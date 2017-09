Blue Box: Mellotron, elektro-mechanisches Tape Keyboard

Es war in den frühen 70er Jahren, als es passierte: Orchestersounds wie Geigen, Chöre und Querflöten waren bei Rock-Konzerten zu hören, aber keine zu sehen. Wie das?

Mellotron war die kurze Antwort. Ein Wunderding also, das erklärungsbedürftig ist. Und es sollte seitdem nicht nur zum klanglichen Meilenstein der Musikszene werden, sondern auch noch zu einem irgendwie eigenartigen Unikum. Das sich, viele Jahre später, anstandslos und mit Charme gemütlich bis ins Heute rübergerettet hat.

Übrigens, gleich an dieser Stelle sei auf den ergänzenden Artikel MELLOTRON-TALK verwiesen, indem aktuelle, ambitionierte Mellotron-Spieler zu Wort kommen. (HIER KLICKEN)

Historie

Was ist ein Mellotron? Es ist die Urform des Sampleplayers und seine Geschichte beginnt bereits in den 50er Jahren. Der Kalifornier Harry Chamberlin entwickelte damals nämlich ein Tasteninstrument ohne eigene Klangerzeugung. Stattdessen basiert es auf Tonbändern, die mit beliebigen Klängen bespielt sind. Das lässt, zumindest zu jenem Zeitpunkt, auf völlig neue Möglichkeiten schließen, umstandslos jeglichen Sound in eine Performance integrieren zu können. Und genauso war es. Herkömmlichen Tasten eines Klavier-ähnlichen Instrumentes wurden Bandschleifen mit solchen Tonaufnahmen zugeordnet, die Erfindung des Keyboard Mapping war damit realisiert. Ob Klavier, Orgel, Gitarre, Löwengebrüll – ab sofort konnte man das per Tastatur abrufen und spielen. Obwohl, beim Nachfolger Mellotron leidet das Prinzip noch unter technischen Limits: Die Dauer der Aufnahme ist begrenzt, es gibt keine „Loops“, die eine künstliche Verlängerung des Klanges erlauben. Wir haben es aus heutiger Betrachtung also eher mit steinzeitlichen Bedingungen zu tun, die damals vorherrschten.

Schauen wir uns den Apparat namens Mellotron M400 mal genauer an. Es folgt dem M300, das 1968 fertig wurde. Man kann es hinsichtlich der Verarbeitungsqualität als bühnentauglich einstufen und bietet einen Tastenumfang mit 35 Tönen. Eingesetzt wurde es von Acts wie Moody Blues, Beatles, Genesis, Yes, Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, Pink Floyd, Beggar’s Opera, Barcley James Harvest, Led Zeppelin, King Crimson und 10cc. Neben vielen anderen, wie etwa Earth & Fire, zu deren stilprägendem Element es sogar wurde.

Zunächst als Überblick ein paar Fakten.

Erfunden und auch gleich patentiert wurde das Prinzip Playback-Instrument mit Magnetband vom besagten Mr. Chamberlin, dessen gleichnamiges Instrument 1949 auf den Markt kam. Die Brüder Frank, Lesly und Norman Bradley, zuhause in Großbritannien, entwickelten auf dieser Basis das Mellotron. Prototypen der nun gegründeten Firma Bradmatic/Mellotronics in den Jahren 1963 bis 1967 unter der Bezeichnung Mark I führten zur Produktionsreife, etwa 10 Instrumente waren das. Daraufhin entstanden die Versionen Mark II und Model M300, wovon zusammen rund 800 hergestellt wurden. Mark I und II wurden mit 2 nebeneinander liegenden Tastaturen ausgerüstet. Der Grundgedanke dafür war, dass man auf dem rechten Manual Instrumentenstimmen spielt, während das linke mit zusätzlichem Keyboard Split eher für Begleitung und Rhythmen vorgesehen ist.

Mittels sogenannter Bänke sind auf Knopfdruck verschiedene Sounds abrufbar, heute würde man das wohl als Presets bezeichnen. Beim Model M300 wurde das noch etwas erweitert, und die 6 Bänke haben jeweils 3 Tracks. Bald hieß das Unternehmen Streetly Electronics und besonders populär ist deren Nachfolgemodell Mellotron M400, das man ab 1976 auch als Novatron herstellte, innerhalb der Bauzeit von gerade mal zwei Jahren brachte man es auf immerhin 1850 Stück. Danach gab es noch die Modelle Novatron Mark V, Mellotron USA Ltd. 4Track sowie Model T.550, von denen aber zusammen nur noch 20 Exemplare das Licht der Welt erblicken sollten. Es waren zudem gleich mehrere Firmen mit der Herstellung beschäftigt, um die Nachfrage zu erfüllen. Dennoch, nach vielen Jahren wurde die Produktion wieder aufgenommen, weiter unten erfahren Sie mehr darüber.