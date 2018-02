ALBUM RELEASE: Moonbooter – COSMOSONIC

Er war schon immer Musiker und Freund der Elektrik – Bernd Scholl alias Moonbooter. Seit frühester Kindheit hat er bereits gerne auf Tastaturen herumgeklimpert und jegliches elektronische Gerät in seine Einzelteile zerlegt.

Sein Leben ist Musik und seit 2004 entschied er sich dazu, dies auch öffentlich zu tun. 2005 erschien sein erstes Album „Teralogica“, zwei Jahre später gründete er sein eigenes Label „MellowJet-Records“, das in den 10 folgenden Jahren über 130 Alben veröffentlichte.

Über die Jahre hinweg hat er mit vielen unterschiedlichen Musikern zusammengearbeitet. Seine eigene Musik ist und soll aber immer eigenständig sein. Vor Kurzem ist sein neues Album „Cosmosonic“ erschienen. Aus diesem Anlass trafen wir Bernd Scholl alias Moonbooter zum Interview.

Peter:

Hallo Bernd! Erzähl uns doch zuerst einmal etwas über deinen Werdegang. Wie bist du zur Musik gekommen?

Bernd:

Das war bereits Mitte der 70er Jahre. Ich muss so um die 7 Jahre alt gewesen sein, als mein Großvater sich eine Orgel zulegte. Zugriegel, zwei Manuale, Basspedal, ein paar Effekte und eine rhythmische Begleitung. Damit konnte man schon eine Menge machen, ohne gleich in der Band zu spielen. Ich hab’s dann ein paar Jahre gelernt, war aber im Herzen Autodidakt, was für meinen Lebenslauf immer sehr wichtig für mich war und nach wie vor ist. Später kamen dann Keyboards, Mischpult, Tapedeck, Plattenspieler und 1985 der Computer dazu.

Das Ganze entwickelte sich natürlich weiter. Ich habe auch eine zeit Lang als DJ gearbeitet und in den frühen 90ern in einer Band gespielt. Das alles hat richtig viel Spaß gemacht, aber irgendwie fehlte mir der nötige Schneid. Damit meine ich, mehr daraus zu machen. Ich stand vor der Frage: Musik oder Job? Ich entschied mich leider für das Falsche und wählte den sicheren Job. Das kann gut gehen, tut es aber in den wenigsten Fällen. Wenn man etwas macht, was nicht von Herzen kommt, dann funktioniert das halt nur eine Zeit lang. Aber irgendwann frisst es einen auf. Und da man ja nur einmal lebt, wollte ich meine Zeit nicht verschwenden.

Peter:

Welchen beruflichen Werdegang hättest du eingeschlagen, wenn das mit der Musik nichts geworden wäre?

Bernd:

Ich denke, ich wäre Webentwickler geworden. Vielleicht aber auch Tischler. Ich bin gelernter Kommunikationselektroniker, ein Beruf, der mir heute noch in der Musik hilft. Das Handwerkliche steckt also auch in mir. In meinem gelernten Beruf habe ich auch bis 2004 gearbeitet. Ich hatte aber immer ein Studio und verbrachte meine freie Zeit hauptsächlich mit dem Musik machen. Irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen, mein Leben zu ändern und meinem Herzen zu folgen. Das klingt vielleicht etwas schnulzig, aber so war es. Ich habe dann mein eigenes Label „MellowJet-Records“ gegründet. Das war zunächst nur als Plattform für meine eigenen Produktionen gedacht, entwickelte sich dann aber schnell weiter. Dabei hat mich meine Frau über all die Jahre immer tatkräftig unterstützt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.

Peter:

Seit wann kannst du von deiner Tätigkeit als Musiker und Produzent leben? Wie kam es dazu?

Bernd:

Das war 2007 mit der Label-Gründung. Alle alten Verbindungen, auch die in meinem Kopf, waren gelöst und ich stand wieder ganz am Anfang. Das war zu Beginn ein beängstigendes Gefühl, da ich in meinem Leben nicht wusste, wie es nun weitergeht. Ich hatte eine ungefähre Idee, aber keinen wirklichen Masterplan. Ich denke, das hätte auch nicht funktioniert. Man fängt etwas Neues an und schaut, wie es funktioniert. Dann setzt man sich das nächste Ziel und arbeitet daraufhin. Dinge, die funktionieren, macht man weiter. Andere beendet man. Ich nehme mir dazu immer wieder eine Auszeit und hinterfrage, was funktioniert und was nicht. Das können Vertriebswege, Partner, Veranstaltungen und auch die Art der Musik, die ich vertreibe, sein. Es wäre falsch, sich auf nur eine Sache zu konzentrieren. Ich verteile meine Arbeitszeit auf unterschiedliche Bereiche, also der Arbeit an meinem Label, meiner eigenen Musik, Auftragsarbeiten, Pflege der Website, Promotion, Masterings, dem Authoring und so weiter. Das ist manchmal nicht so einfach, aber nach ein paar Jahren hat man den Dreh raus.

Peter:

Würdest du sagen, dass sich seitdem das Business verändert hat?

Bernd:

Auf jeden Fall. Der Niedergang der CD war bereits 2007 in vollem Gang. Ein Label nur mit CD-Produkten war bereits damals schwierig. Es gibt in Deutschland und auf der Welt eine kleine, aber sehr treue EM-Fangemeinde, die übrigens immer weiter wächst. Die 90er Jahre Techno-Generation ist mittlerweile auch erwachsen. Und da mit dem Alter meist auch häufig der Anspruch wächst, gibt es da eine Klientel, die ich weiter erreichen möchte. Der Verkauf von CD-Produkten funktioniert zwar immer noch, aber die Downloads werden von Jahr zu Jahr wichtiger. Deswegen haben wir schon seit Jahren einen Shop, der neben der CD und dem klassischen MP3 auch FLAC und High Resolution FLAC, also in 48/24 anbietet. Viele meiner Alben gibt’s auch in 5.1. So versuche ich immer, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich sehe auch immer weniger gemachte Stars in den Charts. Die kleinen, unbekannten Bands schaffen es immer häufiger in die Top100, die leider aber immer noch maßgeblich durch das Radio bestimmt werden. Warum auch immer. Die Nische hat aber heute mehr Marktanteile als je zuvor, da immer mehr Menschen durch das WWW eben die Musik entdecken, die sie berührt. Dazu gehöre ich selbst übrigens auch. Auch die Jugend denkt so langsam um und entdeckt die Qualität in der Musik wieder. Teure Kopfhörer sind ja mittlerweile schon Status. Ich sehe der Zukunft also hoffnungsvoll entgegen und möchte keiner dieser ewigen Nörgler sein. Nur die Streaming-Dienste gehen gar nicht. Das ist ein klares Verbrechen an den Musikschaffenden.