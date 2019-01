Report: Buchla 200e, Modularsystem – History & Basics

Wiedergeburt eines Klassikers

Das Buchla 200e Modularsystem rangiert in den AMAZONA.de-Charts auf Platz 2. Gemeinsam mit dem Vorgängersystem 200 aus den 70ern und gleich hinter dem großen Moog-Modularsystem. Bislang war der Chart-Eintrag leider nicht mit einem Beitrag hinterlegt. Und so ist es wohl vielen Lesern bisher ähnlich wie mir gegangen, wenn sie den Namen Buchla hörten. Eine vage Vorstellung von einem exklusiven, äußerst kostspieligen Modularsystem, entsprungen dem genialen Kopf eines Pioniers der Synthesizer-Technik. Wobei Don Buchla selbst den Namen „Synthesizer“ sogar ablehnte, weil er ihn an eine synthetische Imitation eines bereits bestehenden Klangs erinnerte. Lieber gab er seinen Modulen so verheißungsvolle, aber auch etwas verschrobene Namen wie „Source of Uncertainty“.

Wider die Diktatur der Tastatur

Vor allem hasste Buchla Tastaturen, die er für „diktatorisch“ hielt: „When you’ve got a black and white keyboard, it’s hard to play anything but keyboards music.“ (Don Buchla, zitiert in The New York Times, 17.09.2017) Vielleicht hat man auch schon mal etwas von Ostküsten- vs. Westküstenschule gehört. Oder – um in Herstellernamen zu sprechen – Moog vs. Buchla. Und während der eine sehr schnell dazu überging, Instrumente für den Bühnenmusiker zu bauen, schienen die Buchla-Instrumente lange ihren Stammplatz in Forschungs- und Universitätseinrichtungen zu haben. Es fallen einem noch Künstlernamen wie Morton Subotnick ein, der für Buchla die gleiche Bedeutung hat wie Wendy Carlos für Bob Moog. Hier die abstrakten Klänge von „Silver apples of the moon“, dort die elektronische Adaption von Barockmusik in „Switched-on Bach“. Künstlerinnen wie Suzanne Ciani haben in jüngster Zeit mit ihrem Buchla 200e die Bühne erobert und eindrucksvoll gezeigt, dass speziell dieses Instrument für Live-Auftritte wie geschaffen ist.

The Electric Music Box

Donald „Don“ Buchla starb am 14. September 2016. Zusammen mit Bob Moog, Alan R. Pearlman (ARP) und Peter Zinovieff (EMS) gehört er zu den großen Wegbereitern der frühen Synthesizer-Technologie. Das Modell 200e war der Versuch, das wohl bekannteste Buchla-Modularsystem – das 200, welches auch unter dem Namen „The Electric Music Box“ firmierte, wiederzubeleben. Von einem „Nachfolgemodell“ zu sprechen, ist nicht falsch, scheint auf den ersten Blick aber schon etwas absonderlich: Denn das System 200 wurde von 1970 bis 1978 gebaut. Ein populärer Ableger war zum Beispiel der Music Easel von 1972. Arturia hat den Music Easel als Plugin nachgeschöpft. Dazu empfehle ich den tollen Artikel von Markus Harsani auf AMAZONA.de. Bereits der analoge Buchla 200 konnte mit der digitalen Welt der Computer kommunizieren.

Alte Module im digitalen Gewand

Mit dem 2005 eingeführten System 200e versuchte Buchla die Möglichkeiten, die sich durch MIDI und die Digitaltechnik ergeben, konsequent in die alten 200er Module zu integrieren. Inklusive Speicherbarkeit und Preset-Verwaltung. Don Buchla sagt zur Wiedergeburt seines Klassikers: „Die Funktionsdichte des 200e ist fast doppelt so groß wie die des 200.“ Buchla erzählte im Interview mit Mark Vail, dass er das alte 200er-System immer sehr gemocht hatte und die vertrauten Module unbedingt in die Neuzeit überführen wollte. Dabei gab es „zwei entscheidende Schwachpunkte, die der 200e beseitigt. Die Patches können gespeichert werden, außerdem wurde MIDI dort zu einem sehr wichtigen Aspekt, und nun lässt er sich mit vielen verschiedenen Controllern steuern.“ (Mark Vail: Buchla 200e – der Übersynth“, Keyboards-Archiv)

