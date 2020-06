Apple Macs mit ARM-Prozessoren kommen

Ich traue einfach den Support Versprechungen von Apple nicht mehr. Da ich meine Rechner langfristig nutze bedeutet das für mich früher oder später der Zwang zum Umstieg besteht. Apple ist ja mittlerweile gross darin Hardware Support abzukündigen. Viele kleine eher ausgefallene Anwendungen werden sich auf den ARM Macs früher oder später nicht mehr starten lassen, Hardware Interfaces werden nicht mehr unterstützt, es wird wieder eine Jahre dauern bis die nervigen Bugs aus dem OS verschwinden. Alles von vorne. Überlegene CPUs? So what. Warum sollte Intel nicht in der Lage sein schnellere Prozessoren zu bauen? Das ist alles reine Produktpolitik. Ausserdem: Für Musikanwendungen sind die Rechner doch schon längst schnell genug. 3D Spiele brauche ich nicht auf dem Mac. Was bitte soll ich mir iOS „Apps“ auf dem Desktop??? Apple will sich einfach die parallele Entwicklung zweier Betriebssysteme sparen und die Intel Gewinne selbst einstreichen. Das heist: OSX wird es nicht mehr geben. IOs wird zum Desktop Betriebssystem. Die Nutzer werden noch weiter bevormundet. Angriffe of IOS lohnen sich aufgrund der höheren Verbreitung viel eher. Händifizierung schreitet voran. Alles scheisse, deine Elli.