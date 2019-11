Behringer stellt Shure Mikrofon Klone vor: SL 84C, BA 85A, SL 85S, SB 78A

Shure-Klassiker zum Schleuderpreis

Obwohl Behringer aktuell fast wöchentlich neue Synthesizer (WASP Deluxe, Poly-D) vorstellt und dazu den Digitalmixer Wing präsentierte, hat man offensichtlich noch genug Zeit und Mitarbeiter, um weitere Produkte zu entwickeln. Mit den vier Mikrofonen SL 84C, BA 85A, SL 85S und SB 78A kommen nun weitere Klone auf den Markt. Die Ähnlichkeit zu bekannten Shure-Klassikern ist nicht zu leugnen. Und wo liegt der Preis? Wie immer, ganz weit unten.

Behringer SL 84C, BA 85A, SL 85S und SB 78A im Überblick

Los geht es bei 12,- Euro. Dafür bekommt man bei Behringer das SL 84C, einen Nachbau des SM58. Ich glaube, es gibt niemanden, der noch nie ein SM58 in der Hand gehalten hat, so verbreitet ist das Mikrofon weltweit. Falls doch, dann findet ihr in unserem Special alle Infos dazu.

Wie auch das Original ist das SL 84C ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik. Weiche Mitten bekommt man geboten, dazu ein weiter Frequenzgang und ein transparenter Sound – so die Ankündigung von Behringer. Wind/Pop-Schutz sind bereits integriert, Anschluss per XLR-Kabel. Kennt man alles vom Original, aber wie kling es? Wir werden es hoffentlich bald herausfinden, wir kümmern uns bereits um Testgeräte.

Baugleich ist das Behringer SL 85S, dieses bietet allerdings zusätzlich einen An/Aus-Schalter und kostet deshalb 16,- Euro.

Neben dem SM58-Klon hat sich Behringer noch zwei weiteren Klassikern von Shure gewidmet. Beim SB 78A handelt es sich um ein Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik, vor allem für Aufnahmen ist es geeignet. Auch hier sind Wind/Pop-Schutz integriert und es wird in einem Koffer geliefert. Der Preis beträgt 39,- Euro.

Das vierte Mikrofon im Bunde ist das BA 85A, ein Nachbau des Beta 58A und kostet schlappe 25,- Euro. Als Superniere preist es Behringer für die Aufnahme von Gesang an. Alle Mikrofone werden in den nächsten Wochen ausgeliefert.

