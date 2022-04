Behringer zeigt Macro-Plattform mit FM-Synthesizer

Na ja.. Dir ist die Ironie dahinter sicher nicht entgangen. Stösst das nicht mal Dir sauer auf wenn ein Hersteller den Markt derart überschwemmen will mit Billigprodukten? Die Minis und Mikros sollen ja nun bei 70€ liegen. Was kosten dann die Makros? 30€? Was kommt als nächstes, Super-Nanos für den Kaugummiautomaten für einen Euro das Stück?

Deshalb ist die Frage nach Sinn und Zweck einer solchen Produktoffensive schon erlaubt.

Und was übrigens „Geld“ anbelangt. Uli Behringer macht sich nichts aus Geld. Dazu gibt es haufenweise Indizien im Netz. Dem Herren scheint es nur um Verdrängung zu gehen. Da werden auch Produkte unter dem Herstellungspreis verkauft nur um den Wettbewerb unter Druck zu setzen. Jeder Psychologe wird Dir bestätigen, dass es hier um Allmachtsfantasien geht und nicht um Profit.

Wenn es vermutlich nach Herrn Behringer ginge, wäre er am Ende der einzige Hersteller für Musikinstrumente am Markt und alle anderen wären pleite. Und das ist fürwahr sehr sehr bedenklich.