine erste Platte anzuknüpfen und eben zwanzig Jahre später zu Vinyl zurückzukehren. Daneben ist es auch so, dass diese Zeitspanne ja eine musikalische Entwicklung abbildet, so wie die lange Reise zur Magellanischen Wolke die Besatzung der „Ikarie“ verändert. Schließlich ist es natürlich auch eine Hommage an mein Lieblingsgenre in Literatur und Film und passt natürlich auch gut zu gängigen Stereotypen elektronischer Musik.

Amazona.de:

Welcher Gedanke steht hinter dem Plattencover?

Jürgen:

Das Cover sollte individuell, handgemacht und haptisch wirksam sein. Ich hatte so im Herbst oder Winter 2017 die Idee, von meinem Freund und Kunstlehrer Wolfgang Mages ein Plattencover machen zu lassen. Er fand die Idee auch gut und so kamen wir schnell zum Mehrfarben-Siebdruck, denn Wolfgang begann zu dieser Zeit praktischerweise gerade damit, sich eine komplette Siebdruckeinrichtung in seinem Atelier aufzubauen. Im Herbst 2018 – das Vinyl war da schon gepresst – war dann das Motivdesign fertig und es ging los: 3x Druckvorgang 2 Seiten x3 Farbmischungen je Druckvorgang x100 Plattencover = lange, schweißtreibende, aber auch lustige Sessions im Atelier zusammen mit Wolfgang. Die Kartons und auch die Stempel habe ich auf Ratschlag meines Freundes Stefan Alt (Ant-zen), der auch die Vinylpressung abgewickelt hat, selbst besorgt. Das Resultat rechtfertigt den Aufwand aber voll und ganz, wie ich finde: Jede Platte ist ein Unikat, sieht klasse aus und fasst sich super-seidig an. Mein Statement gegen die Ubiquität der Streaming-Kultur.

Amazona.de:

Hast du ein bestimmtes Zielpublikum im Auge?

Jürgen:

Ganz ehrlich, nach fünf Alben und davon bestimmt 500 Exemplaren in meinem Keller: nein. Sicherlich ist das imaginäre Zielpublikum aber eher unter den Menschen zu suchen, die musikalisch auch irgendwann im letzten Jahrtausend sozialisiert worden sind, zumeist auch selbst Musik machen oder sehr bewusste Hörer sind. Dabei gehe ich prinzipiell immer von einem internationalen Publikum aus und verfasse die gesamte Dokumentation nur auf Englisch. Allerdings ist auch klar, dass es heute kaum möglich ist, ein musikalisches Alleinstellungsmerkmal zu schaffen und deshalb der Erfolg eines Musikprojekts in elektronischen Genres maßgeblich vom Vermarktungsaufwand und -erfolg bestimmt wird. Im Umkehrschluss gibt es aber mir die Freiheit, jenseits aller Maßstäbe meine Musik zu machen, wie, wann, wo und wie oft ich will.

Amazona.de:

Lässt sich deine bisherige Musik einem ähnlichen Genre zuordnen?

Jürgen:

Sicherlich passt die Musik auf Ikarie in die Electronica-Schublade, aber darüber hinaus tue ich mich schwer, weiter zu kategorisieren. Das sollten eher Dritte tun, die einen anderen Blick auf meine Musik haben.

Amazona.de:

Planst du schon neue Projekte?

Jürgen:

Aktuell plane ich vor allem ein Video zu dem Track „CSOD“. Das wird aus Filmschnipseln, abstrakten Mustern und bunten Farben aus dem Critter & Guitari ETC bestehen. Live ist mein Fokus schon seit einiger Zeit auf der Visualisierung von Musik mit Videosynthesizern wie dem ETC. Das möchte ich jetzt mal im Studio ausbauen und perfektionieren. Die Filmschnipsel werde ich natürlich auch selber machen, ich habe einen Fundus an 30 Sekunden-Clips, die ich immer mal wieder wie Stillleben in der Natur aufnehme. Und natürlich Videos aus Drohnen oder RC Autos mit Kamera. Ja, und dann wäre meine nächste Idee, einen Track zu machen, bei dem alle Instrumente von der Bassgitarre gesteuert sind und zwar über audiogesteuerte Synthesizer, Pitch-to-MIDI, Envelope Follower und so. Ich habe einige lustige Kästchen, den Sonic Smith Convertor zum Beispiel, die da ganz interessante Möglichkeiten bieten…

Amazona.de:

Bist du bei einen Label oder vermarktest du das Album selbst?

Jürgen:

Ja, aber vor allem nein! Also, meine Releases waren immer unter dem Sublabel „Flyco“ im Vertrieb von Ant-Zen erhältlich und Ikarie ist es auch. Das hat es mir all die Jahre überhaupt ermöglicht, irgendwas zu veröffentlichen. Es lief einfach so: Hallo Stefan, ich hätte wieder gerne was gemacht – OK, machen wir! Und vier Monate später war das Release draußen. Bei Ikarie habe ich die Produktionsschritte mehr selber koordiniert und die „Vermarktung“ von vornherein auf Bandcamp fokussiert, da gibt’s dann auch Download-Codes, die jeder Platte beiliegen (falls man keinen Plattenspieler mehr hat ;)). Daneben gibt’s noch das digitale Release auf den üblichen Download-Plattformen, doch das sehe ich eher als notwendiges Übel, denn ich sehe das Cover und die Platte schon als integralen Bestandteil des Ganzen.

Amazona.de:

Betreibst du deine Musik noch als Hobby oder verdienst du damit schon deinen Unterhalt?

Jürgen:

Ganz klar und mit Überzeugung als Dilettante savant. Ich kann mit Stolz behaupten, nie einen Cent mit meiner Musik verdient zu haben, nach Produktionskosten, versteht sich. Doch schließlich ist Musik für mich ein Hobby, für das ich natürlich auch bereit bin, Geld auszugeben – ob ich mir nun Equipment, Software oder ein Release leiste. Dieses Mantra muss ich mir manchmal zugegebenermaßen selbst wiederholen, doch ist es schon so: Die vielbeschworene Freiheit, was auch immer ohne kommerziellen Zwang machen zu können, kostet eben. Dazu gehört auch der Sammleraspekt, der ja offensichtlich sehr häufig – bei mir auch – mitschwingt. Vintage-Synths sind meiner Meinung nach rein musikalisch überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen, aber genau das muss ich ja auch nicht.

Amazona.de:

Hast du Vorbilder?

Jürgen:

Ja, selbstverständlich! Aber bevor ich mit dem Namedropping loslege, eine wichtige Bemerkung: Die meisten meiner Vorbilder würde ich musikalisch nie nachahmen wollen, da ihre Musik nicht zu mir passt – obwohl ich sie klasse finde. Dazu gehören für mich Aphex Twin, Squarepusher und Venetian Snares. Ebenso Iron Maiden, Apparat Organ Quartet, SPK und Bob Marley. Ozric Tentacles und Billy Cobham auch. Tangerine Dream und TG sowieso. Direkte musikalische Vorbilder sehe ich eher bei Boards of Canada, Bochumwelt und manchmal auch Plastikman, aber mehr als irgendeinem Vorbild nachzueifern versuche ich, in einem Track ein bestimmtes musikalisches Ziel zu erreichen. Schließlich bin ich auch introvertierter geworden und schere mich immer weniger überhaupt um Vorbilder. Neue Elektronika finde ich oft bezüglich des Sounddesigns ausgezeichnet, aber langweilig arrangiert wie ein „ewiges Intro“ – das ging mir zuletzt bei Jlin so.