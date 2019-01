Report: Buchla 200e, Modularsynthesizer – Brain & Heart

Krönung eines Lebenswerks

Im ersten Teil des Buchla 200e-Reports (hier klicken), haben wir das Buchla 200e Modularsystem durch die Augen und Ohren eines stolzen Besitzers kennengelernt. Nach dem Interview mit Lorenzo war ich natürlich neugierig geworden und wollte etwas mehr über den Buchla 200e erfahren. Er ist offensichtlich anders aufgebaut als die klassischen Modularsysteme, wie man sie etwa von Moog oder Roland kennt. Und er steht am Ende einer ganzen Reihe von elektronischen Instrumenten, die Don Buchla in seiner Laufbahn entwickelt hatte. In vielerlei Hinsicht ist dieses Modell die Krönung und zugleich auch eine Zusammenfassung von Don Buchlas Gesamtwerk. Deshalb scheint es angebracht, hier auch noch einmal auf die Anfänge dieses Synthesizer-Pioniers zu schauen (Seite 5). Wer sich nun nicht so für die Einzelheiten dieses Modular-Systems interessiert, dem sei wenigstens Seite 5 ans Herz gelegt. Inklusive LSD-Happenings, bedingungsloser Hingabe und zehrender Eifersucht und allem anderen, worüber ihr sonst beim Friseur oder Zahnarzt in der GALA lest :-))

Buchla scharte treue Jüngerinnen und Jünger um sich, die ihn teilweise vergötterten. Buchla war aber auch ein großer Missverstandener. Er stieß viele Anhänger klassischer Synthesizerarchitekturen vor den Kopf. Das musste er gerade beim System 200e erfahren, das neben Bewunderung auch scharfe Kritik hervorgerufen hat. Auch darüber wird zu sprechen sein.

Buchla, der ja schon den Begriff „Synthesizer“ ablehnte, hatte auch mit der klassischen Nomenklatur für Synthesizermodule nicht viel am Hut. Er sprach lieber von Funktionsgeneratoren, deren Aufgabenbereich gar nicht immer klar definiert scheint. Funktionsgeneratoren können „eine Vielzahl von Rollen wie z. B. LFO und Hüllkurven übernehmen, erzeugen aber auch Gate-Signale. Spezielle Funktionsgeneratoren wie der 250e sind eher als Sequencer zu betrachten.“ (SchneidersLaden)

Braucht man für den Buchla ein Mathe-Studium?

Die Quellenlage ist nicht sehr üppig. Das Benutzerhandbuch von Buchla ist – Lorenzo hatte es schon im Interview angedeutet – nicht der Hit. Kleine Kostprobe gefällig? In der Beschreibung zum Quad Control Voltage Processor model 256e findet sich diese hübsche Passage: „A voltage applied to ‚In Select‘ replaces the knob, performing the following operation: Vin =InSelxA2+(1–InSel)xA1.“ Ich bin sicher, unter den schlauen AMAZONA.de-Lesern verstehen das sogar eine ganze Menge auf Anhieb. Mich erinnert das leider an die Schulfächer, in denen nicht so geglänzt habe ;-)

Ich stütze mich deshalb vor allem auf den zweiteiligen Bericht von Gordon Reid, der den Buchla 200e für längere Zeit testen konnte. Seine Dokumentation in Sound on Sound ist der umfassendste Bericht zum Buchla 200e weit und breit. An der Kompetenz und Gewissenhaftigkeit des Rezensenten besteht kein Zweifel. Allerdings fiel sein Testbericht in einigen Passagen so kritisch aus, dass es zum Eklat kam. Don Buchla, der sich sonst mit öffentlichen Statements eher zurückhielt, protestierte heftig. SoS veröffentlichte eine längere Gegendarstellung von Buchla, die sich vor allem gegen Reids kritische Anmerkungen zur Fertigungsqualität und zur Preisgestaltung des 200e-Systems richtete. Und auf diese Gegendarstellung antwortete dann wiederum der SoS-Chefredakteur. Auf diesen Streit gehe ich später noch ausführlicher ein.

Eine weitere gute Quelle für Buchla ist die Website des Musikers Jochen Bohnes, der mit der Anschaffung eines 200e geliebäugelt hatte, sich dann aber bewusst für ein System aus Klonen des Vorgängersystems 200 entschieden hat. Bei Jochen Bohnes findet man viele interessante Details etwa zu den Eigentümlichkeiten der verwendeten Steckersysteme, zur – von anderen Modularsystem abweichenden – Einpoligkeit und zu Besonderheiten der Pulssignale.

Hier nun mein Versuch, zu den wichtigsten Modulen in Lorenzos System wenigstens ein paar weiterführende Anmerkungen zu machen. Da ich den Buchla 200e ja nur wenige Stunden selbst erlebt habe und die Bedienstrukturen äußerst komplex sind, mag es sein, dass sich hier und da eine Unschärfe oder auch mal ein Fehler in die Beschreibung eingeschlichen haben. Da hoffe ich auf die Nachsicht der AMAZONA.de-Leser verbunden mit der Bitte, mögliche Irrtümer über die Kommentare zu berichtigen :-)

Aber schauen wir uns zunächst noch einmal die Zusammensetzung von Lorenzos Buchla-System an, das hier besprochen werden soll.

