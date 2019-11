Behringer Poly-D Minimoog Klon mit Keyboard

Also so richtig begeistern tut es mich nicht. Von der „Polyphonie“-Seite her scheint es mir ein Matriarch-Klon zu sein (man nehme 4 OSC, die man auch mehrstimmig spielen kann, dann eben mit je einem OSC pro Note, alles durch 1 Filter, also klassische Paraphonie). Dazu nehme man dann (wahrscheinlich) den Juno60 Chorus-Klon von TC Electronics (der ja nun nicht wirklich gut oder nach original Juno60 klingt), eine Overdrive-Schaltung und den aus zog anderen Behringer Klons mittlerweile bekannten Sequencer. Und fertig.

Nebenbei ist die Bezeichnung der Spiel-Modi ja schon witzig bzw. total nebendran:

Mono = alle 4 OSC auf einer Note (das was man allgemein „Unisono“ nennen würde)

Unison = je 2 OSC auf 2 Noten (das was man eigentlich Duophon a la Sub37 oder Odyssey nennen würde)

Poly = 4 OSC verteilen sich auf maximal 4 Noten bei einem Filter (ich würde das eher paraphon nennen)

Also wenn hätte ich mir jetzt hier eher einen richtigen polyphonen Model D gewünscht (mit 3 OSC pro Note und separatem Filter & Env pro Note) oder dann gleich einen Memorymoog Klon (die Curtis Chips hat Behringer ja dafür).

So wirkt das ganze irgendwie wie mit heißer Nadel auf der Hälfte des Weges zum Ziel stehen geblieben und eher wie eine Art „Matriarch-Klon“, dem man die semi-modularen Patchpunkte weggestrichen hat.