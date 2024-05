Korg Gadget 3, Update 3.1.0

Ich gehöre zu den Bestandskunden, bin seit Version 1 dabei. Allerdings hat es Gadget bei mir nie über ein Nischendasein hinausgeschafft.

Ursprünglich fand ich das Konzept interessant, auch wenn man sich erst eingewöhnen muss. Was mich allerdings immer gestört hat ist die Namensgebung der verschiedenen Software – Synths. Es ist schon klasse, dass man diese auch als normale Plugins in der DAW hat, aber welches Instrument war verdammt nochmal Marseille? Oder Toronto? In Version 3 hat man davon ganze 46! Und wer weiß schon, dass Darwin ein etwas reduzierter M1 ist und Alexandria ein vereinfachter B3 – Klon. Apropos: Ich hatte immer den Eindruck, dass die Gadget – Plugins in Sachen Funktionen etwas eingeschränkt sind, bei der vorgenannten B3, sorry, Alexandria, gibt es z.B. keine Drawbars.

Trotzdem muss man eins klarstellen: Der Sound der Plugins ist durch die Bank sehr gut, Korg eben (meine erste Hardware war ein M1, bin zugegebenermassen nicht objektiv).

Als Fazit bleibt festzuhalten:

Konzept: anders, gewöhnungsbedürftig

Bedienung: unübersichtlich durch die Namensgebung der Plugins

Klang: sehr gut

Ich werde das Update zur Version 3 nicht machen. Aber es gibt ja eine gute Alternative: Die Korg Collection 4. Da ist dann auch das drin, was draufsteht, z.B. M1, Wavestation, Triton u.v.m. Auch Opsix, Modwave und Wavestate sind dabei – eiin tolles Paket.