Buchla 200 Series Classic Reissue, West Coast-Module

Neuauflage im Originalformat

Die Buchla 200 Series Classic Reissue ist eine Neuauflage der berühmten Buchla-Module im originalen Format – 40 Jahre nach der Erstauflage. Auf der Superbooth 2021 hatten Tiptop Audio in Kooperation mit Buchla ebenfalls Module vorgestellt, die nach der 200 Series gestaltet, aber im Eurorack-Format gehalten sind.

Die Reissue-Reihe ist mit Buchla & Associates benannt, denn hierfür hat man Entwickler von Black Coperation und Malekko gewinnen können.

Buchla beginnt die Neuauflage mit sieben Modulen im sogenannten West Coast-Stil. Darunter sind natürlich der duale Oszillator mit Waveshaping, der als kleine FM-Einheit eingesetzt werden kann und das vierfache Low Pass Gate, mit dem unter anderem die berühmten Buchla Bongos erzeugt werden können. Auch das kreative Modul Source of Uncertainty, das unterschiedliche Random-Signale kombinieren kann, ist mit von der Partie.

Die erste Produktionsrunde ist in der Menge begrenzt, aber weitere Runden sind ebenso eingeplant wie die Erweiterung der Angebotspalette. So günstig wie ihre Eurorack-Pendants sind die Module im Buchla-Format allerdings nicht.

Buchla 200 Series Classic Reissue – die ersten Module

Dual Oscillator Model 258 – Preis: 999,- US-Dollar

Quad Function Generator Model 281 – Preis: 999,- US-Dollar

Quad Low Pass Gate Model 292 – Preis: 999,- US-Dollar

Source of Uncertainty Model 266 – Preis: 999,- US-Dollar

Dual Voltage Processor Model 257 – Preis: 799,- US-Dollar

Triple Envelope Follower Model 230 – Preis: 899,- US-Dollar

Mixer/Preamplifier Model 207 – Preis: 999,- US-Dollar

Die Buchla-Module der 200 Series Classic Reissue sind ab sofort über den Buchla Online-Shop sowie autorisierte Händler erhältlich.