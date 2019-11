Dubreq Stylophone Gen R-8 Synthesizer

Ein Musictoy wird endgültig erwachsen

Dubreq Stylophone Gen R-8

Das Dubreq Stylophone Gen R-8 ist seit ein paar Tagen exklusiv auf der Homepage von Dubreq.com für 329.- Euro plus Versand (~ 10.-Eur) vorbestellbar. Die Auslieferung der ersten, komplett in England gefertigten Auflage von 500 Stück soll laut der Produktseite ab dem 4. November beginnen, es sollte aber real eher mit mehreren Wochen Verzögerung gerechnet werden. Hoffen wir, dass England bis dahin noch in der EU ist.

Die endgültige Feature Liste umfasst:

Full analog signal path

Dual VCOs with Saw, Square and PWM (oscillator 1)

Sub oscillators and Subsub oscillators for room – shaking bass

– Unique British design 12dB VCF with Low pass, High pass, Band pass and wide Notch

Fast and punchy envelope

Supersensitive 3-octave TOUCH keyboard

Glide and Modulation keys for expressive performance control

8 waveform LFO with S&H and One-shot feature

19 CV/Gate patch points for advanced modular patching

Grungy analog style Delay with modulation CV

Drive knob for extra boost and fatness

16-step sequencer with 8 banks and on-the-fly switching

MIDI in/out

Wir werden das GEN-R-8 testen, sobald uns das Gerät erreicht.

Ursprüngliche News:

Auch das Featuren von David Bowie konnte nicht verhindern, dass das Stylophone immer mehr der Musikkurisoitätenecke zugeschrieben wurde. Das wird sich mit den Dubreq Stylophone Gen R-8 nun grundlegend ändern. Mit einer ca. Größe vom 13 Zoll Laptop-Format bietet der Gen-R-8 „GenERReight“ zwei vollanaloge Oszillatoren, die 8 Stufen zwischen Rechteck- und Dreiecksschwingung bieten mit Master, Oktave und SOC2-Detune, inklusive RingMod und Hardsync.

Der LFO bietet sieben Schwingungsformen, der auf die Ziele Oszillatoren, Filter und One-Shot-Hüllkurve wirken können. Das Filter besteht aus einer Tiefpass/Hochpass-Kombination im MS-20 Stil mit Hüllkurvenverfolgung. An Hüllkurven gibt eine volle ADSR.

Als Effekt gibt es nur ein Delay. Dafür hat der Mixer aber einen AUX-Eingang.

Als angenehmen Abschluss gibt es schließlich gibt es noch einen 16-Step-Sequencer mit 8 Bänken mit On-The-Fly-Wechsel.

Der große Hingucker sind aber die 19 CV-Patchpunkte und das wirklich supergroße Touch-Keyboard, das einen Stylus völlig überflüssig macht. Wer immer noch nicht damit spielen will, für den gibt es die MIDI-Ein- und Ausgänge.

Das Dubreq Stylophone Gen R-8 soll in sechsen Wochen zu einem Preis von 330,- Euro lieferbar sein.

Der Klangcharekter ist rau, aber nicht harsch und hat ebenfalls durchaus Acid-Qualitäten.