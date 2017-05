Interview: Lloyd Cole und Weinglas live in Hamburg

Bevor amazona.de über die journalistischen Fakten berichtet, muss erst einmal erläutert werden, warum wir über ein Konzert in Hamburg berichten. Denn in diesem Bericht und anschließendem Interview werden wir einen Spannungsbogen von klassischer Musik, Vintage-Synthesizern und modularen Synthesizern bearbeiten. Und stilistisch werden wir uns von elektronischer Musik bis zu einer Art Musik bewegen, die ihre Anleihen bei Soul und speziell Northern Soul hat, aber eben ohne Worte und nur mit einem Modular-System gespielt.

Gut, vielleicht kennen einige noch Lloyd Cole aus den 80ern/90ern, als er mit Lloyd Cole and the Commotions die Alternative und Indie-Szene mit Hits wie Lost Weekend oder Brand New Friend überraschte und den späteren Britpop nachhaltig um eine Farbe erweiterte. Das Markenzeichen von Lloyd Cole war auf der einen Seite die „sixtystyle“ gespielte Gitarre, gepaart mit sparsamem Einsatz von Drum-Computern (Brand New Friend) und eben auch Synthesizer-Klangteppichen. Lloyd Coles markanter Stimme. Hier kam ein Sound zustande, der seine Herkunft aus dem Rhythm & Blues, Soul nicht verleugnete und gekonnt weiterentwickelte und auch im Jahr 2010 dem Zahn der Zeit widersteht.

Hier finden wir also unsere Berührungspunkte, wir haben hier mit Lloyd Cole einen gestandenen Künstler, der seinen eingetretenen Pfad verlässt und sich hier einen neuen musikalischen Ausdruck erarbeitet und ebendiesen präsentiert.

Als die ersten Informationen bekannt wurden, haben wir uns natürlich um eine Akkreditierung bemüht und hier an dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an das PR-Team der „Elbphilharmonie“ Hamburg und dem Team des „Resonanzraumes“ im „Bunker“ für die vorzügliche Organisation und Durchführung des Konzertes.

Das Konzert wurde durch die frisch gegründete Elbphilharmonie organisiert und fand am 12.03.2017 im Resonanzraum des Bunkers statt. Mehr dazu im Interview.

Der Bunker ist mehr durch den ebenfalls vor Ort befindlichen Club Uebel & Gefährlich bekannt, im selben Gebäude befinden sich aber eben auch ein Musikalienhändler, ein Theater, die SAE und eben auch der „Resonanzraum“.

Lloyd Cole und Weinglas haben vor einem ausverkauften Haus gespielt, bei ca. 200 Zuschauern. Der Auftritt fand in Form einer Open Stage statt, das Publikum konnte nach dem Auftritt beiden Künstlern Fragen stellen und die modularen Systeme bestaunen.

Beide Künstler spielten zunächst nacheinander und abschließend gemeinsam, quasi unabhängig und doch gemeinsam haben Lloyd Cole und Weinglas hier eine Soundlandschaft in den Köpfen der Zuhörer ein Bild gemalt.