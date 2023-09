Vier AS-Geräte fusioniert

Analogue Solutions Ample vereint Elemente mehrere Synthesizer des britischen Herstellers. Man bekommt die Soundelemente der Fusebox, die Pin-Matrix des Vostok, das Echo von Dr. Strangelove und den Sequencer sowie die Touchplates von Generator in einem Gerät.

Analogue Solutions Ample, Synthesizer mit Pin-Matrix

Von Ample wurden zunächst nur ein kleines „Inital Batch“ produziert. Aber schon bald soll eine größere Stückzahl folgen.

Der Synthesizer ist komplett analog aufgebaut, einzig für MIDI gibt es einen digitalen Chip. Das Gerät verfügt über drei VCOs, von denen einer auch als LFO fungieren kann. Dazu kommen Noise und ein Ringmodulator. Das Filter ist ein Tiefpass mit 24 dB. Der VCA lässt sich bei Bedarf permanent öffnen, wenn man Ample etwa als Effekt nutzen möchte.

Die beiden ADSR-Hüllkurven und der zweite LFO mit Sync sind ebenfalls analog aufgebaut. Das integrierte Echo hat laut Entwickler einen ausdrücklichen LoFi-Charakter.

Die Pin-Matrix ist in drei Bereiche geteilt. Eine Sektion ist für Audioverbindungen, eine Sektion für Control-Routings und in der Mitte können über zwei 3,5 mm-Buchsen externe Signale in die Matrix eingebunden werden.

Außerdem gibt es eine Reihe von Eurorack-kompatiblen Ein- und Ausgängen zum direkten Patchen von externen Audio- und Steuersignalen.

Der integrierte Patternator ist ein klassischer Step Sequencer mit 16 Drehreglern. Über die sechs Touchplates des Interval Generators können individuell eingestellte Spannungen per Fingerdruck ausgelöst werden. Je nachdem wohin die Plates gepatcht sind, lassen sich damit sowohl Tonhöhen als auch anderen Funktionen spielen.

Analogue Solutions Ample kann ab sofort bestellt werden, jedenfalls so lange die ersten Geräte verfügbar sind (Stand 7.9.2023: 10 Stück) . Wann genau die nächste Serie kommt, wurde nicht mitgeteilt. Der Preis beträgt 1.999,- britische Pfund, zzgl. Versand und Importkosten.