Ein „kleiner Stein“ gab den Anstoß

Vor einiger Zeit bot sich mir die Gelegenheit, ein nahezu vollständig ausgebautes System Buchla 200e kennenzulernen. Der Anlass war eher trivial – eine Kleinanzeige, in der ein alter Small Stone Phaser von EH angeboten wurde. Diesen Phaser hatte ich seinerzeit zusammen mit meinem Crumar Organizer T1 verkauft und wollte ihn nun wieder meiner Bodentreter-Sammlung hinzufügen. Beim Studieren der anderen Kleinanzeigen des Verkäufers fielen mir fast die Augen aus dem Kopf: Oberheim OB-X, ARP Quadra, ARP Chroma, E-Mu Emulator II – alles, was gut und teuer ist. Und eben auch ein Buchla 200e. Da könnte mehr draus werden, als nur der schnelle Kauf einer Vintage-Tretmine, dachte ich mir. Also nahm ich Kontakt mit dem Verkäufer auf und fragte höflich, ob er mir vielleicht ein paar Stunden Zeit reservieren könnte. Um ein bisschen über seinen Buchla 200e zu plaudern, ein paar Fotos zu schießen und das gute Stück auch einmal zum Klingen zu bringen. In solchen Fällen schicke ich dann gerne noch einen Link zu einem AMAZONA.de-Artikel mit. Das kommt als Referenz immer ganz gut an ;-)

Ein Venezianer in Berlin

Ich bekam eine sehr nette Antwort, die Zustimmung signalisierte. Es stellte sich heraus, dass der Verkäufer Italiener ist und gerade erst von Venedig nach Berlin umgezogen war. Lorenzo schrieb mir, dass er sehr gerne an der Story mitwirken würde. Und so fuhr ich an einem Herbsttag vom beschaulichen Friedenau zum Rosenthaler Platz. Eine der angesagtesten Gegenden in Berlin, wo es laut, quirlig und bunt zugeht. In einer geräumigen Altbauwohnung mit altem Parkettboden traf ich dann Lorenzo. Und war etwas überrascht. Ich hatte vermutlich auf Grund dieser Riesensammlung einiger der begehrtesten (und entsprechend teuren) Vintage-Synthesizer einen Herren im mittleren Alter erwartet – so einen Umberto Ecco-Typ mit Bart. Tatsächlich ist Lorenzo 29 Jahre jung, total locker und sehr sympathisch. Und er kennt sich aus. Lorenzo besitzt ein ziemlich umfassendes Wissen über elektronische Klangerzeuger und Studiotechnik, als ob er es schon mit der Muttermilch aufgesogen hätte.

Vintage-Träume in Berlin-Mitte

In jedem Schrank und aus jeder Schublade quellen die Vintage-Legenden: TR-808, TR-909, TB-303. Alles da. Und doch nur ein „Auszug“ dessen, was er in seinem Studio in Venedig noch so rumstehen hatte. CS80, Jupiter-8 – um einmal ein paar Hausnummern zu nennen. Aber auch der Teil der Sammlung, den ich in Berlin-Mitte zu sehen bekomme, ist noch eindrucksvoll genug. Es waren ein paar sehr kurzweilige Stunden. Lorenzo erwähnte im Gespräch einmal beiläufig, dass er einen Musik-Club in Venedig geleitet hätte. Natürlich lag mir die Frage auf der Zunge, wie er sich in relativ kurzer Zeit eine solche Wahnsinns-Kollektion zusammenstellen konnte. Ein Buchla 200e ist auch auf dem Gebrauchtmarkt nicht als Schnäppchen zu bekommen. Aber ich habe mir die Frage verkniffen. Sie ist indiskret und tut letztlich auch nichts zur Sache.

Hier zunächst einmal die Auflistung der Buchla 200e-Module in Lorenzos System, auf der zweiten Seite folgt das Interview mit ihm und einige Videos, die zeigen, wie hervorragend sich der Buchla 200e für Live-Improvisationen eignet. Kommenden Samstag steigen wir dann etwas tiefer ein und versuchen uns an einer Beschreibung der einzelnen Module. In diesem zweiten Teil will ich ein wenig über Don Buchla selbst erzählen und einige der bekannteren Künstler vorstellen, die mit Buchla-Instrumenten gearbeitet haben.

Lorenzos Buchla 200e-System