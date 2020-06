Din Sync zeigt Boards des DIY-Projektes RE-909

Din Sync-Kit & Kumptronics-Montage

Was ist denn los? Gerade wurde das 909-DIY-Projekt von Steda Electronics publik, da kommt schon der nächste Klon der Roland TR-909 um die Ecke. Din Sync zeigt als Vorankündigung ein lauffähiges Platinen-Set der RE-909. Leider nur in einem Video von mittelprächtiger Qualität.

Es liegt wohl daran, dass morgen der 6. Juni ist > 606 day. Paul Barker hatte bereits die Din Sync RE-606 dieses Jahr vorgestellt und bis zum 9. September will man wohl nicht warten. Obwohl der Entwickler mit den Projekten RE-101 und Gilbert genug ausgelastet sein dürfte.

Für die RE-909 wurde eine originale TR-909 in Bestzustand komplett zerlegt, analysiert und so exakt wie möglich nachgebaut, so dass Entwickler Paul Barker von einer „1:1 replica“ spricht. Wer die RE-303 von Din Sync kennt, weiß , dass das keine hohle Marketingphrase ist.

Die RE-909 entspricht in allen Belangen dem Vorbild, so dass die einzelnen Boards auch als Ersatzkomponenten für defekte Originale genutzt werden können. Aber natürlich steht der Aufbau einer kompletten Drum-Maschine im Vordergrund.

Da das DIY-Kit von beträchtlichem Umfang ist, ist das keine Aufgabe für Anfänger. Fortgeschrittene Kenntnisse sollten unbedingt vorhanden sein. Als Alternative wird es, wie bei den anderen Din Sync-Projekten auch, eine fertig montierte Variante bei Kumptronics geben. Keine billige Lösung, aber von bestmöglicher Qualität.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gibt es noch nicht, werden aber sicherlich bald folgen.

Quelle: Din Sync Instagram