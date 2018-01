ALBUM-RELEASE: Kurt Ader – PRIORITY

Mit diesem neuen Format ALBUM-RELEASE wollen wir eine Serie starten, bei der wir eure eigenen Musikalben promoten und ihr die Gelegenheit habt, euch und eure Produktion vorzustellen. Wer sich in dieser Reihe demnächst selbst wiederfinden möchte, der schreibt einfach an die Redaktion und schickt uns eine Kostprobe bzw. einen Link zu seinem Album mit.

Den Anfang macht unser guter Freund KURT ADER, der nicht nur für die NAMM SHOW unser „rasender Reporter“ vor Ort ist, sondern vor allem auch durch seine Pionierarbeit in Sachen Korg Librarys bekannt geworden ist. Vor allem seine KORG OASYS und KORG KRONOS Librarys genießen einen hervorragenden Ruf und wurden auf AMAZONA.de auch schon mehrmals vorgestellt und getestet.

Soeben hat sich Kurt mal wieder in sein extrem gut ausgestattetes Studio begeben. Diesmal aber nicht, um eine Library zu erstellen, sondern um sich nach langer Pause wieder einmal einem eigenen Musikalbum zu widmen. Dabei galt für ihn vor allem eine Prämisse: NO VSTis.

Peter:

Hallo Kurt, dein wievieltes Album ist das?

Kurt:

In der Vergangenheit hatte ich zwar schon mehrere Veröffentlichungen von verschiedenen Projekten und Bands, aber das ist schon ziemlich lange her. Jetzt war es wirklich mal an der Zeit für mein erstes Solo Album „PRIORITY“, auf das ich wirklich sehr stolz bin.

Peter:

Bist du bei einem Label oder vermarktest du das Album im Eigenvertrieb?

Kurt:

PRIORITY wurde auf Viktoriapark Records veröffentlicht. Das ist das Label von meinem Freund Johannes Schmoelling (Loom & ex Tangerine Dream)

Peter:

Lässt sich damit auch Geld verdienen oder ist das eher Liebhaberei

Kurt:

Meine Intension war es, meine eigene Musik mit meinen eigenen Sounds zu schaffen. Ob sich damit Geld verdienen lässt, weiß ich noch nicht, aber das ist mir auch ziemlich egal.

Peter:

Erzähl mal etwas zur Produktion.

Kurt:

Die Produktion von PRIORITY hat knappe 5 Monate gedauert. Es hat einen riesigen Spaß gemacht, endlich meine Sounds so einzusetzen, wie ich sie empfinde! Mein langjähriger Freund und Co-Produzent Ralf Henrich aka RaHen hat mir bei dem Album geholfen.

Er ist wesentlich fitter als ich im Umgang mit Logic und kann es im Schlaf bedienen! Durch meinen Job als Sound-Designer kam ich nicht mehr dazu, mich um Sequencer-Software zu kümmern, deshalb fiel meine Wahl auf Ralf. Die ganzen Keyboards habe ich allerdings alleine gespielt. Dafür ist es ja auch „mein“ Solo Album.

Peter:

Du bist ja durch deine Korg Libarary so etwas wie ein Korg Heavy-User. Ich nehme an, dass vor allem Kronos und Co zum Einsatz kamen, oder?

Kurt:

Natürlich ist der KRONOS in jedem Track zu hören, aber auch jede Menge andere Synthesizer aus meinem Studio. Hier eine Auflistung der Instrumente, die bei meinem Album zum Einsatz kamen…

KORG: KRONOS, Radias, Wavedrum Custom

ARP: Odyssey

Roland: MKS-80, V-Synth XT, JD-990, JP-8080, SVC-350, Dimension D

Oberheim: OB-MX

Cybersound: Custom Modular

Waldorf: Microwave 1

Wersi: OX-7

Yamaha: VP-1, VL-1, FS-1R

EMU: SP-1200, Vintage Keys +

Studio Electronics: SE-1X Awave

MOOG: Model D, Voyager, Sub Phatty, Mother 32, Taurus 1

Und worauf ich besonderen Wert gelegt habe: no acoustic instruments and no VSTi.