Lorenzos Buchla 200e-System

255 Control Voltage Processor

260e Duophonic Pitch Class Generator

Eardrill Pendulum/Ratchet Model 077

259e Complex Waveform Generator

261e Complex Waveform Generator

281e Quad Function Generator

292e Quad Dynamics Manager 1/2

292e Quad Dynamics Manager 2/2

210e Control and Signal Router

227e System Interface

225e Midi Decoder/Preset Manager

250e Arbitrary Function Generator

222e Multi Dimensional Kinesthetic Input Port

222e Tactile Sensor

201e 18 Case (plus Power Transformer)

201-e3 Passive Frame

Die Module mit Buchla-Formfaktor sind mit nur 4 HE deutlich kompakter als die Module für das Moog-System, die 5 HE messen. Die Abmessungen für ein Buchla-Panel betragen 17,8 x 10,8 cm. Die meisten Buchla-Module begnügen sich damit. Einige kommen sogar mit der halben Höhe aus wie das MIDI-CV-Interface. Andere Module belegen aber auch zwei Panel-Plätze wie zum Beispiel der Arbitrary Function Generator (Sequencer) oder das 227e System Interface. Das Buchla-Kabinett 201e 18 bietet in den drei „Boats“ jeweils Platz für 6 Panels, vermag also bis zu 18 Panels insgesamt aufnehmen. Das Gehäuse kann zusammengefaltet werden und misst zusammengeklappt 69 x 32 x 20 cm. Das Case wiegt 6,5 kg.

Das Gehirn: 225e MIDI Decoder/ Preset Manager

Dieses Modul ist das Gehirn des Buchla 200e. Hier werden eingehende MIDI-Signale in analoge Steuerspannungen und Pulse verwandelt, die über Patchkabel oder vier interne Busse an andere Module weitergeleitet werden. Im konkreten Fall von Lorenzos System wären das Velocity-Informationen an die beiden Quad Dynamics Manager (Modul 292e), Pulse an den Quad Function Generator (281e) und Tonhöhen an die beiden Complex Waveform Generators (259e und 261e). Dazu kommen vier Ausgänge, an denen per Bananenstecker Noteninformationen als Steuerspannungen für Tonhöhe, Anschlagstärke und Tonlängen abgegriffen werden. Weitere sechs Ausgänge liefern verschiedene Controllerdaten, wobei jeder dieser Ausgänge jeweils zwei unabhängige Controller steuern kann. Das ist schon recht üppig ausgelegt und dürfte auch für komplexe Anwendungen ausreichen.

Der Presetmanager ist zwar in den MIDI-Decoder integriert, arbeitet aber unabhängig. Er kann die meisten (wenn auch nicht alle) Einstellungen der Knöpfe und Schalter in 30 Speicherplätzen verwalten. Gordon Reid fand die Methode etwas umständlich, weil man in jedem Modul per „Remote Enable“ die Speichermöglichkeit scharf stellen und natürlich auch immer im Blick behalten muss, welche Einstellungen der Preset Manager sich nun partout nicht merken kann. Und – aber das ist irgendwie ja selbstverständlich: „the 225e has no way of knowing which cables are inserted, so it can’t provide true patch memory system.“ So wahr, so banal. Hier finde ich den guten Gordon doch tatsächlich etwas spitzfindig. Ich meine, wir sprechen über ein Modularsystem. Lorenzo hat in unserem Interview ja auch betont, dass viele Live-Künstler eine Art „Basis-Verkabelung“ verwenden und dann mit den zahlreichen Live-Steuerungsmöglichkeiten arbeiten, die das Buchla-System bietet. Reid findet dagegen, dass genau das an der Philosophie eines Modularsystems vorbeigeht: „sacrificing the flexibility of patching freely from anywhere to anywhere.“ Aber auch der (über)strenge SoS-Rezensent muss am Ende zugeben, dass das 225e doch einen gewaltigen Fortschritt in der Steuerung komplexer Modularsysteme darstellt: „Nevertheless, the Preset Manager is a big step forward from no memories at all.“

Die 30 Presets können mit einem Namen versehen werden, der im Display angezeigt wird. Gewechselt wird entweder über entsprechende Buttons (last/next) auf dem Bedienungspanel oder über Impulse, die auf zwei Bananenbuchsen gelegt werden. Dadurch kann man quasi automatisch zwischen den Klängen hin- und herschalten.

Schließlich bietet das Modul 225e noch einen Global-Modus, etwa um Memory-Karten zu formatieren, auf denen die Presets zusätzlich abgelegt werden können. Das 225e zeigt auch die jeweilige Firmware der angeschlossenen e-Module an und dient dazu, bei Bedarf eine aktuelle Firmware aufzuspielen.