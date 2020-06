Steda Electronics arbeitet an einer DIY-909

Nachbau in Originalgröße

Die Roland TR-909 ist nach wie vor eine der begehrtesten Drum-Maschinen. Doch bislang gab es hier, im Gegensatz zur TR-808, nur wenige Nacheiferer. Nun plant Steda Electronics offenbar eine DIY-Variante, deren Prototyp jedoch noch keinen Namen hat.

Weder zum Hersteller Steda Electronics noch zur Drum-Maschine selbst gibt es ausreichend Informationen. Lediglich auf Facebook und Instagram wird die Drum-Maschine in ihrem momentanen Entwicklungsstadium gezeigt, besser gesagt geteasert.

Aus einem Vergleich der Sequencer-Platinen des Originals und des Klons ist ersichtlich, dass es sich um einen Nachbau in Originalgröße handeln wird, der sich wohl auch in den weiteren Spezifikationen (Instrumente, Parameter, Anschlüsse) dicht an das Vorbild halten wird. Hierin unterscheidet sich das Projekt klar von der Behringer RD-9.

Steda Electronics hat unter den Hashtags extra „notnava“ aufgeführt, was wohl unterstreichen soll, dass es sich um ein neues Projekt handelt und keine Neuauflage des Nava-DIY-Kits ist.

Immerhin gibt es auf Instagram ein Video, das zeigt, dass der Prototyp der DIY-909 exakt in ein Gehäuse des Originals passt und läuft. (warum hat man die Beschriftung dort abgeklebt?). Auf alle weiteren Informationen müssen wir noch warten, werden sie aber, sobald sie verfügbar sind, natürlich aktualisieren.

Video: Steda Electronics