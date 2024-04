Blue Monday in der DAW

GForce Software Oberheim DMX – die berühmte Drum-Machine von 1981, die bei Synth-Pop und Hip-Hop eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, ist nun als Plug-in verfügbar.

GForce Software Oberheim DMX, Drum-Machine Plug-in

Die Oberheim DMX war eine Sample-basierte Drum-Machine, die acht Sound-Kanäle besaß, in denen jeweils drei Drums mit eigenen Tasten gespielt werden konnten. Die drei Drums waren aber lediglich unterschiedliche Velocity-Abstufungen, nur bei Toms, Cymbal und Percussion ließen sich auch andere Sounds triggern.

Unsere Vintage-Story zur originalen Oberheim DMX und der kleinen Schwester DX könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

ANZEIGE

GForce und Oberheim arbeiten ja schon lange zusammen und so entstand auch das neue Plug-in in Kooperation. Die Bedienoberfläche ist optisch an das Original angelehnt und besitzt die Tasten und Volume-Fader für die Drums. Hinzugekommen sind Tasten für Mute und Solo pro Kanal.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Doch was über die originalen Features hinaus geht, da nimmt das Plug-in ganz andere Wege als die Hardware. Für jeden Sound-Kanal stehen insgesamt 288 Drums zur Auswahl, quasi als alternative EPROMs. Es handelt sich um modifizierte Varianten der DMX und der DX sowie einige andere Sounds. Die größte Auswahl gibt es bei der Snare.

An der alten DMX konnte man die Tonhöhe der Drums nur verändern, wenn man die Maschine geöffnet und an Rädchen gedreht hat. Beim Plug-in kann anstelle der Fader ein Regler-Set aufgerufen werden, mit dem pro Kanal Gain, Pan, Pitch und Decay eingestellt werden können. Dazu kommen zwei Send-Wege für die internen Effekte Reverb und Delay.

Außerdem gibt es im Master-Kanal noch ein Multimodefilter nach SEM-Vorbild, Distortion und Kompressor.

Was dem Plug-in jedoch völlig fehlt, ist die Sequencer-Sektion, es handelt sich also nur um eine Art Soundmodul.

Das Plug-in hat ein vollständig skalierbares GUI, eine Learn-Funktion für MIDI-CCs, eine separate Velocity-Control, einen Preset-Browser mit über 60 vorprogrammierten Kits und 85 MIDI-Files mit Beats nach klassischen Vorbildern.

GForce Software Oberheim DMX ist in den Formaten VST2, VST3, AAX und AU (macOS und Windows) sowie als Standalone-Version verfügbar. Das Plug-in kostet zur Einführung 26,- Euro (bis zum 30. Mai 2024), danach beträgt der reguläre Preis 55,- Euro.