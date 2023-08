IK Multimedia UNO Synth Pro X, paraphoner Analog-Synthesizer

Kalkulatorisch betrachtet muss jeder der solche Geräte entwickelt, herstellt und vertreibt seine Kosten dafür wieder hereinholen und will und muss noch etwas Gewinn dabei machen. So absurd teuer ein Moog One erscheinen mag, so absurd billig manches Behringer Gerät wirkt – Synthesizer können nicht millionenfach über Supermarkt Wühltische vertrieben werden. Tom hat Recht. Abverkaufspreise können nicht der Maßstab für die Preisbildung von Neuerscheinungen sein. Von Inflation mal ganz abgesehen. Den Rest regeln Angebot und Nachfrage. Ich freue mich über jeden Anbieter der überlebt. Wenn’s nur noch ein bis drei davon gibt, wird’s langweilig.